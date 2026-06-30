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30. júna 2026

Izrael zostane v južnom Libanone, kým nás bude Hizballáh ohrozovať, vyhlásil Netanjahu


Tagy: iránsky režim Izraelská armáda Izraelská vláda izraelské útoky Napätie na Blízkom východe

Izraelský premiér povedal, že jednotky zostanú na juhu Libanonu dovtedy, kým bude šiitské hnutie podporované Iránom predstavovať bezpečnostnú hrozbu.



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israel_iran_war_24785 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Izraelský premiér povedal, že jednotky zostanú na juhu Libanonu dovtedy, kým bude šiitské hnutie podporované Iránom predstavovať bezpečnostnú hrozbu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok navštívil izraelské jednotky rozmiestnené v južnom Libanone a vyhlásil, že armáda v oblasti zostane dovtedy, kým bude hnutie Hizballáh predstavovať hrozbu pre bezpečnosť Izraela.


„Náš postoj je jasný: južný Libanon neopustíme, kým hrozba nezmizne. A pokiaľ je tu ozbrojený Hizballáh a ohrozuje nás, zostaneme tu,“ uviedol Netanjahu podľa vyhlásenia svojho úradu.



Netanjahuova výzva


Izraelský premiér zároveň vyzval Irán a Hizballáh, aby sa stiahli z regiónu, a zdôraznil, že Izrael aj Libanon majú záujem o mierové spolužitie.


„Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon a my hovoríme Iránu a Hizballáhu: odíďte odtiaľto, už sem nepatríte. Sú tu dva suverénne štáty, ktoré chcú žiť v mieri,“ povedal.


Netanjahu navštívil pohraničnú oblasť v čase pretrvávajúceho napätia medzi Izraelom a Hizballáhom.



Intenzita bojov


Hoci intenzita bojov v posledných mesiacoch poklesla, izraelská armáda naďalej vykonáva operácie proti infraštruktúre a veliteľom hnutia v južnom Libanone.


Izrael tvrdí, že cieľom je zabrániť opätovnému vybudovaniu vojenských kapacít Hizballáhu v blízkosti hraníc.


Hizballáh, ktorý je politickým aj vojenským aktérom v Libanone a dlhodobo ho podporuje Irán, utrpel počas minuloročných bojov významné straty.


Napriek tomu zostáva jednou z najsilnejších ozbrojených organizácií na Blízkom východe a izraelskí predstavitelia opakovane zdôrazňujú, že jeho odzbrojenie považujú za kľúčovú podmienku dlhodobej stability na severnej hranici krajiny.



Situácia pod dozorom


Situáciu pozorne sledujú aj Spojené štáty a Francúzsko, ktoré sa v uplynulých mesiacoch snažili sprostredkovať opatrenia na zníženie napätia medzi Izraelom a Libanonom.


Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzýva obe strany, aby zabránili opätovnému prerasteniu incidentov do rozsiahleho regionálneho konfliktu.




Zdroj: SITA.sk - Izrael zostane v južnom Libanone, kým nás bude Hizballáh ohrozovať, vyhlásil Netanjahu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Izraelská armáda Izraelská vláda izraelské útoky Napätie na Blízkom východe
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