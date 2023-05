Zámorské tímy potvrdili úlohu favoritov, Slovinci a Maďari zostávajú bez bodu

Kanaďania zostali na čele skupiny

Američania upevnili vedúcu priečku



Súhrn nedeľňajších stretnutí na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku a Lotyšsku:

A-skupina (Tampere):

USA - Maďarsko 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Francúzsko - Dánsko (15.20 h SELČ)

Švédsko - Rakúsko (19.20 h SELČ)

B-skupina (Riga):

Slovinsko - Kanada 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Nórsko - Švajčiarsko (15.20 h SELČ)

Česko - Kazachstan (19.20 h SELČ)

Pondelkový program (časy sú v SELČ):

A-skupina (Tampere/Fín.): Nemecko - USA (15.20), Fínsko - Švédsko (19.20)

B-skupina (Riga/Lot.): Slovensko - Kanada (15.20), Česko - Lotyšsko (19.20)





14.5.2023 (SITA.sk) - V úvode nedeľňajšieho programu na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige sa zrodili jednoznačné víťazstvá oboch zámorských tímov.V B-skupine v Rige Kanaďania po prvej tretine prehrávali so Slovincami 0:1, ale päťgólovou šnúrou odvrátili senzáciu a zvíťazili 5:2. Obranca MacKenzie Weegar režíroval triumf gólom a dvomi prihrávkami, oba slovinské góly strelil Jan Drozg. "Javorové listy" zostali na čele skupiny s plným počtom šiestich bodov, Slovinci nebodovali ani v druhom zápase.V A-skupine v Tampere mali pomalší rozbeh Američana, ktorí prehrávali s Maďarmi 0:1. Ešte do prvej prestávky však otočili stav a nakoniec triumfovali vysoko 7:1. Rocco Grimaldi si pripísal gól a dve prihrávky, dvakrát skóroval Nick Bonino a dve asistencie nazbieral Conor Garland.Hráči USA zaznamenali 50 streleckých pokusov, kým Maďari len 14. Američania si upevnili vedúcu priečku v skupine bez straty bodu v prvých dvoch dueloch a majú rovnaké skóre ako Kanaďania (11:2), Maďari sú bez bodu na chvoste tabuľky.Od 15.20 h SELČ si vo Fínsku zmerajú sily Francúzi s Dánmi a v Rige Nóri so Švajčiarmi. Večer od 19.20 h SELČ sú na programe súboje Švédsko - Rakúsko a Česko - Kazachstan.