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29. júna 2026
Celonárodné oslavy na Devíne budú bez verejnosti, opozícia kritizuje ich takmer štvrťmiliónové náklady
V roku 2025 organizovalo Cyrilo-metodské oslavy na Devíne Ministerstvo obrany SR a podľa zverejnených údajov stálo podujatie približne 750-tisíc eur. Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - V roku 2025 organizovalo Cyrilo-metodské oslavy na Devíne Ministerstvo obrany SR a podľa zverejnených údajov stálo podujatie približne 750-tisíc eur.
Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. „Na slávnostnom programe sa zúčastnia najvyšší ústavní a štátni predstavitelia SR, ako aj ďalší pozvaní hostia. Súčasťou programu budú ich príhovory, ktoré doplní kultúrny program,“ uviedol pre agentúru SITA Úrad vlády SR.
Verejnosť a médiá budú mať možnosť sledovať galavečer v priamom prenose na STVR 5. júla od 21:00 a na oficiálnych sociálnych sieťach úradu vlády. „Všetky náklady a zmluvy súvisiace s prípravou a realizáciou podujatia sú priebežne zverejňované v súlade s platnou legislatívou,“ dodal úrad vlády.
Podľa zmluvy podpísanej 23. júna a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv si úrad vlády objednal technické, materiálne, personálne a produkčné zabezpečenie Cyrilometodských osláv za takmer 241-tisíc eur s DPH u firmy LIFEPARK s.r.o. Tá v rokoch 2024 a 2025 zabezpečovala viaceré podujatia pre Ministerstvo obrany SR. Len vlani od rezortu získala zákazky v celkovej hodnote takmer pol milióna eur.
V roku 2025 organizovalo Cyrilo-metodské oslavy na Devíne Ministerstvo obrany SR pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Podľa zverejnených údajov stálo podujatie približne 750-tisíc eur. Súčasťou osláv bolo aj rozdávanie približne 4 000 bateriek, slamených klobúkov, pohľadníc a záložiek do kníh, za ktoré rezort zaplatil takmer 42-tisíc eur. Ďalších takmer osemtisíc eur stálo zabezpečenie stánku, v ktorom sa piekol býk. Pečené mäso bolo pre návštevníkov k dispozícii bezplatne. Večerný slávnostný program bol určený len pre pozvaných VIP hostí, zatiaľ čo pre verejnosť bola vyhradená spodná časť areálu hradu.
Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová (Za ľudí) kritizovala, že vláda vyhadzuje peniaze na oslavy v období konsolidácie verejných financií. „Asi len túto vládu, ktorá je schopná na úkor ľudí sama sebe nadeliť kráľovské platy a doživotné renty, môže napadnúť organizovať megalomanskú papalášsku show na Devíne za takmer štvrť milióna eur. V čase, keď hlúpou konsolidáciou zdiera ľudí z kože, si objednáva červené koberce, VIP sedenie, LED obrazovky, projekciu na skalu Devína a ďalšiu šou za takmer štvrť milióna,“ vymenovala Remišová. Dodala, že konečný účet a všetky súvisiace výdavky na túto „Ficovu propagandistickú show“ zatiaľ nepoznáme.
Zdroj: SITA.sk - Celonárodné oslavy na Devíne budú bez verejnosti, opozícia kritizuje ich takmer štvrťmiliónové náklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. „Na slávnostnom programe sa zúčastnia najvyšší ústavní a štátni predstavitelia SR, ako aj ďalší pozvaní hostia. Súčasťou programu budú ich príhovory, ktoré doplní kultúrny program,“ uviedol pre agentúru SITA Úrad vlády SR.
Sledovanie galavečera v priamom prenose
Verejnosť a médiá budú mať možnosť sledovať galavečer v priamom prenose na STVR 5. júla od 21:00 a na oficiálnych sociálnych sieťach úradu vlády. „Všetky náklady a zmluvy súvisiace s prípravou a realizáciou podujatia sú priebežne zverejňované v súlade s platnou legislatívou,“ dodal úrad vlády.
Podľa zmluvy podpísanej 23. júna a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv si úrad vlády objednal technické, materiálne, personálne a produkčné zabezpečenie Cyrilometodských osláv za takmer 241-tisíc eur s DPH u firmy LIFEPARK s.r.o. Tá v rokoch 2024 a 2025 zabezpečovala viaceré podujatia pre Ministerstvo obrany SR. Len vlani od rezortu získala zákazky v celkovej hodnote takmer pol milióna eur.
Cyrilo-metodské oslavy
V roku 2025 organizovalo Cyrilo-metodské oslavy na Devíne Ministerstvo obrany SR pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Podľa zverejnených údajov stálo podujatie približne 750-tisíc eur. Súčasťou osláv bolo aj rozdávanie približne 4 000 bateriek, slamených klobúkov, pohľadníc a záložiek do kníh, za ktoré rezort zaplatil takmer 42-tisíc eur. Ďalších takmer osemtisíc eur stálo zabezpečenie stánku, v ktorom sa piekol býk. Pečené mäso bolo pre návštevníkov k dispozícii bezplatne. Večerný slávnostný program bol určený len pre pozvaných VIP hostí, zatiaľ čo pre verejnosť bola vyhradená spodná časť areálu hradu.
Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová (Za ľudí) kritizovala, že vláda vyhadzuje peniaze na oslavy v období konsolidácie verejných financií. „Asi len túto vládu, ktorá je schopná na úkor ľudí sama sebe nadeliť kráľovské platy a doživotné renty, môže napadnúť organizovať megalomanskú papalášsku show na Devíne za takmer štvrť milióna eur. V čase, keď hlúpou konsolidáciou zdiera ľudí z kože, si objednáva červené koberce, VIP sedenie, LED obrazovky, projekciu na skalu Devína a ďalšiu šou za takmer štvrť milióna,“ vymenovala Remišová. Dodala, že konečný účet a všetky súvisiace výdavky na túto „Ficovu propagandistickú show“ zatiaľ nepoznáme.
Zdroj: SITA.sk - Celonárodné oslavy na Devíne budú bez verejnosti, opozícia kritizuje ich takmer štvrťmiliónové náklady © SITA Všetky práva vyhradené.
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