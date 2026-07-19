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19. júla 2026

Tour de France 2026: Koniec nádejí. Vinegegaard musel po páde odstúpiť


Tagy: Jonas Vingegaard

Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.



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Tour de France 2026: Koniec nádejí. Vinegegaard musel po páde odstúpiť

Foto: Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) v žltom drese vedúceho pretekára a Dán Jonas Vingegaard, v bodkovanom drese pre najlepšieho vrchára pred štartom 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Mulhouse – Le Markstein Fellering, dlhej 155,3 km vo francúzskom meste Mulhouse 18. júla 2026.

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si pri páde v nedeľňajšej 15. etape Tour de France zlomil kľúčnu kosť a musí ísť na operáciu. Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky.

„Jonas utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a viacnásobné odreniny. Vzhľadom na závažnosť zlomeniny je odporúčaný chirurgický zákrok, ktorý absolvuje v najbližších dňoch,“ uviedol v stručnom vyhlásení jeho tím Visma-Lease a Bike.

Dvadsaťdeväťročný pretekár tímu Visma-Lease a Bike bol pred etapou druhý v celkovom poradí, na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovinska strácal štyri a polminúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo. Vingegaard štartoval na svojej šiestej Tour. V predchádzajúcich piatich vždy prišiel do cieľa v Paríži, pričom slávne preteky vyhral v rokoch 2022 a 2023 a v rokoch 2021, 2024 a 2025 skončil druhý za Pogačarom. Tomu sa tak ešte viac otvorila cesta za rekordným piatym triumfom.

Pravdepodobne rozhodujúci moment celej Tour sa odohral asi 20 km pred koncom. Na čele pelotónu išli vo vysokom tempe pretekári Vismy, ktorí stíhali únik, štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov, no Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári SAE Isaac del Toro a Brandon McNulty. Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou a zakrátko nastúpil do sanitky so zavesenou pravou rukou.

Vingegaard aj Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci na nedeľu ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o piatej ráno, jeho dánskeho súpera už o 2.00 v noci.

Je veľmi smutné, že musel odstúpiť. Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour. Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká,“ povedal o Vingegaardovom vypadnutí Pogačar. Slovinský líder však pripomenul aj nočné udalosti, ktoré podľa neho súvisia s pádom: „Musím sa vrátiť k tomu, čo sa odohralo dnes v noci, keď ho zobudili o druhej ráno. Asi to spolu súvisí.


Tagy: Jonas Vingegaard
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