Šimkovičová sa stretla s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, diskutovali aj o Jubilejnom roku 2025 – VIDEO

Zavedenie transakčnej dane

Príprava na Jubilejný rok 2025

3.2.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) sa v pondelok stretla s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.Tento druh stretnutia, na ktorý pozvalo vedenie rezortu kultúry všetkých predstaviteľov registrovaných cirkví na Slovensku, sa uskutočnilo po prvýkrát po štrnástich rokoch. Stretnutie poskytlo podľa rezortu kultúry priestor na diskusiu o aktuálnych témach a o spolupráci štátu a cirkví.Jednou z dôležitých tém rozhovorov s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností bolo zavedenie transakčnej dane, ktoré sa dotýka aj cirkví. Ministerka potvrdila, že rezort kultúry bude poskytovať cirkvám informačnú podporu a spolupracovať s ministerstvom financií pri hľadaní možných riešení na zmiernenie dopadu tejto legislatívnej zmeny na cirkevné organizácie.Na stretnutí sa diskutovalo aj o možnostiach financovania cirkevných aktivít a projektov v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a kultúry. Šimkovičová vyzdvihla dôležitosť spoločnej spolupráce na projektoch, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality života občanov. S predstaviteľmi cirkví hovorila o ich významnej úlohe pri starostlivosti o marginalizované skupiny, seniorov a mládež.Na duchovných apelovala, aby nepoľavovali v práci s deťmi a mládežou, hlavne v súvislosti s nástrahami súčasnej doby. Ministerka tiež zdôraznila dôležitosť kultúrnej a duchovnej tradície Slovenska a vyjadrila podporu štátu pri ochrane sakrálnych kultúrnych pamiatok.Témou rozhovorov bola aj príprava na Jubilejný rok 2025, ktorý Katolícka cirkev vyhlasuje raz za 25 rokov. Ministerka kultúry informovala cirkevných predstaviteľov o možnosti spolupráce štátu pri organizácii sprievodných podujatí, ako aj o plánovanej národnej púti do Ríma, na ktorej sa očakáva účasť najvyšších predstaviteľov štátu.„Vidím obrovský význam v stretávaní sa s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností na Slovensku a je mojou prioritou našu vzájomnú spoluprácu zintenzívniť,“ dodala Šimkovičová, ktorá zároveň prisľúbila, že stretnutie so všetkými predstaviteľmi registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku sa bude konať dvakrát do roka.