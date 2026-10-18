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 24hod.sk    Šport

18. októbra 2026

Extraliga má nového lídra, Starosta sa rozlúčil s kariérou, Zvolen ukončil negatívnu sériu – VIDEO


Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027

Dvanáste extraligové kolo uzavrú nedeľňajšie stretnutia medzi Slovan Bratislava a majstrovskou Nitrou či medzi Michalovcami a Košicami. Sobotňajší program 12. kola slovenskej hokejovej extraligy ...



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853996273_1645886796993460_638119985845085362_n e1792314247191 676x399 18.10.2026 (SITA.sk) - Dvanáste extraligové kolo uzavrú nedeľňajšie stretnutia medzi Slovan Bratislava a majstrovskou Nitrou či medzi Michalovcami a Košicami.


Sobotňajší program 12. kola slovenskej hokejovej extraligy priniesol zmenu na poste lídra aj oficiálnu rozlúčku s kariérou skúseného obrancu.

V šlágri dňa Poprad zvíťazil na ľade Spišskej Novej Vsi 3:2 a využil zaváhanie Žilina, ktorá prehrala v Trenčíne 2:3. Na čele majú "kamzíci" náskok troch bodov pred Žilinou aj Košicami, v nedeľu sa k nim na rozdiel jedného bodu môže priblížiť Slovan Bratislava.

Trenčianska Dukla síce zdolala Žilinčanov, no viac pútala rozlúčka s kariérou 45-ročného obrancu Tomáša Starostu. V 19. sekunde duel prerušili a počas pauzy skúsený bek "zavesil korčule na klinec". Zároveň ho uviedli do klubovej Siene slávy.



Starosta najväčšiu časť seniorskej kariéry strávil v Trenčíne, no hral aj v KHL za Nižnekamsk, Ufu, Chanty-Mansijsk a Slovan Bratislava. Na konte má aj reprezentačné striebro z MS 2012.

Zaujímavé bolo derby medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, v ktorom hostia ukončili štvorzápasovú šnúru prehier triumfom 4:3 po predĺžení, ktorý zariadil Jakub Kolenič.

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"Diváci videli v tomto zápase v podstate všetko. Bolo to pravé derby s emóciami i gólmi. Oba tímy odohrali výborný zápas. My sme veľmi radi, že sme to napokon dotiahli do víťazného konca a priklonilo sa to na našu stranu. Sme radi, že sme prelomili negatívnu sériu prehier. Hráči odviedli v posledných dvoch zápasoch veľmi dobrý výkon a zaslúžili si už vyhrať. Máme mladý tím, viacerí zbierajú skúsenosti z extraligy. Súperi nás trestajú za chyby. Hráči sú však pozitívne naladení a veria, že pôjdeme nahor a budeme sa zlepšovať každým zápasom. Verím, že sa teraz nakopneme správnym smerom,“ zhodnotil zvolenský kouč Marek Zadina podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

O kvalitnom súboji hovoril aj domáci kormidelník Vlastimil Wojnar: "Bol to vyrovnaný zápas a klobúk dole pred chalanmi, že to veľkou vôľou a chuťou stiahli na 3:3. Išli od prvej do poslednej minúty za výsledkom. Hoci to šlo dlho proti nám. Mrzia ma zbytočné individuálne chyby, po ktorých padli tie tri góly do našej bránky. Taký je hokej. Škoda inkasovaného gólu v predĺžení, ale po tom priebehu bod berieme, keďže sme boli blízko k tomu, že by sme nezobrali žiadny. Myslím si, že bod je spravodlivý. Avšak mohlo sa to skončiť aj naopak. Boli tam šance na oboch stranách. V druhej tretine nás Zvolen potrestal za naše chyby, my sme trestali chyby súpera v tretej tretine. Inak mal však zápas veľkú kvalitu.“

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Kolo uzavrú nedeľňajšie stretnutia medzi Slovan Bratislava a majstrovskou Nitrou či medzi Michalovcami a Košicami.


Zdroj: SITA.sk - Extraliga má nového lídra, Starosta sa rozlúčil s kariérou, Zvolen ukončil negatívnu sériu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027
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