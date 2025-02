Extrémizmus má na Slovensku podporu Smeru. Bombicov prípad je toho dôkazom, tvrdia progresívci

Smer podporuje extrémizmus

Šikana priamo z Úradu vlády

3.2.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia Smeru strašia prevratom, poskytujú pritom servis obvinenému extrémistovi. Tvrdí to opozičná strana Progresívne Slovensko „Kým v Smere blúznia o prepojeniach cez hromadné maily, extrémista Daniel Bombic dostáva benefity od špičiek strany,“ uviedlo hnutie. Poukazuje pritom na to, že pôvodne mal byť Bombic plateným asistentom europoslankyne za Smer Judity Laššákovej Na Slovensku ho obhajuje firma, ktorú spoluvlastní minister obrany Robert Kaliňák cez Davida Lindtnera - bývalého sudcu podozrivého z korupcie a v súčasnosti poradcu premiéra.„Najnovšie sa europoslankyňa Laššáková chcela za Bombica zaručiť, aby ho ochránila pred čo i len teoretickou šancou, že by skončil vo väzbe,” upozornila poslankyňa za PS Zuzana Števulová „Europoslankyne a europoslanci za Smer využívajú svoju pozíciu na podporu extrémizmu a ľudí, ktorí šíria nenávisť – len aby to poslúžilo ich vlastným záujmom,“ podotkla europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová . Upriamila pozornosť na to, že smerácki europoslanci nie sú súčasťou žiadnej politickej frakcie, sú vylúčení zo spolupráce a podľa nej ani nedokážu pre ľudí na Slovensku nič vyrokovať.Bombic sa vracia na Slovensko v situácii, keď je zrušená NAKA Úrad špeciálnej prokuratúry - teda orgány, ktoré ho vyšetrovali, pripomína členka brannobezpečnostného výboru parlamentu Irena Bihariová . Ako povedala, v súčasnosti vidíme rozsievanie šikany a rozdeľovania spoločnosti priamo z Úradu vlády.„Ten ovládajú ľudia, ktorým Bombic poskytuje svoje služby štváča, antisemitu a agresora. Prípady, ako je tento, zároveň odpovedajú na to, prečo pripisujeme silný význam špecializácii orgánov činných v trestnom konaní, a prečo budeme robiť všetko preto, aby sme ich znovu postavili na nohy,” dodala Bihariová.