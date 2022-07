EYOF: Tenistka Jamrichová získala dve zlaté medaily, plavec Košťál pridal druhý bronz (foto)

Jamrichová bola dosť unavená

30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová získala v piatok na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici dve zlaté medaily. Najskôr vo finále dvojhry dievčat zdolala Nemku Philippu Färberovú 6:1, 6:0 a o pár hodín neskôr s Danielom Balaščákom zvíťazili vo finále zmiešanej štvorhry nad rumunským párom Eva Ionescovú a Gabriel Ghetu 6:4, 7:5."Som veľmi šťastná. Nečakala som, že to dopadne takto na výbornú. Bol to nečakane rýchly zápas. Dobre som podávala, hrala kvalitné údery a zbytočne som súboj nenaťahovala. Pred turnajom som si hovorila, že chcem ísť čo najďalej. Ďalej sa už ísť nedá, som spokojná," uviedla 15-ročná Trnavčanka Jamrichová pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru na margo triumfu vo dvojhre ako najvyššie nasadená hráčka.O pár hodín neskôr pridala druhé zlato v zmiešanej štvorhre s Balaščákom."Prežívam veľmi dobré pocity. Získala som dve zlaté medaily pred domácim publikom, čo si viac môžem želať. Hrali sme proti kvalitným súperom a zvládli sme stretnutie výborne. Bola som dosť unavená, keďže to bol môj dnes už tretí zápas, ale zároveň aj uvoľnená. Nemali sme čo stratiť," doplnila Jamrichová."Skóre sa nevyvíjalo pre nás veľmi priaznivo, ale boli sme dole iba jeden brejk a dalo sa s tým niečo robiť. Renáta mi veľmi pomohla. Zvládli sme to výborne. Väčšinou sme si všetci držali servisy, tie sú vo štvorhre najdôležitejšie,"Svoju druhú medailu na podujatí a šiestu pre Slovensko získal plavec Samuel Košťál, ktorý skončil tretí vo finále na 400 m polohové preteky.Košťál si vo svojom druhom finále na EYOF 2022 veril viac ako v disciplíne 200 m motýlik, v ktorej tiež získal bronzovú medailu: "Z Banskej Bystrice som nechcel odísť bez medaily, teraz mám dve. Šanca na striebro bola na polohovke väčšia ako na motýliku. Bohužiaľ, kamarát z Maďarska mal na konci viac síl. Prežívam úžasné pocity. Už po prvej medaile to bolo úžasné, máme čo oslavovať. Je to pre mňa veľká motivácia do ďalšej práce."Slovensko má po piatku na konte 6 medailí na domácom EOYF - dve zlaté, jednu striebornú a tri bronzové. Zo striebra sa radovala šprintérka Lenka Gymerská, bronz získala aj žrdkárka Anna Šimková.