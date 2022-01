Extraligové kluby vítajú návrat fanúšikov na štadióny, ale žiadajú viac ľudí i finančné kompenzácie

25-percentné naplnenie je nedostatočné

Dlhodobo neudržateľný stav

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - V piatkových zápasoch 29. kola najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku sa prvýkrát objavia fanúšikovia od 23. novembra 2021.Diváci teda na štadiónoch z dôvodu prísnych protipandemických opatrení chýbali takmer dva mesiace a rovnako dlho chýbal klubom aspoň obmedzený príjem zo vstupného. Aktuálne ich môže byť na štadiónoch do 25 percent kapacity."Pre kluby hokejovej Tipos extraligy je potešením privítať divákov opäť na štadiónoch. Dúfame, že aj fanúšikov extraligového hokeja potešilo umožnenie návštevy športových podujatí a prídu nás podporiť v týchto neľahkých časoch. Napriek radosti z prítomnosti divákov v hľadiskách však musíme upozorniť kompetentných, že 25-percentné naplnenie kapacity nie je postačujúce z hľadiska finančnej kondície klubov a ekonomicky prakticky nič nerieši. Tento postoj sme viackrát prezentovali aj na stretnutí so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom a splnomocnencom vlády pre šport Karolom Kučerom," uviedli slovenské hokejové kluby v spoločnom stanovisku, ktoré zaslali prostredníctvom tlačovej správy.Slovenský šport a najmä klubový hokej je od začiatku pandémie ťažko skúšaný. Obmedzenia od začiatku sezóny 2021/22 na základe platnosti Covid automatu, následne úplný zákaz fanúšikov na tribúnach a teraz obmedzenia na 25 percent kapacity štadiónov nevytvárajú pre kluby stabilné finančné prostredie."Tento stav je dlhodobo ekonomicky neudržateľný. Veríme, že vo veľmi krátkom čase nájdeme s kompetentnými riešenie, ako výpadky kompenzovať, napríklad vypísaním dotácií a grantov pre slovenský šport. Chceme spoločne so zodpovednými inštitúciami hľadať aj možnosti, ako postupne zvyšovať percentuálnu návštevnosť slovenských štadiónov napriek stále pretrvávajúcej pandemickej situácii," dodali v stanovisku kluby najvyššej slovenskej súťaže.