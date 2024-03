F1: Definitíva o štarte Sainza v Austrálii padne po tréningoch

Španielsky jazdec formuly 1 Carlos Sainz sa dva týždne po operácii slepého čreva cíti byť pripravený štartovať na Veľkej cene Austrálie. Definitívne sa však o účasti jazdca Ferrari v nedeľných pretekoch rozhodne až po tréningoch na okruhu v Melbourne.





"Uvidím, ako sa v kokpite budem cítiť, ale vidím to pozitívne. Každý deň sa cítim oveľa lepšie. Prvý týždeň bol náročný, no v druhom sa zotavovanie veľmi urýchlilo a začal som cítiť istotu, že môžem naskočiť do auta a ukázať dobrý výkon," uviedol podľa DPA Sainz, ktorý pred dvoma týždňami nemohol štartovať v Saudskej Arábii pre akútny zápal slepého čreva a v Džidde sa podrobil operácii. V pretekoch ho nahradil 18-ročný Oliver Bearman, ktorý v debute obsadil siedme miesto.Hoci od lekárov už dostal zelenú v Austrálii štartovať, stále nevie, ako bude jeho telo reagovať na záťaž v automobile. "Dám vám vedieť zajtra, keď sa vrátim do boxov," povedal Sainz s odkazom na prvý piatkový tréning. "Cítim sa však pripravený. Urobil som pre zotavenie maximum a neviete si predstaviť, aké úsilie a logistiku som vynaložil, aby som bol na tieto preteky fit. Som veľmi spokojný s pokrokom, ktorý som dosiahol, a teraz je čas naskočiť do auta a zistiť, ako sa cítim."Sainz po konci tejto sezóny Ferrari opustí. Miesto uvoľní sedemnásobnému majstrovi sveta Lewisovi Hamiltonovi.