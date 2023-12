Šéf progresívcov sa nebráni debate o zmene volebného systému, podľa Šimečku je však cieľom Fica „zabetónovať sa“ pri moci (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2023 (SITA.sk) - Debata o vhodnosti volebného systému je legitímna, myslí si predseda hnutia Ako uviedol v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12, akademickej debate sa nebráni, no myslí si, že ak sa na zmenu volebného systému pripravuje súčasná vláda na čele s Smer-SD ), je to s cieľom „zabetónovať sa“ pri moci.PS to odmieta podporiť a apeluje na ostatné opozičné strany, aby postupovali rovnako a nepomohli mu s tým. „To je ako dávať pyromanovi zápalky,“ komentoval Šimečka. Dodal, že ak chcú strany viac zástupcov regiónov, mali by ich podľa šéfa progresívcov umiestniť na zvoliteľných miestach kandidátnej listiny.