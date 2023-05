Extraliga by pokračovala aj bez klubov PHL, tie môžu na účasť v novej lige tvrdo doplatiť. Situáciu komentovala aj IIHF

Kluby sa nedohodli

SZĽH v tom vidí snahu funkcionárov ovládnuť hokej

Cena i riziká sú vysoké

14.5.2023 (SITA.sk) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) potvrdil, že slovenská hokejová extraliga bude pokračovať v sezóne 2023/2024 bez ohľadu na to, koľko klubov z ostatného ročníka sa do nej prihlási."Už dnes vieme o štyroch kluboch, ktoré budú hrať extraligu výhradne pod SZĽH, ďalšie dva kluby sa vyjadrili pozitívne pri navrhovaných podmienkach zo strany SZĽH a s ďalšími klubmi rokujeme. Ďalších členov v prípade potreby zväz doplní o kluby z nižšej súťaže a všetkým zabezpečí finančné plnenie prislúchajúce najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku," uviedol zväz na svojom webe v súvislosti so vznikom Profesionálnej hokejovej ligy (PHL) , ktorá má v budúcom ročníku zastrešovať slovenské hokejové kluby.Zatiaľ má deväť potvrdených účastníkov, nepridali sa do nej HC Slovan Bratislava HK Dukla Ingema Michalovce či víťaz SHL z Humenného.Slovenské hokejové kluby nenašli konsenzus s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), a preto sa rozhodli fungovať v rámci PHL. Do združenia patrí aktuálne desať klubov - HC Košice, HKM Zvolen, HC Nové Zámky, HK Poprad, HC‘05 Banská Bystrica, HK Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Trenčín, HC 21 Prešov a HK Spišská Nová Ves. HKM Zvolen aj napriek členstvu v PHL svoju účasť v projekte do dnešného dňa nepotvrdil.Marketingové práva a športovo-technická stránka súťaže by mala spadať pod hokejové kluby. V združení je aj prešovský klub, ktorý obsadil poslednú 12. priečku a podľa platných predpisov mal zostúpiť. Doteraz extraligu seniorov viedla Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) v spolupráci so SZĽH. APHK zostáva partnerom súťaže.Podľa SZĽH môžu za spor snahy niektorých funkcionárov mať väčšie slovo pri rozhodovaní. "Zástupcovia niektorých klubov, ktorým sa vlani nepodarilo ovládnuť slovenský hokej na Kongrese SZĽH , chcú ovládnuť aspoň extraligu. Slovenský zväz ľadového hokeja si uvedomuje, že v demokratickej spoločnosti sa vyskytujú aj opozičné snahy, iné názory na fungovanie hokeja a takúto opozíciu víta. Tieto kluby však vo svojej snahe riadiť slovenský hokej dôveru od väčšiny klubov na Slovensku nedostali. V demokratickej spoločnosti by teda mali rešpektovať demokratické zvolené orgány riadenia hokeja. Najvyšší orgán slovenského hokeja je Kongres SZĽH. Ak majú niektorí funkcionári záujem o akúkoľvek zmenu v našom hokeji, môžu sa o ňu demokraticky uchádzať na zasadnutí Kongresu SZĽH. Výsledky by však mali rešpektovať. Na Slovensku máme aktuálne 121 klubov. Je zarážajúce, že hŕstka z nich chce vykonávať radikálne zmeny v slovenskom hokeji násilným spôsobom," vyhlásil zväz.Strešný orgán slovenského hokeja upozornil, že vytvorenie novej súťaže bude mať pre kluby a ich hráčov negatívne následky."Klubom, ktoré by sa rozhodli založiť si takú súťaž, by stúpli náklady. Museli by si totiž samé financovať rozhodcov, delegátov, matriku, informačný systém, nezávislé kontrolné komisie ako je disciplinárna a arbitrážna komisia, ktoré doposiaľ v celom rozsahu financuje SZĽH. Extraliga by pokračovala pod hlavičkou SZĽH, takže marketingový a finančný potenciál by sa rozdelil medzi extraligu a súkromnú hokejovú ligu niektorých klubov. Konkurenčné prostredie by zvýšilo náklady na platy hráčov. Kluby by nemohli môcť vykonávať prestupy medzi členmi SZĽH, to sa týka aj mládežníckych klubov. Hráči klubov súkromnej ligy by nemohli hrať za slovenskú reprezentáciu, takým klubom by postupne zaniklo členstvo v SZĽH a, samozrejme, by stratili právo hlasovať na Kongrese SZĽH. Takýmto klubom nebudú môcť byť vyplatené financie z draftu hráča do NHL a z podpisu zmluvy hráča s klubom NHL. V prípade návratu do súťaží riadených SZĽH by kluby museli začať od najnižšej súťaže," vysvetlil SZĽH situáciu.Účastníci PHL by mali aj ďalšiu veľkú nevýhodu. " Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) informovala SZĽH, že aktivitu niektorých klubov v snahe založiť si vlastnú súťaž nepodporuje. To znamená, že kluby by nemohli vykonávať medzinárodné prestupy medzi ich klubom a klubom zo zahraničia," dodal SZĽH.