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05. augusta 2026
Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak veľmi skoro neotvorí Hormuzský prieliv
Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán
Washington, Teherán a Maskat sa podľa Axiosu približujú k dočasnej dohode. Bezpečnú plavbu cez strategickú vodnú cestu by garantovala 60 dní.
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5.8.2026 (SITA.sk) - Washington, Teherán a Maskat sa podľa Axiosu približujú k dočasnej dohode. Bezpečnú plavbu cez strategickú vodnú cestu by garantovala 60 dní.
Americký prezident Donald Trump v utorok pohrozil Iránu tvrdým vojenským úderom, ak Teherán „veľmi skoro“ neumožní opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
Spojené štáty, Irán a Omán sa pritom podľa portálu Axios približujú k dočasnej dohode o obnovení bezpečnej plavby cez strategickú vodnú cestu. „Prieliv sa veľmi skoro otvorí, alebo dostanú veľmi tvrdý úder – a potom sa prieliv otvorí,“ povedal Trump televízii Fox News počas návštevy Kalifornie.
Axios s odvolaním sa na nemenovaných regionálnych a amerického predstaviteľa uviedol, že pripravovaná dohoda by na 60 dní zabezpečila bezpečnú plavbu cez prieliv medzi Iránom a Ománom. Washington dúfa, že ju bude možné oznámiť už v stredu. Za prechod by sa nevyberali poplatky a dohodu by následne bolo možné predĺžiť.
Lode smerujúce do Perzského zálivu by využívali severnú plavebnú trasu, zatiaľ čo plavidlá smerujúce zo zálivu by prechádzali južnou trasou cez ománske teritoriálne vody.
„Vedieme veľmi dobré rozhovory,“ vyhlásil Trump s tým, že Irán má záujem nájsť spôsob ukončenia konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán. „Jediné, na čom záleží, sú činy. Chcú uzavrieť dohodu. Uvidíme, čo sa stane.“ Pred odletom z Kalifornie do Las Vegas Trump dodal, že k dohode by podľa neho mohlo dôjsť „zajtra alebo pozajtra“ (v stredu alebo vo štvrtok).
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy a zemného plynu a spor o jeho kontrolu opakovane viedol k obnoveniu bojov.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak veľmi skoro neotvorí Hormuzský prieliv © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v utorok pohrozil Iránu tvrdým vojenským úderom, ak Teherán „veľmi skoro“ neumožní opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
Dohoda o obnovení
Spojené štáty, Irán a Omán sa pritom podľa portálu Axios približujú k dočasnej dohode o obnovení bezpečnej plavby cez strategickú vodnú cestu. „Prieliv sa veľmi skoro otvorí, alebo dostanú veľmi tvrdý úder – a potom sa prieliv otvorí,“ povedal Trump televízii Fox News počas návštevy Kalifornie.
Axios s odvolaním sa na nemenovaných regionálnych a amerického predstaviteľa uviedol, že pripravovaná dohoda by na 60 dní zabezpečila bezpečnú plavbu cez prieliv medzi Iránom a Ománom. Washington dúfa, že ju bude možné oznámiť už v stredu. Za prechod by sa nevyberali poplatky a dohodu by následne bolo možné predĺžiť.
Severná plavebná trasa
Lode smerujúce do Perzského zálivu by využívali severnú plavebnú trasu, zatiaľ čo plavidlá smerujúce zo zálivu by prechádzali južnou trasou cez ománske teritoriálne vody.
„Vedieme veľmi dobré rozhovory,“ vyhlásil Trump s tým, že Irán má záujem nájsť spôsob ukončenia konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán. „Jediné, na čom záleží, sú činy. Chcú uzavrieť dohodu. Uvidíme, čo sa stane.“ Pred odletom z Kalifornie do Las Vegas Trump dodal, že k dohode by podľa neho mohlo dôjsť „zajtra alebo pozajtra“ (v stredu alebo vo štvrtok).
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy a zemného plynu a spor o jeho kontrolu opakovane viedol k obnoveniu bojov.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak veľmi skoro neotvorí Hormuzský prieliv © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán
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