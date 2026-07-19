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19. júla 2026

F1: Antonelli triumfoval na VC Belgicka pred Leclercom a Verstappenom


Tagy: Kimi Antonelli

Antonelli si už v závere vedenie postrážil a v cieli mohol oslavovať šieste tohtosezónne víťazstvo.



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F1: Antonelli triumfoval na VC Belgicka pred Leclercom a Verstappenom

Taliansky jazdec Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Belgicka a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1. Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa-Francorchamps pred Monačanom Charlesom Leclercom z tímu Ferrari, tretí finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Devätnásťročný Antonelli slávil šieste víťazstvo v sezóne i kariére.


Z pole position odštartoval Antonelli, ktorému sa v kvalifikácii dokázal priblížiť len Verstappen, tretí bol Lando Norris, ktorý sa však po penalizácii za výmenu motora prepadol o 10 miest a odštartoval až v druhej polovici. Antonellimu vyšiel štart a v prvej zákrute si postrážil vedenie, no ešte pred Eau Rouge ho Verstappen predstihol. Líder seriálu však na rovinke Kemmel získal vedenie späť, pričom Holanďana predbehol aj Leclerc. V zákrute Les Combes prišlo ku kontaktu medzi Hamiltonom a Georgeom Russellom, pilot Mercedesu sa zahrabal v štrku a preteky sa preňho skončili. Na trati sa objavilo hneď v 1. kole safety car. Po jeho odchode Hamilton predstihol Piastriho, no Austrálčan mu to následne vrátil a pokračoval na štvrtej pozícii.

O predbiehacie manévre nebola núdza. Verstappen využil zákryt na Kemmeli, aby sa dostal pred Leclerca. Monačan strácal a skúšal na neho zaútočiť Piastri, pričom v Les Combes došlo medzi jazdcami ku kontaktu. Obaja pokračovali bez straty pozície. Hamilton sa napokon dostal pred Piastriho, následne sa však dozvedel, že za spôsobenie kolízie s Russellom inkasoval päťsekundový trest. Po nehode mal navyše poškodenú prednú časť podvozku. Obhajca titulu Norris medzitým išiel úspešnú stíhaciu jazdu a posunul sa na šiestu priečku za kolegu Piastriho.

Po zastávkach sa Antonelli vrátil na trať bezpečne pred Verstappenom. Leclerc zamieril do boxov neskôr ako konkurenti a taktika sa mu vyplatila, vrátil sa pred Antonelliho. O rozruch sa potom postaral Hamilton, keď pri odchode z boxov a odpykaní penalizácie zrazil mechanika. Priebežne viedol Norris, ktorý ešte neprezul. V 23. kole Brita predbehol Leclerc, ktorý sa tak stal novým lídrom. Antonelli sa potom dostal pred Norrisa na druhé miesto, ale pilot McLarenu ho pripravil o drahocenný čas. Norris sa na tvrdých gumách ďalej prepadával, v 29. kole aj za Verstappena. Až v 30. kole zamieril prvýkrát do boxov, po pomalom pitstope sa vrátil na trať až na 8. mieste. Antonelli sa z druhej pozície postupne približoval k Leclercovi a v 34. kole ho na konci rovinky Kemmel predbehol. Jazdec Mercedesu sa nedokázal Monačanovi vzdialiť, ale držal si ho na dištanc, deväť kôl pred koncom mali obaja pred Verstappenom sedemsekundový náskok. V 40. kole Hamilton predviedol vydarený predbiehací manéver cez Piastriho a posunul sa na štvrté miesto. Antonelli si už v závere vedenie postrážil a v cieli mohol oslavovať šieste tohtosezónne víťazstvo.


Tagy: Kimi Antonelli
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