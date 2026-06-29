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29. júna 2026
Pozval ju na izbu, skončila v kufri pri železnici. Thajská polícia obvinila Austrálčana z úkladnej vraždy
Policajti zadržali podozrivého muža v piatok večer na bangkockom letisku, keď sa chystal nastúpiť na let do Austrálie, potom ako kamarátka obete nahlásila jej zmiznutie.
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29.6.2026 (SITA.sk) - Policajti zadržali podozrivého muža v piatok večer na bangkockom letisku, keď sa chystal nastúpiť na let do Austrálie, potom ako kamarátka obete nahlásila jej zmiznutie.
Thajská polícia v pondelok obvinila 46‑ročného Austrálčana z úkladnej vraždy 17‑ročného dievčaťa, ktorého telo našli v sobotu ráno v kufri pri železničnej trati v prímorskom letovisku Pattaya. Obvinený je aj z odvedenia maloletej osoby na sexuálne účely a z ukrývania pozostatkov, pričom všetky obvinenia popiera.
Policajti zadržali podozrivého muža v piatok večer na bangkockom letisku, keď sa chystal nastúpiť na let do Austrálie, potom ako kamarátka obete nahlásila jej zmiznutie. Kamerové záznamy ho podľa polície zachytili, ako vo štvrtok nadránom vstupuje s dievčaťom do bytového komplexu a večer odchádza s veľkým čiernym kufrom. Ten naložil na motocykel a odviezol do zatrávnenej oblasti pri železničnej trati, kde ho polícia našla. Vo vnútri sa nachádzalo telo tínedžerky so známkami násilia.
„Rovnako ako jej otec, som zdrvená. Hoci som jej nevlastná matka, mám pocit, akoby som práve stratila vlastné dieťa,“ povedala jej macocha pre agentúru AFP. „Nikdy som si nepredstavovala, že odíde takto rýchlo. Nestihli sme sa ani rozlúčiť.“
Tínedžerka pochádzala z provincie Kalasin na severovýchode Thajska a do Pattaye odišla 16. júna. Austrálčan môže byť za úkladnú vraždu odsúdený na doživotie, alebo dokonca na trest smrti, ktorý sa však v Thajsku uplatňuje len zriedka.
Zdroj: SITA.sk - Pozval ju na izbu, skončila v kufri pri železnici. Thajská polícia obvinila Austrálčana z úkladnej vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.
Thajská polícia v pondelok obvinila 46‑ročného Austrálčana z úkladnej vraždy 17‑ročného dievčaťa, ktorého telo našli v sobotu ráno v kufri pri železničnej trati v prímorskom letovisku Pattaya. Obvinený je aj z odvedenia maloletej osoby na sexuálne účely a z ukrývania pozostatkov, pričom všetky obvinenia popiera.
Policajti zadržali podozrivého muža v piatok večer na bangkockom letisku, keď sa chystal nastúpiť na let do Austrálie, potom ako kamarátka obete nahlásila jej zmiznutie. Kamerové záznamy ho podľa polície zachytili, ako vo štvrtok nadránom vstupuje s dievčaťom do bytového komplexu a večer odchádza s veľkým čiernym kufrom. Ten naložil na motocykel a odviezol do zatrávnenej oblasti pri železničnej trati, kde ho polícia našla. Vo vnútri sa nachádzalo telo tínedžerky so známkami násilia.
???? Pattaya, Thailand: 17-year-old Thunchanok Donhomla was found dead inside a suitcase dumped near railway tracks.
Thai police arrested 46-year-old Australian Simon Peter Carman at Bangkok's Suvarnabhumi Airport as he tried to flee to Perth#เจมีไนน์ #เฮโรอีน #ドレミファドン pic.twitter.com/81mV8cQvQc
— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) June 29, 2026
„Rovnako ako jej otec, som zdrvená. Hoci som jej nevlastná matka, mám pocit, akoby som práve stratila vlastné dieťa,“ povedala jej macocha pre agentúru AFP. „Nikdy som si nepredstavovala, že odíde takto rýchlo. Nestihli sme sa ani rozlúčiť.“
Tínedžerka pochádzala z provincie Kalasin na severovýchode Thajska a do Pattaye odišla 16. júna. Austrálčan môže byť za úkladnú vraždu odsúdený na doživotie, alebo dokonca na trest smrti, ktorý sa však v Thajsku uplatňuje len zriedka.
Zdroj: SITA.sk - Pozval ju na izbu, skončila v kufri pri železnici. Thajská polícia obvinila Austrálčana z úkladnej vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.
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