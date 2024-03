Sobolenková po úmrtí bývalého partnera Koľcova: Mám zlomené srdce

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková označila tragickú smrť Konstantina Koľcova za nepredstaviteľnú tragédiu. S bývalým bieloruským hokejistom už netvorili pár, uviedla zároveň v oficiálnom vyhlásení na sociálnej sieti. Koľcov zomrel v pondelok vo veku 42 rokov, podľa polície spáchal samovraždu skokom z balkóna v rezorte v Miami.





"Smrť Konstantina je nepredstaviteľná tragédia a hoci sme už neboli spolu, mám zlomené srdce. Prosím, rešpektujte v tomto ťažkom období moje súkromie i súkromie jeho rodiny,“ uviedla Sobolenková. Dvojnásobná grandslamová šampiónka štartuje v Miami na turnaji WTA 1000, v piatok ju čaká súboj 2. kola proti dobrej kamarátke Paule Badosovej zo Španielska. V prvom kole mala voľno."Veľa som sa s ňou rozprávala. Viem, čo prežíva a som oboznámená s celou situáciou. Je to pre mňa trochu šokujúce, keďže si tým prechádzam s ňou. Koniec-koncov, je to moja najlepšia kamarátka a nechcem, aby trpela. Je to veľmi ťažká situácia. Hrať proti nej bude nepríjemné," citovala Badosovú agentúra AFP.Koľcov bol v tejto sezóne asistent trénera v ruskom klube Salavat Julajev Ufa. Počas hráčskej kariéry pôsobil aj v NHL, v troch sezónach za Pittsburgh Penguins odohral spolu 144 zápasov a nazbieral v nich 38 bodov (12+26). Pittsburgh ho draftoval v roku 1999 v prvom kole z 18. miesta. Hral aj za Junosť Minsk, Severstaľ Čerepovec, Metallurg Novokuzneck, AK Bars Kazaň, Spartak Moskva, Dinamo Minsk, Ufu, Atlant Mytišči a v zámorskej AHL za Wilkes–Barre/Scranton. S Ufou vyhral ruskú Superligu (2007/08) a neskôr aj KHL (2010/11). Kariéru ukončil v novembri 2016, potom sa venoval trénerstvu aj pri bieloruskej reprezentácii. S bývalou manželkou Juliou má tri deti, rozviedli sa v roku 2020. So Sobolenkovou boli oficiálne spolu od júna 2021.