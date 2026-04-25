Sobota 25.4.2026
Meniny má Marek
25. apríla 2026
Raši: Hlas sa chopí iniciatívy, aby občania dostali možnosť v referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia
Raši hovorí o možnosti skrátenia volebného obdobia. Keď má občan možnosť dať politikom moc, tak by mal podľa predsedu Národnej rady SR
25.4.2026 (SITA.sk) - Raši hovorí o možnosti skrátenia volebného obdobia.
Keď má občan možnosť dať politikom moc, tak by mal podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho mať možnosť moc im aj zobrať. Práve teraz podľa neho vzniká priestor na to, aby občania dostali možnosť v referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia.
„Ja si myslím, že tej iniciatívy sa chopíme a keďže je to ústavná zmena, tak možno je to hodená rukavica, či by nás napríklad Progresívne Slovensko vedelo v tomto podporiť, aby sme to, čo sme deklarovali aj v opozícii, vedeli presadiť aj do ústavy,“ povedal v Sobotných dialógov STVR Richard Raši.
Pripomenul, že je práve otvorená ústava v súvislosti s päťročným volebným obdobím pre starostov a primátorov, takže teraz je čas na zmenu. Dodal však, že referendum o skrátenom volebnom období by sa nemohlo konať hneď po voľbách alebo krátko pred voľbami. Raši tiež pripomenul, že už v roku 2023 bol pri zmene ústavy návrh, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom, „ale páni Šeliga, Šipoš a pani Kolíková túto otázku dali preč".
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) je za to, aby sa o tomto viedla diskusia, ale nemalo by sa to robiť rýchlo len preto, lebo je otvorený nejaký zákon. „Myslím si, že ústava v posledných rokoch trpela už dosť nejakými zbrklými politickými nápadmi,“ reagoval v Sobotných dialógoch na iniciatívu Richarda Rašiho Dubéci.
On osobne sa referenda, ktoré vyhlásil prezident Peter Pellegrini na základe petície mimoparlamentnej strany Demokrati na 4. júla zúčastní, pretože referendum považuje za festival demokracie. Richard Raši tiež považuje takéto hlasovanie za vážny inštitút, ale ešte nevie, či sa ho zúčastní. V najbližšom referende nepredpokladá, že by účasť voličov presiahla 50 percent.
Prezident Peter Pellegrini vyhlásil na začiatok letných prázdnin celoštátne referendum s dvoma otázkami. Ľudia budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Otázku o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády, ktorá by znamenala možnosť predčasných volieb, z ľudového hlasovania prezident vyradil vzhľadom na verdikty Ústavného súdu SR, že pri súčasnom znení ústavy nie je možné vyvolať predčasné voľby prostredníctvom referenda.
Zdroj: SITA.sk - Raši: Hlas sa chopí iniciatívy, aby občania dostali možnosť v referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia © SITA Všetky práva vyhradené.
