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 24hod.sk    Šport

14. júla 2026

Messi sa konečne stretne s Anglickom – na sklonku kariéry a v semifinále MS


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Lionel Messi absolvuje premiérový duel v kariére proti reprezentácii Anglicka. Stane sa tak v súboji o postup do finále MS 2026. Argentínsky futbalový génius Lionel Messi sa "konečne" stretne s ...



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switzerland_argentina_wcup_soccer_71757 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi absolvuje premiérový duel v kariére proti reprezentácii Anglicka. Stane sa tak v súboji o postup do finále MS 2026.


Argentínsky futbalový génius Lionel Messi sa "konečne" stretne s reprezentáciou Anglickom, stane sa tak premiérovo v jeho kariére až v semifinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Tridsaťdeväťročný Messi, ktorý v skupinovej časti šampionátu absolvoval proti Alžírsku už dvojsttý duel v najcennejšom drese, sníva o tom, že Argentínu opäť povedie do finále.

"Hral som proti všetkým, okrem Anglicka, a je to výnimočné, pretože sú veľmocou. Je vždy príjemné hrať proti takému tímu, zvlášť v semifinále svetového šampionátu," povedal Messi po štvrťfinálovom triumfe Argentíny nad Švajčiarskom.

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Messiho medzinárodná kariéra sa začala ešte v roku 2005, keď mal 18 rokov. Pod vedením kouča Josého Pekermana dostal príležitosť v prípravnom zápase v Budapešti proti domácemu Maďarsku. Jeho debut však bol poznačený rýchlym vylúčením po niekoľkých sekundách hry, čo bolo podľa jeho spoluhráča Hernána Crespa príliš prísne: "Osemnásťročné dieťa s veľkými nádejami si nezaslúži takýto trest."

Odvtedy Messi päťkrát získal Zlatú loptu a priviedol Argentínu k víťazstvu na MS 2002 v Katare, kde napodobnil legendárneho Diega Maradonu. Bola to práve Maradonova ikonická výkonnosť v roku 1986, ktorá navždy spojila Argentínu a Anglicko futbalovou históriou - teda zápas, v ktorom Maradona skóroval známou "Božou rukou" a neskôr pridal aj najkrajší gól v dejinách MS.

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Messi síce takýto gól nestrelil, no vedie v počte presných zásahov na svetových šampionátoch s 21 zásahmi v rekordných 32 zápasoch, na konte má o jeden gól viac než kapitán francúzskeho výberu Kylian Mbappé. Pred zápasom proti Švajčiarsku skóroval v deviatich po sebe idúcich zápasoch, no v boji o semifinále "nechal šancu" na skórovanie aj tímovým kolegom.

Argentínčania majú možnosť stať sa prvým tímom, ktorý obhájil majstrovský titul od takého úspechu Brazílie v roku 1962. "Dostať sa do ďalšieho semifinále nie je bežná alebo samozrejmá vec, preto by sme si to mali naozaj užiť, lebo nevieme, či sa to ešte niekedy stane," vyhlásil Messi.

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Na druhej strane sa na výzvu tešia aj Angličania. Mladý ľavý obranca Nico O'Reilly povedal pre BBC Radio 5 Live: "Je to jedinečná príležitosť v živote. On (Messi, pozn.) sa blíži ku koncu kariéry. Pre mňa je to najlepší hráč, ktorý kedy stál na futbalovom ihrisku. Už sa neviem dočkať výzvy hrať proti nemu."


Zdroj: SITA.sk - Messi sa konečne stretne s Anglickom – na sklonku kariéry a v semifinále MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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