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18. októbra 2026
Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda
Tagy: Premier League 2026/2027
Erling Haaland dvoma gólmi prispel k triumfu "The Citizens" 3:2, no ihrisko opúšťal v bolestiach. Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City zažíval nervózne chvíle po tom, čo ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Erling Haaland dvoma gólmi prispel k triumfu "The Citizens" 3:2, no ihrisko opúšťal v bolestiach.
Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City zažíval nervózne chvíle po tom, čo jeho hviezdny útočník Erling Haaland musel počas sobotňajšieho zápasu proti Ipswichu opustiť hraciu plochu so zranením nohy. Nór v zápase skóroval dvakrát a prispel k tesnému triumfu 3:2, no po jednej z akcií utrpel úder do chodidla a ešte pri odchode z ihriska vyzeral, že trpí.
"Uvidíme. Pýtal som sa ho a povedal, že je v poriadku, tak dúfame, že to nie je nič vážne," povedal Maresca. Vôbec však netajil, že čaká na presnejšie výsledky vyšetrení ohľadom zranenia svojho kľúčového hráča.
Maresca sa zapísal do histórie Premier League ako prvý tréner, ktorý vyhral svojich prvých sedem zápasov. "The Citizens" vedú tabuľku Premier League so stopercentnou bilanciou a napriek prebiehajúcej kríze po rozsudku o porušení finančných pravidiel Premier League ukazuje tím svoju odolnosť.
"Bohužiaľ sme počas krátkeho úseku zápasu mali zranených päť hráčov vrátane Haalanda, Matheusa Nunesa, Matea Kovačiča, Antoinea Semenya a Nica O'Reillyho. Všetci sú teraz vo vnútorných priestoroch a uvidíme," dodal Maresca.
City čelia možnosti veľkej penalizácie od bodovej straty až po vylúčenie z Premier League v prípade neúspechu v odvolaní sa proti spomenutým obvineniam. Neistota o budúcnosti klub môžu ohroziť aj ďalší pôsobenie Haalanda v tíme.
"Je to fantastické pre neho. Nielenže dáva góly, je jedným z lídrov, kapitánov, veľmi dobre mu to ide," komentoval tréner postavenie nórskeho útočníka. Napätý záver priniesol aj penaltu v podaní hosťujúceho Ziana Flemminga, ktorý však len zmiernil prehru svojho tímu.
"Vážim si hráčov, nerobia si starosti s kritikou z vonku. Vždy sľubujem, že hráči sú spokojní a dostávajú kredit," zdôraznil Maresca a ocenil fanúšikov za vernosť klubu, ktorí počas zápasu pískali na hymnu Premier League a mávali nafukovacími banánmi ako gesto podpory a solidarity v náročnom období.
"Prostredie bolo skvelé. Klub, fanúšikovia a hráči sú jednotní na tejto ceste a to je najlepší pocit pre všetkých," dodal Maresca.
Haaland zatiaľ vedie tabuľku strelcov Premier League so 8 gólmi, v tejto sezóne naprieč všetkými súťažami dosiahol už 12 presných zásahov.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City zažíval nervózne chvíle po tom, čo jeho hviezdny útočník Erling Haaland musel počas sobotňajšieho zápasu proti Ipswichu opustiť hraciu plochu so zranením nohy. Nór v zápase skóroval dvakrát a prispel k tesnému triumfu 3:2, no po jednej z akcií utrpel úder do chodidla a ešte pri odchode z ihriska vyzeral, že trpí.
"Uvidíme. Pýtal som sa ho a povedal, že je v poriadku, tak dúfame, že to nie je nič vážne," povedal Maresca. Vôbec však netajil, že čaká na presnejšie výsledky vyšetrení ohľadom zranenia svojho kľúčového hráča.
Maresca sa zapísal do histórie Premier League ako prvý tréner, ktorý vyhral svojich prvých sedem zápasov. "The Citizens" vedú tabuľku Premier League so stopercentnou bilanciou a napriek prebiehajúcej kríze po rozsudku o porušení finančných pravidiel Premier League ukazuje tím svoju odolnosť.
"Bohužiaľ sme počas krátkeho úseku zápasu mali zranených päť hráčov vrátane Haalanda, Matheusa Nunesa, Matea Kovačiča, Antoinea Semenya a Nica O'Reillyho. Všetci sú teraz vo vnútorných priestoroch a uvidíme," dodal Maresca.
City čelia možnosti veľkej penalizácie od bodovej straty až po vylúčenie z Premier League v prípade neúspechu v odvolaní sa proti spomenutým obvineniam. Neistota o budúcnosti klub môžu ohroziť aj ďalší pôsobenie Haalanda v tíme.
"Je to fantastické pre neho. Nielenže dáva góly, je jedným z lídrov, kapitánov, veľmi dobre mu to ide," komentoval tréner postavenie nórskeho útočníka. Napätý záver priniesol aj penaltu v podaní hosťujúceho Ziana Flemminga, ktorý však len zmiernil prehru svojho tímu.
"Vážim si hráčov, nerobia si starosti s kritikou z vonku. Vždy sľubujem, že hráči sú spokojní a dostávajú kredit," zdôraznil Maresca a ocenil fanúšikov za vernosť klubu, ktorí počas zápasu pískali na hymnu Premier League a mávali nafukovacími banánmi ako gesto podpory a solidarity v náročnom období.
"Prostredie bolo skvelé. Klub, fanúšikovia a hráči sú jednotní na tejto ceste a to je najlepší pocit pre všetkých," dodal Maresca.
Haaland zatiaľ vedie tabuľku strelcov Premier League so 8 gólmi, v tejto sezóne naprieč všetkými súťažami dosiahol už 12 presných zásahov.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Maresca netrpezlivo očakáva výsledky vyšetrení zraneného Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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