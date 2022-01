Kužmová zdolala Španielku a postúpila do hlavnej súťaže na Australian Open, Horanský nezažije premiéru

Súperke nepovolila ani gem

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová doviedla do úspešného konca svoje snaženie v kvalifikácii dvojhry na Australian Open v Melbourne a postúpila do hlavnej súťaže. Slovenka si vo finále kvalifikácie poradila so Španielkou moldavského pôvodu Alionou Bolsovovou 6:2, 7:5.Vo finále kvalifikácie neuspel Filip Horanský, ktorý podľahol Čiľanovi Marcelovi Tomásovi Barriosovi 5:7, 4:6. Ak by Horanský uspel, bola by to jeho premiéra v hlavnom "pavúku" na grandslamovom turnaji.Kužmová v prvom sete dvakrát brejkla svoju španielsku súperku a keďže si udržala vlastný servis, stačilo jej to na pohodlný triumf 6:2. V druhom dejstve 23-ročná Košičanka čelila nepriaznivému stavu 2:4 aj 3:5, ale od tohto momentu zabrala a o rok staršej súperke nepovolila už ani gem.Za stavu 4:5 odvrátila pri podaní Bolsovovej dva setbaly a otočila na 6:5. Potom išla na podanie opäť Španielka zo 156. miesta svetového rebríčka, ale Kužmová (158.) využila hneď prvý mečbal po nevynútenej chybe súperky z forhendu.Zverenka trénerov Tomáša Hrunčáka, Ľubomíra Kurhajca a kondičného Kristiána Cupáka nestratila v trojkolovej kvalifikácii ani set a po roku si opäť zahrá v singli hlavnú súťaž na grandslamovom turnaji v Austrálii. Celkovo sa tam predstaví po piaty raz, víťazný zápas si pripísala len v roku 2019, keď sa prebojovala do 2. kola."Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo postúpiť do hlavnej súťaže. Odohrala som tu v Melbourne už dosť veľa zápasov a cítim sa fyzicky veľmi dobre, jednak na kurte a aj po zápasoch, čo ma veľmi teší. Dúfam, že mi to dodá sebavedomie a energiu do ďalších zápasov. V najbližších dňoch sa budem snažiť čo najlepšie zregenerovať a pripraviť na hlavnú súťaž," uviedla Viktória Kužmová na webe Slovenského tenisového zväzu.O postup do hlavnej súťaže dvojhry na AO 2022 ešte bojuje Norbert Gombos. Nasadená dvojka mužskej kvalifikácie zatiaľ hrá s Austrálčanom Matthewom Ebdenom nerozhodne 1:1 na sety, keď obaja súperi vyhrali po jednom tajbrejku.