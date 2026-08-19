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Krka – Inovácie, odbornosť a dôvera v zdravotníctve
Tagy: generické lieky PR Zdravotníctvo
Keďže systémy zdravotnej starostlivosti čelia čoraz väčšej záťaži, potreba spoľahlivých a cenovo dostupných liekov nebola nikdy vyššia.
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19.8.2026 (SITA.sk) - Keďže systémy zdravotnej starostlivosti čelia čoraz väčšej záťaži, potreba spoľahlivých a cenovo dostupných liekov nebola nikdy vyššia.
Krka, jeden z popredných európskych výrobcov generických liekov, stavia svoj úspech na inováciách, odbornosti a kvalite. To, čo pred 70 rokmi začalo ako malé laboratórium, narástlo do globálnej spoločnosti s 13 000 zamestnancami, ktorá pôsobí vo viac ako 70 krajinách. Jej poslaním je vyvíjať vysoko kvalitné, účinné a bezpečné, technologicky vyspelé generické lieky.
Na Slovensku siaha história spoločnosti do roku 1969. Dnes túto úlohu plní dcérska spoločnosť KRKA Slovensko, s. r. o., ktorá úzko spolupracuje s odborníkmi a poskytuje pacientom široké portfólio liekov na predpis a voľnopredajných liekov.
"Spoločnosť Krka sa bude naďalej usilovať prinášať na trh nové generické lieky a inovatívne kombinácie účinných látok. V praxi to znamená, že lieky Krka sú cenovo dostupné pre čo najširší okruh pacientov. Vďaka inovatívnym kombináciám viacerých liečiv v jednej tablete pacienti lepšie dodržiavajú predpísanú liečbu, čím Krka významne prispieva k úspešnejšej liečbe a lepšej kvalite života pacientov a ich rodín."
– Marjan Vrbnjak, riaditeľ KRKA Slovensko, s. r. o.
Jednou z najväčších konkurenčných výhod spoločnosti Krka je jej vertikálne integrovaný obchodný model, ktorý pokrýva každú fázu procesu, od syntézy účinných látok a vývoja produktov až po výrobu, kontrolu kvality a marketing. To nám umožňuje dosahovať vysokú úroveň konkurencieschopnosti, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a podporovať dlhodobo stabilný rast podnikania.
Moderná liečba chronických ochorení si často vyžaduje užívanie viacerých liekov. Preto je strategickou prioritou spoločnosti Krka kombinácia viacerých liečiv v jednej tablete. Spojenie viacerých liečiv znižuje riziko chýb užívania a výrazne zjednodušuje každodenný život pacientov — napríklad pri liečbe hypertenzie. Dnes Krka vyrába viac ako 200 takýchto kombinácií.
Vzhľadom na starnutie populácie a nárast chronických ochorení budú fixné kombinácie v jednej tablete hrať v budúcnosti ešte dôležitejšiu úlohu. Nielenže zlepšujú výsledky liečby, ale prispievajú aj k efektivite celého systému zdravotnej starostlivosti a vďaka menšiemu množstvu obalov znižujú záťaž na životné prostredie. Krka tak zostáva spoľahlivým partnerom pre lekárov a pacientov na Slovensku i na celom svete.
KRKA - Žiť zdravý život.
Pozrite si film o výnimočnej spoločnosti KRKA v produkcii BBC: https://www.krka.sk/media/novinky/spolocnost-krka-zaziarila-na-festivale-filmat-v-polsku/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Krka – Inovácie, odbornosť a dôvera v zdravotníctve © SITA Všetky práva vyhradené.
Krka, jeden z popredných európskych výrobcov generických liekov, stavia svoj úspech na inováciách, odbornosti a kvalite. To, čo pred 70 rokmi začalo ako malé laboratórium, narástlo do globálnej spoločnosti s 13 000 zamestnancami, ktorá pôsobí vo viac ako 70 krajinách. Jej poslaním je vyvíjať vysoko kvalitné, účinné a bezpečné, technologicky vyspelé generické lieky.
Na Slovensku siaha história spoločnosti do roku 1969. Dnes túto úlohu plní dcérska spoločnosť KRKA Slovensko, s. r. o., ktorá úzko spolupracuje s odborníkmi a poskytuje pacientom široké portfólio liekov na predpis a voľnopredajných liekov.
"Spoločnosť Krka sa bude naďalej usilovať prinášať na trh nové generické lieky a inovatívne kombinácie účinných látok. V praxi to znamená, že lieky Krka sú cenovo dostupné pre čo najširší okruh pacientov. Vďaka inovatívnym kombináciám viacerých liečiv v jednej tablete pacienti lepšie dodržiavajú predpísanú liečbu, čím Krka významne prispieva k úspešnejšej liečbe a lepšej kvalite života pacientov a ich rodín."
– Marjan Vrbnjak, riaditeľ KRKA Slovensko, s. r. o.
Vertikálna integrácia a stabilita
Jednou z najväčších konkurenčných výhod spoločnosti Krka je jej vertikálne integrovaný obchodný model, ktorý pokrýva každú fázu procesu, od syntézy účinných látok a vývoja produktov až po výrobu, kontrolu kvality a marketing. To nám umožňuje dosahovať vysokú úroveň konkurencieschopnosti, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a podporovať dlhodobo stabilný rast podnikania.
Fixné kombinácie: Zjednodušenie liečby
Moderná liečba chronických ochorení si často vyžaduje užívanie viacerých liekov. Preto je strategickou prioritou spoločnosti Krka kombinácia viacerých liečiv v jednej tablete. Spojenie viacerých liečiv znižuje riziko chýb užívania a výrazne zjednodušuje každodenný život pacientov — napríklad pri liečbe hypertenzie. Dnes Krka vyrába viac ako 200 takýchto kombinácií.
Výhľad do budúcnosti
Vzhľadom na starnutie populácie a nárast chronických ochorení budú fixné kombinácie v jednej tablete hrať v budúcnosti ešte dôležitejšiu úlohu. Nielenže zlepšujú výsledky liečby, ale prispievajú aj k efektivite celého systému zdravotnej starostlivosti a vďaka menšiemu množstvu obalov znižujú záťaž na životné prostredie. Krka tak zostáva spoľahlivým partnerom pre lekárov a pacientov na Slovensku i na celom svete.
KRKA - Žiť zdravý život.
Pozrite si film o výnimočnej spoločnosti KRKA v produkcii BBC: https://www.krka.sk/media/novinky/spolocnost-krka-zaziarila-na-festivale-filmat-v-polsku/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Krka – Inovácie, odbornosť a dôvera v zdravotníctve © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: generické lieky PR Zdravotníctvo
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