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30. júna 2026
Izrael zostane v južnom Libanone, kým nás bude Hizballáh ohrozovať, vyhlásil Netanjahu
Izraelský premiér povedal, že jednotky zostanú na juhu Libanonu dovtedy, kým bude šiitské hnutie podporované Iránom predstavovať bezpečnostnú hrozbu.
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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok navštívil izraelské jednotky rozmiestnené v južnom Libanone a vyhlásil, že armáda v oblasti zostane dovtedy, kým bude hnutie Hizballáh predstavovať hrozbu pre bezpečnosť Izraela.
„Náš postoj je jasný: južný Libanon neopustíme, kým hrozba nezmizne. A pokiaľ je tu ozbrojený Hizballáh a ohrozuje nás, zostaneme tu,“ uviedol Netanjahu podľa vyhlásenia svojho úradu.
Netanjahuova výzva
Izraelský premiér zároveň vyzval Irán a Hizballáh, aby sa stiahli z regiónu, a zdôraznil, že Izrael aj Libanon majú záujem o mierové spolužitie.
„Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon a my hovoríme Iránu a Hizballáhu: odíďte odtiaľto, už sem nepatríte. Sú tu dva suverénne štáty, ktoré chcú žiť v mieri,“ povedal.
Netanjahu navštívil pohraničnú oblasť v čase pretrvávajúceho napätia medzi Izraelom a Hizballáhom.
Intenzita bojov
Hoci intenzita bojov v posledných mesiacoch poklesla, izraelská armáda naďalej vykonáva operácie proti infraštruktúre a veliteľom hnutia v južnom Libanone.
Izrael tvrdí, že cieľom je zabrániť opätovnému vybudovaniu vojenských kapacít Hizballáhu v blízkosti hraníc.
Hizballáh, ktorý je politickým aj vojenským aktérom v Libanone a dlhodobo ho podporuje Irán, utrpel počas minuloročných bojov významné straty.
Napriek tomu zostáva jednou z najsilnejších ozbrojených organizácií na Blízkom východe a izraelskí predstavitelia opakovane zdôrazňujú, že jeho odzbrojenie považujú za kľúčovú podmienku dlhodobej stability na severnej hranici krajiny.
Situácia pod dozorom
Situáciu pozorne sledujú aj Spojené štáty a Francúzsko, ktoré sa v uplynulých mesiacoch snažili sprostredkovať opatrenia na zníženie napätia medzi Izraelom a Libanonom.
Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzýva obe strany, aby zabránili opätovnému prerasteniu incidentov do rozsiahleho regionálneho konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Izrael zostane v južnom Libanone, kým nás bude Hizballáh ohrozovať, vyhlásil Netanjahu © SITA Všetky práva vyhradené.
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