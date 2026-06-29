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29. júna 2026
Extrémne horúčavy na Slovensku vrcholia a treba sa už pripraviť aj na búrky. Kedy príde ochladenie?
SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Extrémne horúčavy na Slovensku vrcholia v pondelok, vysoké teploty však potrvajú až ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami.
Extrémne horúčavy na Slovensku vrcholia v pondelok, vysoké teploty však potrvajú až do stredy. Od utorka sa zároveň začne zvyšovať pravdepodobnosť búrok, ktoré môžu byť na niektorých miestach sprevádzané nárazovým vetrom, menšími krúpami a intenzívnymi zrážkami. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Dávid Frnda.
Aj v utorok sa podľa neho budú maximálne denné teploty pohybovať medzi 35 až 40 stupňami Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Najvyššie teploty sa presunú najmä do východnej časti územia.
"Extrémne teploty vrcholia dnes, zajtra bude síce stále horúco, ale bude už viac oblačnosti aj zrážok. Tie maximá by sa mali v utorok presunúť skôr do východnej polovice Slovenska. Dnes je ten vzduch asi aj najsuchší, čo prispieva k dosiahnutiu maximálnych teplôt," uviedol Frnda.
Na severe a východe Slovenska sa už v utorok môžu miestami vyskytnúť prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom, menšími krúpami a v horských oblastiach aj výdatnejšími zrážkami. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá bude platiť od utorka od 12:00 do stredy do polnoci.
Výraznejšia zmena počasia príde v stredu. Od západu začne pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa očakáva dážď, prehánky a lokálne aj intenzívne búrky. Napriek tomu zostane veľmi teplo, keď denné maximá dosiahnu 31 až 36 stupňov Celzia. Vyššia vlhkosť vzduchu zároveň spôsobí dusno a tepelná záťaž zostane vysoká.
Ochladenie príde až vo štvrtok. Denné teploty klesnú na 23 až 30 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 23 stupňov, čo bude na niektorých miestach znamenať pokles o 10 až 15 stupňov oproti začiatku týždňa. Chladnejšie budú aj noci, keď minimálne teploty postupne klesnú na 13 až 18 stupňov Celzia, v dolinách miestami až na osem stupňov.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy na Slovensku vrcholia a treba sa už pripraviť aj na búrky. Kedy príde ochladenie? © SITA Všetky práva vyhradené.
Extrémne horúčavy na Slovensku vrcholia v pondelok, vysoké teploty však potrvajú až do stredy. Od utorka sa zároveň začne zvyšovať pravdepodobnosť búrok, ktoré môžu byť na niektorých miestach sprevádzané nárazovým vetrom, menšími krúpami a intenzívnymi zrážkami. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Dávid Frnda.
Stále bude horúco
Aj v utorok sa podľa neho budú maximálne denné teploty pohybovať medzi 35 až 40 stupňami Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Najvyššie teploty sa presunú najmä do východnej časti územia.
"Extrémne teploty vrcholia dnes, zajtra bude síce stále horúco, ale bude už viac oblačnosti aj zrážok. Tie maximá by sa mali v utorok presunúť skôr do východnej polovice Slovenska. Dnes je ten vzduch asi aj najsuchší, čo prispieva k dosiahnutiu maximálnych teplôt," uviedol Frnda.
Výstraha pred búrkami
Na severe a východe Slovenska sa už v utorok môžu miestami vyskytnúť prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom, menšími krúpami a v horských oblastiach aj výdatnejšími zrážkami. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá bude platiť od utorka od 12:00 do stredy do polnoci.
Výraznejšia zmena počasia príde v stredu. Od západu začne pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa očakáva dážď, prehánky a lokálne aj intenzívne búrky. Napriek tomu zostane veľmi teplo, keď denné maximá dosiahnu 31 až 36 stupňov Celzia. Vyššia vlhkosť vzduchu zároveň spôsobí dusno a tepelná záťaž zostane vysoká.
Ochladenie príde až vo štvrtok. Denné teploty klesnú na 23 až 30 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 23 stupňov, čo bude na niektorých miestach znamenať pokles o 10 až 15 stupňov oproti začiatku týždňa. Chladnejšie budú aj noci, keď minimálne teploty postupne klesnú na 13 až 18 stupňov Celzia, v dolinách miestami až na osem stupňov.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy na Slovensku vrcholia a treba sa už pripraviť aj na búrky. Kedy príde ochladenie? © SITA Všetky práva vyhradené.
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