Hamšík zabojuje o Superpohár a v drese Trabzonsporu aj o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov

Absolvoval celú prípravu

Od zápasu k zápasu

30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Marek Hamšík odštartuje sezónu 2022/2023 v drese úradujúceho tureckého majstra Trabzonsporu sobotňajším zápasom o domáci superpohár proti Sivassporu na Národnom štadióne v Istanbule. Tridsaťpäťročný bývalý kapitán slovenskej reprezentácie je zdravý a teší sa na ďalší ročník v Süper Lig aj v pohárovej Európe."Absolvovali sme testy a potom sme sa presunuli do Slovinska. Bola to klasická, tvrdá príprava, aká musí byť pred náročnou sezónou. Potom sme dostali pár dní voľna a pokračovali sme v príprave tentokrát v Rakúsku, kde to už bolo skôr herné sústredenie. Tešíme sa na novú sezónu. Som veľmi rád, že ma nelimitovali zranenia, absolvoval som celú prípravu," uviedol Hamšík na svojom oficiálnom webe na margo prípravy pred novým ročníkom.Trabzonspor odohral v lete štyri prípravné zápasy - maďarský klub MTK Budapešť zdolal 2:1, s českým Slováckom remizoval 2:2 a potom utrpel dve prehry s talianskymi mužstvami FC Turín (0:3) a Empoli (0:1). Sezónu 2022/2023 v domácej najvyššej súťaži začne obhajca titulu 5. augusta duelom proti Istanbulsporu."V sezóne pôjdeme od zápasu k zápasu. Po stretnutí o Superpohár nás čakajú zápasy tureckej ligy. V druhej polovici augusta príde veľmi dôležitý dvojzápas o postup do skupinovej fázy Ligy majstrov ," vysvetlil Hamšík, čo na neho čaká v najbližších týždňoch.Marek Hamšík začal seniorskú kariéru v Slovane Bratislava, z ktorého zamieril do Talianska a cez Bresciu sa dostal do Neapola . Tam strávil dlhých dvanásť rokov, potom hral v Číne a krátko aj vo Švédsku. V júni 2021 prestúpil do tureckého Trabzonsporu a v ňom strávil zatiaľ posledný súťažný ročník.Dlhoročný kapitán talianskeho SSC Neapol reprezentoval Slovensko v 135 medzištátnych stretnutiach, strelil 26 gólov a predstavil sa na troch veľkých podujatiach - majstrovstvách sveta v roku 2010 a majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2020.