MS v hokeji 2023: Bez straty bodu je na majstrovstvách sveta zatiaľ päť tímov, Švajčiari ešte neinkasovali ani gól

Súhrn nedeľňajších stretnutí na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku a Lotyšsku:

A-skupina (Tampere):

USA - Maďarsko 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Francúzsko - Dánsko 3:4 po predĺžení (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)

Švédsko - Rakúsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

B-skupina (Riga):

Slovinsko - Kanada 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Nórsko - Švajčiarsko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Česko - Kazachstan 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)



Pondelkový program (časy sú v SELČ):

A-skupina (Tampere/Fín.): Nemecko - USA (15.20), Fínsko - Švédsko (19.20)

B-skupina (Riga/Lot.): Slovensko - Kanada (15.20), Česko - Lotyšsko (19.20)



14.5.2023 - Tretí hrací deň na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige nepriniesol žiadne prekvapenie, favoriti bodovali naplno.v lotyšskej Rige kanadskí hokejisti síce prehrávali so Slovinca gólom Jan Drozga, no v ďalšom priebehu viedli už aj 5:1. Posledné slovo v zápase mal opäť Drozg a zmiernil prehru slovinského výberu na 2:5. Švajčiari nezaváhali ani vo svojom druhom vystúpení a po Slovincoch (7:0) zdolali na nulu aj Nórov (3:0) a sú lídrami tabuľky skupiny. Vo večernom súboji Česi potvrdili piatkový triumf nad Slovákmi 3:2 a triumfovali nad Kazachmi 5:1.v Tampere viedol maďarský tím nad výberom USA, no potom Američania skórovali sedemkrát a pripísali si ďalšie tri body za triumf 7:1. V druhom nedeľňajšom súboji sa muselo predlžovať, Francúzi aj Dáni dali počas troch tretín po tri góly a druhý bod pre dánsky výberom napokon zariadil Patrick Russell. Vo večernom súboji nemali výraznejšie problémy Švédi a nad Rakúšanmi zvíťazili hladko 5:0.Všetky tím na turnaji majú za sebou po dve stretnutia a body ešte nestratili Američania, Švédi, Švajčiari, Kanaďania a Česi.