Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Krka – Inovácie, odbornosť a dôvera v zdravotníctve


Tagy: generické lieky PR Zdravotníctvo

Keďže systémy zdravotnej starostlivosti čelia čoraz väčšej záťaži, potreba spoľahlivých a cenovo dostupných liekov nebola nikdy vyššia.



Zdieľať
locna 2026 676x414 19.8.2026 (SITA.sk) - Keďže systémy zdravotnej starostlivosti čelia čoraz väčšej záťaži, potreba spoľahlivých a cenovo dostupných liekov nebola nikdy vyššia.


Krka, jeden z popredných európskych výrobcov generických liekov, stavia svoj úspech na inováciách, odbornosti a kvalite. To, čo pred 70 rokmi začalo ako malé laboratórium, narástlo do globálnej spoločnosti s 13 000 zamestnancami, ktorá pôsobí vo viac ako 70 krajinách. Jej poslaním je vyvíjať vysoko kvalitné, účinné a bezpečné, technologicky vyspelé generické lieky.

Na Slovensku siaha história spoločnosti do roku 1969. Dnes túto úlohu plní dcérska spoločnosť KRKA Slovensko, s. r. o., ktorá úzko spolupracuje s odborníkmi a poskytuje pacientom široké portfólio liekov na predpis a voľnopredajných liekov.

"Spoločnosť Krka sa bude naďalej usilovať prinášať na trh nové generické lieky a inovatívne kombinácie účinných látok. V praxi to znamená, že lieky Krka sú cenovo dostupné pre čo najširší okruh pacientov. Vďaka inovatívnym kombináciám viacerých liečiv v jednej tablete pacienti lepšie dodržiavajú predpísanú liečbu, čím Krka významne prispieva k úspešnejšej liečbe a lepšej kvalite života pacientov a ich rodín."

– Marjan Vrbnjak, riaditeľ KRKA Slovensko, s. r. o.

Vertikálna integrácia a stabilita


Jednou z najväčších konkurenčných výhod spoločnosti Krka je jej vertikálne integrovaný obchodný model, ktorý pokrýva každú fázu procesu, od syntézy účinných látok a vývoja produktov až po výrobu, kontrolu kvality a marketing. To nám umožňuje dosahovať vysokú úroveň konkurencieschopnosti, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a podporovať dlhodobo stabilný rast podnikania.

Fixné kombinácie: Zjednodušenie liečby


Moderná liečba chronických ochorení si často vyžaduje užívanie viacerých liekov. Preto je strategickou prioritou spoločnosti Krka kombinácia viacerých liečiv v jednej tablete. Spojenie viacerých liečiv znižuje riziko chýb užívania a výrazne zjednodušuje každodenný život pacientov — napríklad pri liečbe hypertenzie. Dnes Krka vyrába viac ako 200 takýchto kombinácií.

Výhľad do budúcnosti


Vzhľadom na starnutie populácie a nárast chronických ochorení budú fixné kombinácie v jednej tablete hrať v budúcnosti ešte dôležitejšiu úlohu. Nielenže zlepšujú výsledky liečby, ale prispievajú aj k efektivite celého systému zdravotnej starostlivosti a vďaka menšiemu množstvu obalov znižujú záťaž na životné prostredie. Krka tak zostáva spoľahlivým partnerom pre lekárov a pacientov na Slovensku i na celom svete.

KRKA - Žiť zdravý život.

Pozrite si film o výnimočnej spoločnosti KRKA v produkcii BBC: https://www.krka.sk/media/novinky/spolocnost-krka-zaziarila-na-festivale-filmat-v-polsku/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Krka – Inovácie, odbornosť a dôvera v zdravotníctve © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: generické lieky PR Zdravotníctvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Extrémne horúčavy ohrozujú nemecké vinice, úroda „visí na vlásku“
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj odvolal z funkcie zástupkyňu vedúceho svojej kancelárie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 