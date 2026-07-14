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14. júla 2026
Vedenie La Ligy odložilo úvodné zápasy Realu Madrid a FC Barcelona v novej sezóne
Tagy: La Liga MS vo futbale 2026
Dôvodom je účasť viacerých hráčov oboch tímov v semifinále MS 2026 v Severnej Amerike. Vedenie španielskej futbalovej La Ligy odložilo úvodné stretnutia Realu Madrid a FC Barcelona v novej sezóne. ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Dôvodom je účasť viacerých hráčov oboch tímov v semifinále MS 2026 v Severnej Amerike.
Vedenie španielskej futbalovej La Ligy odložilo úvodné stretnutia Realu Madrid a FC Barcelona v novej sezóne. Dôvodom je účasť viacerých hráčov týchto tímov v záverečných zápasoch futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike.
"Biely balet" pod vedením portugalského kouča Josého Mourinha, ktorý sa na lavičku Realu vrátil po trinástich rokoch, absolvuje prvý ligový súboj v ročníku 2026/2027 22. augusta na ihrisku Espanyolu Barcelona, pričom podľa pôvodného plánu mal začínať o týždeň skôr doma proti San Sebastiánu. Tento súboj však preložili na 26. augusta.
Futbalisti FC Barcelona začnú sezónu 23. augusta na ihrisku Elche, pôvodne mali naplánovaný otvárací zápas doma proti Bilbau. Ten však vedenie súťaže presunulo na 27. augusta.
Viacerí kľúčoví hráči oboch tímov sú súčasťou kádrov semifinalistov MS 2026.
Atlético Madrid, ktoré má tiež hráčov stále v turnaji, odštartuje sezónu podľa pôvodného plánu doma proti Málage v stredu 19. augusta.
Oficiálny štart novej sezóny La Ligy je naplánovaný na 15. augusta, Alavés privíta Getafe a Vallecano sa predstaví na pôde FC Sevilla.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie La Ligy odložilo úvodné zápasy Realu Madrid a FC Barcelona v novej sezóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Vedenie španielskej futbalovej La Ligy odložilo úvodné stretnutia Realu Madrid a FC Barcelona v novej sezóne. Dôvodom je účasť viacerých hráčov týchto tímov v záverečných zápasoch futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike.
"Biely balet" pod vedením portugalského kouča Josého Mourinha, ktorý sa na lavičku Realu vrátil po trinástich rokoch, absolvuje prvý ligový súboj v ročníku 2026/2027 22. augusta na ihrisku Espanyolu Barcelona, pričom podľa pôvodného plánu mal začínať o týždeň skôr doma proti San Sebastiánu. Tento súboj však preložili na 26. augusta.
Futbalisti FC Barcelona začnú sezónu 23. augusta na ihrisku Elche, pôvodne mali naplánovaný otvárací zápas doma proti Bilbau. Ten však vedenie súťaže presunulo na 27. augusta.
Viacerí kľúčoví hráči oboch tímov sú súčasťou kádrov semifinalistov MS 2026.
Atlético Madrid, ktoré má tiež hráčov stále v turnaji, odštartuje sezónu podľa pôvodného plánu doma proti Málage v stredu 19. augusta.
Oficiálny štart novej sezóny La Ligy je naplánovaný na 15. augusta, Alavés privíta Getafe a Vallecano sa predstaví na pôde FC Sevilla.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie La Ligy odložilo úvodné zápasy Realu Madrid a FC Barcelona v novej sezóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga MS vo futbale 2026
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