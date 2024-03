Rada Európy vyzvala na zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na letnej olympiáde v Paríži

21.3.2024 (SITA.sk) - Rada Európy v stredu vyzvala na zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na tohtoročných olympijských hrách v Paríži.Ako referuje web insidethegames.biz, podľa predsedu parlamentného zhromaždenia Rady Európy Theodorosa Rousopoulosa by bolo "urážkou ukrajinských športovcov", ak by pod piatimi kruhmi museli čeliť konkurentom z týchto dvoch krajín."Akékoľvek víťazstvo týchto športovcov, dokonca aj pod neutrálnou vlajkou, by sa mohlo oslavovať a použiť ako nástroj propagandy na vytvorenie príbehu o prijatí a normalizácii, ktorý bagatelizuje závažnosť činov ruskej a bieloruskej vlády,“ povedal Roussopoulos a pokračoval: "Prečo? Pretože ich účasť by bola urážkou ukrajinských športovcov, z ktorých niektorí zomreli na následky vojny a väčšina z nich nemôže poriadne trénovať z dôvodu zničenej športovej infraštruktúry."Tvrdí tiež, že ho mrzí rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) , ktorý nebol pevný vo svojich zásadách, podľahol tlaku a umožnil Rusom a Bielorusom štart pod neutrálnym štatútom."Základné princípy olympizmu sú v rozpore s vojnou. Takže sa pýtam: Mali by sa športovci z krajiny, ktorá napadla inú, zúčastniť na olympijských hrách a hrdo reprezentovať takúto krajinu? Je mi ľúto, že sa MOV rozhodol neposlúchnuť našu výzvu,“ skonštatoval grécky politik.