EYOF 2022 v Banskej Bystrici mal prekvapivo vysokú návštevnosť a bol najsledovanejším v histórii (foto)

30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) privítal temer 150-tisíc návštevníkov. Festivalu sa zúčastnilo 4300 športovcov zo 48 krajín, ktorí počas siedmich dní zápolili v desiatich disciplínach.Záverečný ceremoniál bude presunutý do vnútorných priestorov a obmedzený len na protokolárnu časť. Pri nej bude organizátorská štafeta odovzdaná ďalšiemu hostiteľovi. Udeje sa tak z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia. Uvádza sa to v tlačovej správe k EYOF.Organizátorov vysoká návštevnosť veľmi prekvapila. Podľa výkonného riaditeľa EYOF Banská2022 Petra Hamaja EYOF pomohol rozprúdiť športový život v samotnej Banskej, ale i v celom regióne.Športový riaditeľ EYOF Marek Majerčák vyjadril prekvapenie aj nad vysokou úrovňou športových výkonov. Mnohí súťažiaci zlepšili svoje osobné maximá a zaujali aj súťaživosťou a vzájomnou podporou.„Bola to pozoruhodná ukážka budúceho športového potenciálu Európy, ktorý podľa mňa skutočne zažiaril na kontinentálnej scéne. Boli sme svedkami prekonávania rekordov na športoviskách aj mimo nich, ako aj zápisov do histórie v podobe míľnikov," vyjadril sa prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Spyros Capralos.Doplnil tiež, že tento EYOF bol najsledovanejším v histórii. Zaznamenal viac než pol milióna pozretí. Celkovo bolo streamovaných viac než 60-tisíc hodín živého vysielania, ktoré si pozrelo 100-tisíc sledujúcich.„Sme veľmi hrdí na tento úspech a ďakujeme našim priateľom tu na Slovensku, že urobili z tohto EYOF podujatie, ktoré zanechá dlhotrvajúci vplyv na európsky šport,“ uzavrel Capralos.