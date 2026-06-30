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30. júna 2026
Extrémne sucho zasahuje 67 percent územia Slovenska, vlna horúčav spôsobuje aj nízke hladiny podzemných vôd
SHMÚ upozorňuje na problém sucha už od januára, keď sa začal výraznejšie hromadiť deficit zrážok. Aktuálna vlna horúčav na Slovensku prepísala viacero historických teplotných rekordov a zároveň ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - SHMÚ upozorňuje na problém sucha už od januára, keď sa začal výraznejšie hromadiť deficit zrážok.
Aktuálna vlna horúčav na Slovensku prepísala viacero historických teplotných rekordov a zároveň prehlbuje dlhodobé sucho. Klimatologička Lívia Labudová uviedla, že SHMÚ upozorňuje na problém sucha už od januára, keď sa začal výraznejšie hromadiť deficit zrážok.
Na väčšine západného Slovenska, ale aj v Slovenskom krase, Košickej kotline a na Hornom a Dolnom Zemplíne trvá sucho už takmer 120 dní, čiže približne štyri mesiace nepretržite. Na krajnom severovýchode krajiny pretrváva ešte dlhšie. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje na približne 67 percentách územia, čiže zasahuje zhruba dve tretiny Slovenska.
„Zhoršuje sa dostupnosť vody pre vegetáciu. Na 40 percentách územia nám chýba 40 – 60 litrov vody na meter štvorcový,“ upozornila Labudová.
Relatívne nasýtenie pôdy je podľa SHMÚ mimoriadne nízke. Na približne 85 percentách Slovenska je podľa klimatológov vlahy menej ako 50 percent a ohrozuje to ekosystémy. Podľa prognózy SHMÚ bude sucho v najbližších dňoch naďalej pretrvávať a postupne sa zhoršovať najmä na západe a východe Slovenska.
Dočasné zlepšenie očakávajú meteorológovia v strede týždňa na strednom Slovensku a v časti Prešovského kraja, no pôjde len o krátkodobý efekt lokálnych zrážok, ktoré nepreniknú do hlbších vrstiev pôdy. Labudová dodala, že nejde iba o problém Slovenska. Podobná situácia podľa monitoringu zasahuje aj Českú republiku, juh Poľska, Nemecka, Rakúsko a východ Ukrajiny.
Hydrologička Katarína Kotríková informovala, že vo všetkých povodiach Slovenska je aktuálne podnormálny stav povrchových vôd, pričom na juhu krajiny dosahujú niektoré vodomerné stanice extrémne suché hodnoty. Podľa Kotríkovej sú nižšie ako zvyčajne aj prietoky Dunaja, ktorý býva v tomto období dotovaný alpskými prítokmi. Nepriaznivá situácia je aj pri podzemných vodách. Vo väčšine monitorovacích objektov sú hladiny podzemnej vody aj výdatnosť prameňov pod normálom, pričom na niektorých miestach boli prekročené dlhodobé minimá.
Podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Kataríny Mikulovej bol v pondelok 29. júna prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď bola v Hurbanove nameraná teplota 40,3 stupňov Celzia. Najvyššie teploty vzduchu boli v pondelok podľa hovorcu SHMÚ Ivana Garčára zaznamenané na zrážkomerných staniciach Turňa nad Bodvou v okrese Košice okolie - 41,0 stupňov Celzia a Štrkovec v okrese Rimavská Sobota 40,6 stupňov Celzia.
Na klimatologických staniciach SHMÚ bol zaznamenaný rekord v Mužli v okrese Nové Zámky- 40,5 stupňov Celzia. Rekord z Hurbanova z roku 2007 vyrovnali Mochovce v okrese Levice - 40,3 stupňov Celzia a Somotor v okreseTrebišov - 40,3 stupňov Celzia. Rekordy sa ale ešte môžu meniť, keďže horúčavy budú pokračovať do stredy. Ochladenie príde až vo štvrtok.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne sucho zasahuje 67 percent územia Slovenska, vlna horúčav spôsobuje aj nízke hladiny podzemných vôd © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktuálna vlna horúčav na Slovensku prepísala viacero historických teplotných rekordov a zároveň prehlbuje dlhodobé sucho. Klimatologička Lívia Labudová uviedla, že SHMÚ upozorňuje na problém sucha už od januára, keď sa začal výraznejšie hromadiť deficit zrážok.
Štyri mesiace sucha
Na väčšine západného Slovenska, ale aj v Slovenskom krase, Košickej kotline a na Hornom a Dolnom Zemplíne trvá sucho už takmer 120 dní, čiže približne štyri mesiace nepretržite. Na krajnom severovýchode krajiny pretrváva ešte dlhšie. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje na približne 67 percentách územia, čiže zasahuje zhruba dve tretiny Slovenska.
„Zhoršuje sa dostupnosť vody pre vegetáciu. Na 40 percentách územia nám chýba 40 – 60 litrov vody na meter štvorcový,“ upozornila Labudová.
Relatívne nasýtenie pôdy je podľa SHMÚ mimoriadne nízke. Na približne 85 percentách Slovenska je podľa klimatológov vlahy menej ako 50 percent a ohrozuje to ekosystémy. Podľa prognózy SHMÚ bude sucho v najbližších dňoch naďalej pretrvávať a postupne sa zhoršovať najmä na západe a východe Slovenska.
Nepriaznivá situácia
Dočasné zlepšenie očakávajú meteorológovia v strede týždňa na strednom Slovensku a v časti Prešovského kraja, no pôjde len o krátkodobý efekt lokálnych zrážok, ktoré nepreniknú do hlbších vrstiev pôdy. Labudová dodala, že nejde iba o problém Slovenska. Podobná situácia podľa monitoringu zasahuje aj Českú republiku, juh Poľska, Nemecka, Rakúsko a východ Ukrajiny.
Hydrologička Katarína Kotríková informovala, že vo všetkých povodiach Slovenska je aktuálne podnormálny stav povrchových vôd, pričom na juhu krajiny dosahujú niektoré vodomerné stanice extrémne suché hodnoty. Podľa Kotríkovej sú nižšie ako zvyčajne aj prietoky Dunaja, ktorý býva v tomto období dotovaný alpskými prítokmi. Nepriaznivá situácia je aj pri podzemných vodách. Vo väčšine monitorovacích objektov sú hladiny podzemnej vody aj výdatnosť prameňov pod normálom, pričom na niektorých miestach boli prekročené dlhodobé minimá.
Prekonaný rekord
Podľa klimatologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Kataríny Mikulovej bol v pondelok 29. júna prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď bola v Hurbanove nameraná teplota 40,3 stupňov Celzia. Najvyššie teploty vzduchu boli v pondelok podľa hovorcu SHMÚ Ivana Garčára zaznamenané na zrážkomerných staniciach Turňa nad Bodvou v okrese Košice okolie - 41,0 stupňov Celzia a Štrkovec v okrese Rimavská Sobota 40,6 stupňov Celzia.
Na klimatologických staniciach SHMÚ bol zaznamenaný rekord v Mužli v okrese Nové Zámky- 40,5 stupňov Celzia. Rekord z Hurbanova z roku 2007 vyrovnali Mochovce v okrese Levice - 40,3 stupňov Celzia a Somotor v okreseTrebišov - 40,3 stupňov Celzia. Rekordy sa ale ešte môžu meniť, keďže horúčavy budú pokračovať do stredy. Ochladenie príde až vo štvrtok.
Zdroj: SITA.sk - Extrémne sucho zasahuje 67 percent územia Slovenska, vlna horúčav spôsobuje aj nízke hladiny podzemných vôd © SITA Všetky práva vyhradené.
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