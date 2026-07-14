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14. júla 2026
Extrémne horúčavy menia Tour de France na logistickú výzvu
Tagy: Extrémne horúčavy
V horúčavách nad 40 stupňov Celzia je hlavná starosť tímov udržať jazdcov čo najviac ochladených. Tohtoročná edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, ktorá sa pred 10 dňami ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - V horúčavách nad 40 stupňov Celzia je hlavná starosť tímov udržať jazdcov čo najviac ochladených.
Tohtoročná edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, ktorá sa pred 10 dňami začala v španielskej Barcelone, je poznamenaná extrémnymi teplotami, ktoré často presahujú aj 40 stupňov Celzia. Jazdci však napriek tomu ukazujú obdivuhodnú odolnosť.
V boji s horúčavami využívajú rôzne metódy chladenia a hydratácie, ako sú ľadové vesty, ľadové ponožky či dokonca chladiace matrace. Často stačí, aby si jazdec jednoducho polial hlavu fľašou vody. Udržať cyklistov v chlade a hydratovaných sa stalo pre všetky tímy oveľa dôležitejšou výzvou než samotná taktika pretekov.
"Povedali, že dobrí generáli hovoria o stratégii, ale tí najlepší o logistike. Je obrovská logistická výzva udržať jazdcov v chlade, dodať im ľad a udržať ich pripravených. Ale každý tím, dokonca aj organizátori, robia maximum, čo môžu," uviedol pre AFP športový riaditeľ tímu EF Education-Easy Post Charly Wegelius.
Pozoruhodné je, že jazdci sami sa zatiaľ nesťažujú na podmienky. Francúzsky nováčik Nicolas Breuillard, ktorý v nedeľu skončil ôsmy v 9. etape, povedal: "Je to rovnaké pre všetkých, všetci sú na to pripravení, trénujeme aj v horúčave."
Tímy sa na tieto podmienky pripravovali už dlhodobo. Wegelius doplnil: "Horúčava nie je na Tour niečo nové, roky pracujeme na opatreniach na jej zvládanie. Jazdci spia na chladiacich matracoch a využívajú rôzne ďalšie techniky po etapách."
Tím EF Education používa špeciálne matrace, ktoré pomáhajú chladiť jazdcov počas noci, čím im zároveň umožňujú spať bez zapínania klimatizácie. Matrace obsahujú tenké rúry s pretekajúcou chladnou vodou, ktoré prispôsobujú teplotu podľa tela jazdca a ráno ich jemne ohrievajú, aby pomohli s prebudením.
Riaditeľ Tour Christian Prudhomme minulý týždeň oznámil, že organizátori denne rozdávajú tímom až 450 kilogramov ľadu. Tiež predĺžili možnosť výživy jazdcov počas celých pretekov okrem úvodných a záverečných desiatich kilometrov.
Francúzsky tím Cofidis pripravuje na jednu etapu 150 fliaš vody, z nich viac než polovica obsahuje ľad. Okrem toho majú 60 kilogramov ľadu do tzv. ľadových ponožiek, ktoré si jazdci vkladajú pod dres, aby zostali v chlade. Tím uvádza, že za prvých deväť etáp spotreboval pre osemčlennú zostavu až 1700 fliaš vody .
Austrálsky jazdec Luke Durbridge z tímu Jayco AlUla opisuje, že niektorí pretekári v pelotóne majú hlavnú úlohu vyzdvihovať fľaše s vodou z tímových áut. "Je to náročný výkon, vidíte ich iba behať tam a späť, pretože pre jazdcov na popredných priečkach je rozdiel medzi úspechom a koncom pretekov byť dobre ochladený," povedal.
Okrem jazdcov sa organizácia Tour stará aj o divákov. Prudhomme spomenul, že spoločnosť ASO rozdá priebežne počas troch týždňov pretekov 2,5 milióna klobúkov, 550-tisíc plechoviek nápojov a 400-tisíc litrov vody.
Tour de France tento rok zďaleka nie je len o športovej taktike, ale v nemalej miere aj o osvedčených logistických postupoch na zvládnutie extrémnych horúčav, ktoré sa postarali o jedinečný a náročný priebeh pretekov.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy menia Tour de France na logistickú výzvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tohtoročná edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, ktorá sa pred 10 dňami začala v španielskej Barcelone, je poznamenaná extrémnymi teplotami, ktoré často presahujú aj 40 stupňov Celzia. Jazdci však napriek tomu ukazujú obdivuhodnú odolnosť.
V boji s horúčavami využívajú rôzne metódy chladenia a hydratácie, ako sú ľadové vesty, ľadové ponožky či dokonca chladiace matrace. Často stačí, aby si jazdec jednoducho polial hlavu fľašou vody. Udržať cyklistov v chlade a hydratovaných sa stalo pre všetky tímy oveľa dôležitejšou výzvou než samotná taktika pretekov.
"Povedali, že dobrí generáli hovoria o stratégii, ale tí najlepší o logistike. Je obrovská logistická výzva udržať jazdcov v chlade, dodať im ľad a udržať ich pripravených. Ale každý tím, dokonca aj organizátori, robia maximum, čo môžu," uviedol pre AFP športový riaditeľ tímu EF Education-Easy Post Charly Wegelius.
Pozoruhodné je, že jazdci sami sa zatiaľ nesťažujú na podmienky. Francúzsky nováčik Nicolas Breuillard, ktorý v nedeľu skončil ôsmy v 9. etape, povedal: "Je to rovnaké pre všetkých, všetci sú na to pripravení, trénujeme aj v horúčave."
Tímy sa na tieto podmienky pripravovali už dlhodobo. Wegelius doplnil: "Horúčava nie je na Tour niečo nové, roky pracujeme na opatreniach na jej zvládanie. Jazdci spia na chladiacich matracoch a využívajú rôzne ďalšie techniky po etapách."
Tím EF Education používa špeciálne matrace, ktoré pomáhajú chladiť jazdcov počas noci, čím im zároveň umožňujú spať bez zapínania klimatizácie. Matrace obsahujú tenké rúry s pretekajúcou chladnou vodou, ktoré prispôsobujú teplotu podľa tela jazdca a ráno ich jemne ohrievajú, aby pomohli s prebudením.
Riaditeľ Tour Christian Prudhomme minulý týždeň oznámil, že organizátori denne rozdávajú tímom až 450 kilogramov ľadu. Tiež predĺžili možnosť výživy jazdcov počas celých pretekov okrem úvodných a záverečných desiatich kilometrov.
Francúzsky tím Cofidis pripravuje na jednu etapu 150 fliaš vody, z nich viac než polovica obsahuje ľad. Okrem toho majú 60 kilogramov ľadu do tzv. ľadových ponožiek, ktoré si jazdci vkladajú pod dres, aby zostali v chlade. Tím uvádza, že za prvých deväť etáp spotreboval pre osemčlennú zostavu až 1700 fliaš vody .
Austrálsky jazdec Luke Durbridge z tímu Jayco AlUla opisuje, že niektorí pretekári v pelotóne majú hlavnú úlohu vyzdvihovať fľaše s vodou z tímových áut. "Je to náročný výkon, vidíte ich iba behať tam a späť, pretože pre jazdcov na popredných priečkach je rozdiel medzi úspechom a koncom pretekov byť dobre ochladený," povedal.
Okrem jazdcov sa organizácia Tour stará aj o divákov. Prudhomme spomenul, že spoločnosť ASO rozdá priebežne počas troch týždňov pretekov 2,5 milióna klobúkov, 550-tisíc plechoviek nápojov a 400-tisíc litrov vody.
Tour de France tento rok zďaleka nie je len o športovej taktike, ale v nemalej miere aj o osvedčených logistických postupoch na zvládnutie extrémnych horúčav, ktoré sa postarali o jedinečný a náročný priebeh pretekov.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy menia Tour de France na logistickú výzvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Extrémne horúčavy
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