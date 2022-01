Svitko obsadil na Rely Dakar konečné dvanáste miesto, druhýkrát v kariére triumfoval Sunderland

Triumfoval Sunderland

V súťaži automobilov na čele Al-Attiya

Najlepší čas dosiahol Sotnikov

14.1.2022 - Trinásta účasť na prestížnej púštnej Rely Dakar priniesla slovenskému motocyklistovi Štefanovi Svitkovi konečnú dvanástu priečku. Tridsaťdeväťročný Žaškovčan v Saudskej Arábii v konečnom účtovaní zaostal o 59:17 min. za víťazným Britom Samom Sunderlandom, nebyť šestnástich minút penalizácií by Svitko skončil na siedmej priečke.S tohtoročnou edíciou Rely Dakar sa rozlúčil osemnástou pozíciou v piatkovej 12. etape, v ktorej dostal trest v podobe jednej minúty k svojmu času.Piatková záverečná na trase Bisha - Džidda merala 680 kilometrov, z nich bolo len 164 km meraných úsekov. V súťaži motocyklov sa v piatok z triumfu tešil Čiľan Pablo Quintanilla, druhý skončil s mankom 18 sekúnd Austrálčan Toby Price a tretí bol ďalší Čiľan José Ignacio Cornejo (+29 s). Svitko v piatok stratil na Quintanillu aj so spomenutou minútovou penalizáciou 9:04 min.V konečnom účtovaní triumfoval Brit Sam Sunderland, ktorý v piatok obsadil 8. stupienok. Na druhej priečke zostal Quintanilla (+3:27 min.) na 3. poste klasifikovali Rakúšana Matthiasa Walknera (+6:47 min.). Tridsaťdvaročný Sunderland v minulosti ovládol Rely Dakar aj v roku 2017, vtedy sa stal medzi motocyklistami prvým Britom, ktorému sa to podarilo.Štefan Svitko pri trinástej účasti na Rely Dakar dokončil toto podujatie deviatykrát, jeho maximom je 2. priečka z januára 2016. Vlani obsadil 8. pozíciu.Víťazov majú už aj ďalšie kategórie. V súťaži automobilov si celkový triumf pripísal Nasser Al-Attiyah z Kataru, ktorý sa na čele hodnotenia usadil už po prvej etape a nikoho z konkurentov už pred seba nepustil. Na zisk titulu mu v záverečnej etape stačila aj 19. pozícia. V piatok triumfoval Juhoafričan Henk Lategan pred Francúzom Stéphanom Peterhanselom a ďalším juhoafrickým jazdcom Brianom Baragwanathom.Attiyah si vyjazdil na Rely Dakar už svoje štvrté prvenstvo, v minulosti to dokázal aj v rokoch 2011, 2015 a 2019. Celkovo druhý skončil s mankom 27:46 min. Francúz Sébastien Loeb, tretiu priečku obsadil domáci Yazeed Al-Rajhi (+1:01:3 h.). Čech Miroslav Zapletal so slovenským navigátorom Marekom Sýkorom v záverečnej 12. etape obsadili 32. stupienok (+13:57 min.) a v celkovom poradí obsadili 24. miesto s mankom 6:36:11 h na víťaza.Medzi štvorkolkami si titul domov odnáša Francúz Alexandre Giroud, ktorého v piatok klasifikovali na 5. pozícii a v celkovom poradí mal pred Franciscom Morenom z Argentíny náskok 2:21:11 h.V súťaži kamiónov počas celej Rely Dakar dominovali Rusi na Kamazoch. V celkovom poradí triumfoval Dmitrij Sotnikov s náskokom 9:58 min. pred Eduardom Nikolajevom, tretí Anton Šibalov zaostal v súhrne o 1:11:11 h. a štvrtý Andrej Karginov o 1:49:55 h. V piatok dosiahol najlepší čas práve Sotnikov, druhý bol Čech Martin Macík.