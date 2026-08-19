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19. augusta 2026
Extrémne horúčavy ohrozujú nemecké vinice, úroda „visí na vlásku“
Klimatická zmena mala v minulosti pre nemeckých vinohradníkov aj určité výhody. Vyššie teploty im umožnili experimentovať s odrodami vhodnými pre teplejšie podnebie a pestovať vinič aj na miestach, kde to ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Klimatická zmena mala v minulosti pre nemeckých vinohradníkov aj určité výhody. Vyššie teploty im umožnili experimentovať s odrodami vhodnými pre teplejšie podnebie a pestovať vinič aj na miestach, kde to predtým nebolo možné.
Nemeckí vinári čelia čoraz väčším problémom v dôsledku extrémnych horúčav a nedostatku zrážok. Florian Weingart z obce Spay pri Rýne pokrýva pôdu medzi viničom slamou, aby v nej udržal čo najviac vlhkosti. Po historicky horúcom lete však napriek týmto opatreniam nevie, aká bude tohtoročná úroda.
„Úroda visí na vlásku,“ povedal 53-ročný vinár agentúre AFP pri pohľade na Rýn a okolité kopce vyprahnuté horúčavami. Hladina rieky zároveň klesla na rekordné minimá.
Klimatická zmena mala v minulosti pre nemeckých vinohradníkov aj určité výhody. Vyššie teploty im umožnili experimentovať s odrodami vhodnými pre teplejšie podnebie a pestovať vinič aj na miestach, kde to predtým nebolo možné. Čoraz dlhšie a častejšie obdobia horúčav a sucha však začínajú podľa Weingarta tieto výhody prevažovať.
„Sme v bode zlomu,“ povedal vinár, ktorý rodinné vinohradníctvo prevzal od rodičov pred tromi desaťročiami. Podľa neho už riziká spojené s klimatickou zmenou „začínajú prevažovať nad výhodami“.
Približne tretinu svojho šesťhektárového vinohradu preto pokryl slamou. Tá vytvára na pôde ochrannú vrstvu a spomaľuje odparovanie vody. Ide však o prácne riešenie. „Za ostatné štyri týždne som z polí priviezol tisíc malých balíkov slamy a rozložil ich,“ uviedol.
Mulčovanie slamou nie je vo vinohradníctve novinkou, v minulosti však slúžilo predovšetkým na zlepšovanie kvality pôdy. S postupujúcou klimatickou zmenou získalo nový význam. „Až neskôr sme si uvedomili, že ochrana pred odparovaním a slama samotná prinášajú výhody pri zvládaní týchto klimatických problémov,“ vysvetlil Weingart.
Ďalšou nevyhnutnosťou sa stáva zavlažovanie. Weingart pestuje najmä rizling, typickú nemeckú bielu odrodu, ale aj červený Spätburgunder. Na 1,85 hektára viníc má od roku 2013 zavedený systém potrubí, ktorý každých niekoľko dní privádza vodu priamo ku koreňom rastlín.
Zavlažovanie je mimoriadne dôležité najmä pre mladý vinič, ktorého korene ešte nesiahajú dostatočne hlboko. „Bez zavlažovania by bola táto časť z hľadiska úrody v podstate stratená,“ povedal. Nový vinič už preto bez zavlažovacieho systému vysádzať nechce, keďže riziko, že počas prvých troch či štyroch rokov vôbec nevyrastie, považuje za príliš vysoké.
Horúcejšie podnebie zároveň výrazne posúva termín oberačiek. Weingart očakáva zber v septembri, čo je v ostatných rokoch bežné, hoci v minulosti sa hrozno oberalo prevažne až v októbri. Niektorí nemeckí vinohradníci tento rok začali so zberom už v druhom augustovom týždni.
„Sme pokojne o dobré štyri týždne vpredu oproti tomu, ako to bolo možno pred 30 či 40 rokmi,“ povedal hovorca Nemeckého vinárskeho inštitútu Ernst Büscher.
Weingart sa obáva, že bez výdatnejších zrážok bude tohtoročná úroda po horúcom a suchom lete slabá. Produkcia jeho vinohradu už v ostatných rokoch klesla približne zo šesťtisíc na päťtisíc litrov vína, čo zodpovedá asi 40-tisíc fľašiam.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy ohrozujú nemecké vinice, úroda „visí na vlásku“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemeckí vinári čelia čoraz väčším problémom v dôsledku extrémnych horúčav a nedostatku zrážok. Florian Weingart z obce Spay pri Rýne pokrýva pôdu medzi viničom slamou, aby v nej udržal čo najviac vlhkosti. Po historicky horúcom lete však napriek týmto opatreniam nevie, aká bude tohtoročná úroda.
„Úroda visí na vlásku,“ povedal 53-ročný vinár agentúre AFP pri pohľade na Rýn a okolité kopce vyprahnuté horúčavami. Hladina rieky zároveň klesla na rekordné minimá.
Klimatická zmena mala v minulosti pre nemeckých vinohradníkov aj určité výhody. Vyššie teploty im umožnili experimentovať s odrodami vhodnými pre teplejšie podnebie a pestovať vinič aj na miestach, kde to predtým nebolo možné. Čoraz dlhšie a častejšie obdobia horúčav a sucha však začínajú podľa Weingarta tieto výhody prevažovať.
„Sme v bode zlomu,“ povedal vinár, ktorý rodinné vinohradníctvo prevzal od rodičov pred tromi desaťročiami. Podľa neho už riziká spojené s klimatickou zmenou „začínajú prevažovať nad výhodami“.
Približne tretinu svojho šesťhektárového vinohradu preto pokryl slamou. Tá vytvára na pôde ochrannú vrstvu a spomaľuje odparovanie vody. Ide však o prácne riešenie. „Za ostatné štyri týždne som z polí priviezol tisíc malých balíkov slamy a rozložil ich,“ uviedol.
Mulčovanie slamou nie je vo vinohradníctve novinkou, v minulosti však slúžilo predovšetkým na zlepšovanie kvality pôdy. S postupujúcou klimatickou zmenou získalo nový význam. „Až neskôr sme si uvedomili, že ochrana pred odparovaním a slama samotná prinášajú výhody pri zvládaní týchto klimatických problémov,“ vysvetlil Weingart.
Ďalšou nevyhnutnosťou sa stáva zavlažovanie. Weingart pestuje najmä rizling, typickú nemeckú bielu odrodu, ale aj červený Spätburgunder. Na 1,85 hektára viníc má od roku 2013 zavedený systém potrubí, ktorý každých niekoľko dní privádza vodu priamo ku koreňom rastlín.
Zavlažovanie je mimoriadne dôležité najmä pre mladý vinič, ktorého korene ešte nesiahajú dostatočne hlboko. „Bez zavlažovania by bola táto časť z hľadiska úrody v podstate stratená,“ povedal. Nový vinič už preto bez zavlažovacieho systému vysádzať nechce, keďže riziko, že počas prvých troch či štyroch rokov vôbec nevyrastie, považuje za príliš vysoké.
Horúcejšie podnebie zároveň výrazne posúva termín oberačiek. Weingart očakáva zber v septembri, čo je v ostatných rokoch bežné, hoci v minulosti sa hrozno oberalo prevažne až v októbri. Niektorí nemeckí vinohradníci tento rok začali so zberom už v druhom augustovom týždni.
„Sme pokojne o dobré štyri týždne vpredu oproti tomu, ako to bolo možno pred 30 či 40 rokmi,“ povedal hovorca Nemeckého vinárskeho inštitútu Ernst Büscher.
Weingart sa obáva, že bez výdatnejších zrážok bude tohtoročná úroda po horúcom a suchom lete slabá. Produkcia jeho vinohradu už v ostatných rokoch klesla približne zo šesťtisíc na päťtisíc litrov vína, čo zodpovedá asi 40-tisíc fľašiam.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy ohrozujú nemecké vinice, úroda „visí na vlásku“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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