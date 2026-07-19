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19. júla 2026
F1: Hamilton zrazil mechanika na VC Belgicka, Ferrari s pokutou
Tagy: Lewis Hamilton
Tím sa zaviazal prehodnotiť svoje postupy pri zastávkach v boxoch, aby sa zabezpečilo, že sa takýto incident už nezopakuje.
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Tím F1 Ferrari dostal pokutu 33.500 amerických dolárov za incident počas pit stopu na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka na okruhu v Spa-Francorchamps. Britský jazdec Lewis Hamilton pri výjazde z boxov zachytil jedného z mechanikov talianskej stajne.
Hamilton zrazil mechanika po tom, ako zareagoval na zelený signál umožňujúci mu opustiť boxy. „Je v poriadku?“ - pýtal sa 41-ročný pilot do vysielačky. „Áno, je v poriadku. Všetci sme OK,“ odpovedal mu pretekový inžinier Carlos Santi. Hovorca Ferrari neskôr potvrdil, že mechanik neutrpel žiadne zranenia, ani nemusel vyhľadať lekárske ošetrenie. „Som rád, že mechanik nebol zranený. Iba som sledoval svetelnú signalizáciu a keď sa auto ocitne na zemi, mám dovolené odísť. Vyrazil som a potom som ho zbadal po mojej pravici a ihneď som zastavil,“ citovala Hamiltona agentúra DPA.
Napriek tomu bol tím predvolaný pred komisárov. Štvrté miesto Hamiltona by bolo ohrozené, ak by dostal svoj druhý trest. Predtým totiž inkasoval päťsekundovú penalizáciu za kolíziu s Georgeom Russellom v úvodnom kole, po ktorej pilot Mercedesu zostal stáť v štrku a preteky sa preňho skončili. Napokon sa Hamilton druhému trestu vyhol, iba Ferrari dostalo pokutu, z ktorej časť je podmienečná po dobu 12 mesiacov. „Tím sa zaviazal prehodnotiť svoje postupy pri zastávkach v boxoch, aby sa zabezpečilo, že sa takýto incident už nezopakuje,“ znie vo vyhlásení FIA.
Tagy: Lewis Hamilton
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