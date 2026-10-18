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 24hod.sk    Šport

18. októbra 2026

Slovan Bratislava poľahky zvíťazil v Trnave, aj v ďalších dvoch dueloch naplno bodoval hostia – FOTO, VIDEO


Tagy: Niké liga 2026/2027

Jedenáste kolo uzavrú tri nedeľňajšie stretnutia - Banská Bystrica hostí Podbrezovú, Michalovce privítajú Košice a Žilina si zmeria sily s Dunajskou Stredou. Prestížne derby v 11. kole najvyššej ...



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69ee54ec30337183547680 676x488 18.10.2026 (SITA.sk) - Jedenáste kolo uzavrú tri nedeľňajšie stretnutia - Banská Bystrica hostí Podbrezovú, Michalovce privítajú Košice a Žilina si zmeria sily s Dunajskou Stredou.


Prestížne derby v 11. kole najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa skončilo jasným triumfom obhajcu titulu. ŠK Slovan Bratislava zvíťazil na pôde Spartaka Trnava hladko 3:0 a ziskom troch bodov si udržal kontakt s čelom tabuľky.

Pred viac ako 16-tisíc divákmi sa dvakrát do listiny strelcov zapísal ghanský legionár Rahim Ibrahim, jeden presný zásah zaznamenal Adam Griger.

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"Dobrý zápas. Oba polčasy sme mali plne pod kontrolou a som veľmi spokojný s výkonom tímu aj niektorých hráčov, ako napríklad Adama Grigera či Rahima Ibrahima, zaslúžili si miesto v základnej zostave. Pre celý tím a mentalitu to bolo veľmi dobré, naozaj ma potešil výkon," zhodnotil kouč víťazného kolektívu Yaya Touré podľa oficiálneho webu súťaže.

V domácom tábore nemohla panovať spokojnosť. "Zápas sa nám veľmi ťažko hodnotí, nezvládli sme ho výsledkovo, čo nás mrzí hlavne kvôli fanúšikom. Zápas sme si prehrali sami po chybách, po ktorých sme dostali góly. Veľmi dôležité bolo, že sme za stavu 0:1 z veľkej šance nedali gól, ten zápas by bol úplne iný. Naozaj nás to mrzí a budeme sa snažiť ísť v ďalšom zápase naplno. Pracujeme na tom, aby sa hráči zlepšovali. Aj dnes sme chceli ukázať našu hru, ale Slovan potrestal naše chyby a zvíťazil," poznamenal po súboji asistent trénera Mário Auxt.

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Aj v ďalších dvoch sobotňajších zápasoch naplno bodovali hostia. Trenčín zvíťazil v Skalici 2:0 a Ružomberok v Komárne 1:0. Kolo uzavrú tri stretnutia v nedeľu. Banská Bystrica hostí Podbrezovú, Michalovce privítajú Košice a Žilina si zmeria sily s Dunajskou Stredou.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava poľahky zvíťazil v Trnave, aj v ďalších dvoch dueloch naplno bodoval hostia – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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