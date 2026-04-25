Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
Včera Archív správ Nastavenia
25. apríla 2026
F-16 zo Slovenska a Gripeny z Česka lietali bok po boku, cvičenie preverilo ich koordináciu
Tagy: Gripeny lietadlá F-16
Slovenské stíhačky obstáli v teste NATO. Slovenské F-16 a české Gripeny lietali na českom nebi bok po boku. ...
25.4.2026 (SITA.sk) - Slovenské stíhačky obstáli v teste NATO.
Slovenské F-16 a české Gripeny lietali na českom nebi bok po boku. Počas uplynulého týždňa sa uskutočnilo cvičenie Federated Cloud 2026, pri ktorom si slovenské a české vzdušné sily overili, či sú schopné bezproblémovej spolupráce so spojencami cez systém Link 16, a teda cez taktický dátový systém.
Ozbrojené sily SR priblížili, že test bol medzi pozemným komunikačným systémom (DCIS) v Bechyni a slovenskými stíhačkami F-16 Fighting Falcon v českom vzdušnom priestore. Cieľom bolo overiť výmenu dát v reálnych podmienkach a to, či riadiace systémy spolu fungujú bez problémov
„Počas testovania sa podarilo zdieľať prehľad o situácii vo vzduchu, identifikovať objekty a posielať pokyny medzi zemou a pilotmi,“ uviedli ozbrojené sily. Výsledky cvičenia ukázali, že slovenskí vojaci zvládajú spoluprácu so spojencami rýchlo, presne a bez problémov, čím posilňujú obranu v rámci NATO.
Ako ďalej ozbrojené sily informovali, cvičenie formou plnenia úloh v rámci cross border operations pre výcvik NATINAMDS podporili slovenské F-16, ktoré ‘spolupracujú’ s českými stíhačkami Gripen. Hlavným cieľom bol výcvik slovenských pilotov, ktorí si precvičili postupy ochrany vzdušného priestoru v rámci pohotovostného systému NATINAMDS. Slovenské stíhačky F-16 Block 70 a české lietadlá Saab JAS 39 Gripen sa v takomto zložení na území Českej republiky predviedli prvýkrát, aby si piloti vyskúšali taktický manévrový vzdušný boj.
Zdroj: SITA.sk - F-16 zo Slovenska a Gripeny z Česka lietali bok po boku, cvičenie preverilo ich koordináciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské F-16 a české Gripeny lietali na českom nebi bok po boku. Počas uplynulého týždňa sa uskutočnilo cvičenie Federated Cloud 2026, pri ktorom si slovenské a české vzdušné sily overili, či sú schopné bezproblémovej spolupráce so spojencami cez systém Link 16, a teda cez taktický dátový systém.
Ozbrojené sily SR priblížili, že test bol medzi pozemným komunikačným systémom (DCIS) v Bechyni a slovenskými stíhačkami F-16 Fighting Falcon v českom vzdušnom priestore. Cieľom bolo overiť výmenu dát v reálnych podmienkach a to, či riadiace systémy spolu fungujú bez problémov
„Počas testovania sa podarilo zdieľať prehľad o situácii vo vzduchu, identifikovať objekty a posielať pokyny medzi zemou a pilotmi,“ uviedli ozbrojené sily. Výsledky cvičenia ukázali, že slovenskí vojaci zvládajú spoluprácu so spojencami rýchlo, presne a bez problémov, čím posilňujú obranu v rámci NATO.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prilet-slovenskych-stihaciek-f-16-fotografie/">Slovenské stíhačky F-16 (fotografie)
Ako ďalej ozbrojené sily informovali, cvičenie formou plnenia úloh v rámci cross border operations pre výcvik NATINAMDS podporili slovenské F-16, ktoré ‘spolupracujú’ s českými stíhačkami Gripen. Hlavným cieľom bol výcvik slovenských pilotov, ktorí si precvičili postupy ochrany vzdušného priestoru v rámci pohotovostného systému NATINAMDS. Slovenské stíhačky F-16 Block 70 a české lietadlá Saab JAS 39 Gripen sa v takomto zložení na území Českej republiky predviedli prvýkrát, aby si piloti vyskúšali taktický manévrový vzdušný boj.
Zdroj: SITA.sk - F-16 zo Slovenska a Gripeny z Česka lietali bok po boku, cvičenie preverilo ich koordináciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Gripeny lietadlá F-16
