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 24hod.sk    Šport

18. októbra 2026

Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda


Tagy: Premier League 2026/2027

Erling Haaland dvoma gólmi prispel k triumfu "The Citizens" 3:2, no ihrisko opúšťal v bolestiach. Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City zažíval nervózne chvíle po tom, čo ...



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britain_premier_league_soccer_86888 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Erling Haaland dvoma gólmi prispel k triumfu "The Citizens" 3:2, no ihrisko opúšťal v bolestiach.


Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City zažíval nervózne chvíle po tom, čo jeho hviezdny útočník Erling Haaland musel počas sobotňajšieho zápasu proti Ipswichu opustiť hraciu plochu so zranením nohy. Nór v zápase skóroval dvakrát a prispel k tesnému triumfu 3:2, no po jednej z akcií utrpel úder do chodidla a ešte pri odchode z ihriska vyzeral, že trpí.

"Uvidíme. Pýtal som sa ho a povedal, že je v poriadku, tak dúfame, že to nie je nič vážne," povedal Maresca. Vôbec však netajil, že čaká na presnejšie výsledky vyšetrení ohľadom zranenia svojho kľúčového hráča.

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Maresca sa zapísal do histórie Premier League ako prvý tréner, ktorý vyhral svojich prvých sedem zápasov. "The Citizens" vedú tabuľku Premier League so stopercentnou bilanciou a napriek prebiehajúcej kríze po rozsudku o porušení finančných pravidiel Premier League ukazuje tím svoju odolnosť.

"Bohužiaľ sme počas krátkeho úseku zápasu mali zranených päť hráčov vrátane Haalanda, Matheusa Nunesa, Matea Kovačiča, Antoinea Semenya a Nica O'Reillyho. Všetci sú teraz vo vnútorných priestoroch a uvidíme," dodal Maresca.

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City čelia možnosti veľkej penalizácie od bodovej straty až po vylúčenie z Premier League v prípade neúspechu v odvolaní sa proti spomenutým obvineniam. Neistota o budúcnosti klub môžu ohroziť aj ďalší pôsobenie Haalanda v tíme.

"Je to fantastické pre neho. Nielenže dáva góly, je jedným z lídrov, kapitánov, veľmi dobre mu to ide," komentoval tréner postavenie nórskeho útočníka. Napätý záver priniesol aj penaltu v podaní hosťujúceho Ziana Flemminga, ktorý však len zmiernil prehru svojho tímu.

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"Vážim si hráčov, nerobia si starosti s kritikou z vonku. Vždy sľubujem, že hráči sú spokojní a dostávajú kredit," zdôraznil Maresca a ocenil fanúšikov za vernosť klubu, ktorí počas zápasu pískali na hymnu Premier League a mávali nafukovacími banánmi ako gesto podpory a solidarity v náročnom období.

"Prostredie bolo skvelé. Klub, fanúšikovia a hráči sú jednotní na tejto ceste a to je najlepší pocit pre všetkých," dodal Maresca.

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Haaland zatiaľ vedie tabuľku strelcov Premier League so 8 gólmi, v tejto sezóne naprieč všetkými súťažami dosiahol už 12 presných zásahov.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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