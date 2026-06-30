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30. júna 2026

Havana hlási pat v rokovaniach s USA, Trumpov tlak ďalej silnie


Tagy: americké sankcie americko-kubánske vzťahy Energetická kríza

Kubánska vláda tvrdí, že rozhovory s Washingtonom neprinášajú výsledky, napriek tomu zostáva otvorená dialógu.



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cuba_daily_life_79895 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Kubánska vláda tvrdí, že rozhovory s Washingtonom neprinášajú výsledky, napriek tomu zostáva otvorená dialógu.

Kubánska vláda v utorok oznámila, že niekoľkomesačné rokovania so Spojenými štátmi nepriniesli žiadny pokrok.


Vyjadrenie prišlo v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na komunistický ostrov prostredníctvom sankcií a energetickej blokády.



Zámery sú jasné


Minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez uviedol, že Havana si nerobí ilúzie o zámeroch Washingtonu, no napriek tomu chce pokračovať v diplomatických kontaktoch.


„Diskusie medzi kubánskou a americkou vládou nevykazujú žiadny pokrok,“ povedal Rodríguez na tlačovej konferencii. „Napriek tomu zostaneme otvorení dialógu,“ dodal.


Spojené štáty v posledných mesiacoch zaviedli viacero nových sankčných opatrení, ktoré podľa Havany prehlbujú už aj tak vážnu hospodársku krízu.



Ako vo Venezuele


Trump opakovane naznačil, že by chcel dosiahnuť zmenu vedenia krajiny, pričom ako možný model spomínal vývoj vo Venezuele.


Kubánska vláda síce tento mesiac schválila sériu rozsiahlych trhových reforiem, zároveň však zdôraznila, že o zmene politického systému rokovať nebude.



Nedostatok všetkého


Rodríguez oznámil, že Kuba požiadala o zvolanie rozpravy Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) o amerických sankciách.


Napätie medzi oboma krajinami najviac dolieha na bežných Kubáncov. Nedostatok palív spôsobuje rozsiahle výpadky elektriny, obmedzenie dopravy a prehlbuje nedostatok potravín, pitnej vody aj liekov.




Zdroj: SITA.sk - Havana hlási pat v rokovaniach s USA, Trumpov tlak ďalej silnie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie americko-kubánske vzťahy Energetická kríza
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