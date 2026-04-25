Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marek
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

25. apríla 2026

F-16 zo Slovenska a Gripeny z Česka lietali bok po boku, cvičenie preverilo ich koordináciu


Tagy: Gripeny lietadlá F-16

Slovenské stíhačky obstáli v teste NATO. Slovenské F-16 a české Gripeny lietali na českom nebi bok po boku. ...



Zdieľať
25.4.2026 (SITA.sk) - Slovenské stíhačky obstáli v teste NATO.


Slovenské F-16 a české Gripeny lietali na českom nebi bok po boku. Počas uplynulého týždňa sa uskutočnilo cvičenie Federated Cloud 2026, pri ktorom si slovenské a české vzdušné sily overili, či sú schopné bezproblémovej spolupráce so spojencami cez systém Link 16, a teda cez taktický dátový systém.

Ozbrojené sily SR priblížili, že test bol medzi pozemným komunikačným systémom (DCIS) v Bechyni a slovenskými stíhačkami F-16 Fighting Falcon v českom vzdušnom priestore. Cieľom bolo overiť výmenu dát v reálnych podmienkach a to, či riadiace systémy spolu fungujú bez problémov

„Počas testovania sa podarilo zdieľať prehľad o situácii vo vzduchu, identifikovať objekty a posielať pokyny medzi zemou a pilotmi,“ uviedli ozbrojené sily. Výsledky cvičenia ukázali, že slovenskí vojaci zvládajú spoluprácu so spojencami rýchlo, presne a bez problémov, čím posilňujú obranu v rámci NATO.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/prilet-slovenskych-stihaciek-f-16-fotografie/">Slovenské stíhačky F-16 (fotografie)




Ako ďalej ozbrojené sily informovali, cvičenie formou plnenia úloh v rámci cross border operations pre výcvik NATINAMDS podporili slovenské F-16, ktoré ‘spolupracujú’ s českými stíhačkami Gripen. Hlavným cieľom bol výcvik slovenských pilotov, ktorí si precvičili postupy ochrany vzdušného priestoru v rámci pohotovostného systému NATINAMDS. Slovenské stíhačky F-16 Block 70 a české lietadlá Saab JAS 39 Gripen sa v takomto zložení na území Českej republiky predviedli prvýkrát, aby si piloti vyskúšali taktický manévrový vzdušný boj.


Zdroj: SITA.sk - F-16 zo Slovenska a Gripeny z Česka lietali bok po boku, cvičenie preverilo ich koordináciu

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Raši: Hlas sa chopí iniciatívy, aby občania dostali možnosť v referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 