F1: Double Red Bullu, Verstappen vyhral v Japonsku pred Perezom a Sainzom

Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú Veľkú cenu Japonska seriálu formuly 1. Úradujúci majster sveta na Red Bulle zvíťazil pred svojím mexickým tímovým kolegom Sergiom Perezom a Španielom Carlosom Sainzom na Ferrari. Verstappen si tak upevnil svoje vedenie na čele celkového poradia a doposiaľ vyhral tri zo štyroch pretekov v prebiehajúcej sezóne.



Hegemóniu 26-ročného Holanďana prerušil Sainz na Ferrari pred dvoma týždňami v Austrálii. Od začiatku minulej sezóny nevyhral Verstappen len štyri preteky a momentálne má na konte 57. víťazstiev. V Japonsku uspel aj v prechádzajúcich troch rokoch a v nedeľu maximalizoval bodový zisk najrýchlejším kolom - triumf bol cenný pre domácich priaznivcov, keďže Red Bull používa pohonnú jednotku Honda. V celkovom poradí vedie o 13 bodov pred Perezom. Zatiaľ všetky preteky v tejto sezóne mali double - trikrát v podaní Red Bullu, raz pre Ferrari.



Hneď po štarte pretekov spôsobil červenú vlajku Daniel Ricciardo (Racing Bulls), ktorý si na pravej strane nevšimol predbiehajúceho Alexandra Albona (Williams) a obaja skončili v bariére. Pevný reštart prišiel viac ako polhodinu po začiatku pretekov a zaobišiel sa bez vážnejších kolízii.



Samotné preteky boli v duchu taktických bitiek a o pozíciách sa rozhodovalo zväčša v boxoch. Prvú várku zastávok začal v 12. kole Lando Norris na McLarene. Štartové pole medzi štvrtým a deviatym miestom bolo v tom čase pokope, no Brit nečakane "podbehol" druhého Pereza a tretieho Sainza. Tí zostali na stredne tvrdých pneumatikách príliš dlho a nebyť Lewisa Hamiltona, ktorý na starých hardoch brzdil Norrisa, pilot McLarenu by ohrozil aj Verstappena. Po odchode oboch Mercedesov na tvrdých gumách k svojim mechanikom sa poradie na predných priečkach stabilizovalo. Alternatívnu stratégiu na jednu zastávku zvolilo Ferrari u Leclerca, ktorý prezul v 27. kole zo stredných na tvrdé pneumatiky.



McLaren zrejme pripravil Norrisa o pódium príliš skorou druhou zastávkou na ďalšie hardy - najprv nestíhal súperom a neskôr ich mal oproti konkurencii oveľa zjazdenejšie. Druhá várka pit stopov sa javila nepriaznivo pre Sainza, ktorý padol až na siedme miesto. Čerstvoť pneumatík mu však nakoniec vyniesla pódiové umiestnenie.



Sympatický výkon predviedol domáci Juki Cunoda z tímu Racing Bulls. Udržal si desiate miesto zo štartu a v krajine vychádzajúceho slnka bodoval ako prvý domáci pilot od roku 2012.

hlasy po pretekoch /zdroj: F1 TV/:



Max Verstappen, 1. miesto: "Kritické bolo zostať vpredu na štarte. Potom sa viac a viac zaťahovalo, vyšli nám pit stopy a ja asi nemôžem byť spokojnejší. Som rád, že sme po predchádzajúcich pretekoch späť, najmä tu v Japonsku."



Sergio Perez, 2. miesto: "Bol to dobrý víkend pre tím, druhý štart mi vyšiel, no nie dosť na to, aby som dostal Maxa. Lando nás predbehol cez boxy a musel som sa prebíjať späť. Momentálne sme na dobrom mieste, minulý rok som tu mal asi najhorší víkend v sezóne."



Carlos Sainz, 3. miesto: "Mal som veľmi dobré preteky, opotrebovanie gúm síce bola vysoká, no potom zašlo slnko. Predbiehanie bolo náročné ako vždy na Suzuke. Musíte zvládnuť poslednú šikanu, aby to bolo dobré na cieľovej rovinke. Vedel som, že Lando bude silný, bolo náročné mu stíhať, no tvrdé pneumatiky mi sedeli."

VC Japonska (53. kôl, 1. kolo: 5,807 km, celkovo: 307,471)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:54:23,566 h, 2. Sergio Perez (Mex./Red Bull ) +12,535 s, 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +20,866, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +26,522, 5. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +29,700, 6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +44,272, 7. George Russell (V. Brit./Mercedes) +45,951, 8. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +47,525, 9. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +48,626, 10. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls), 11. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 13. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 14. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 15. Esteban Ocon, 16. Pierre Gasly (obaja Fr./Alpine), 17. Logan Sargeant (USA/Williams) + 1 kolo, nedokončili: Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls, Alexander Albon (Thaj./Williams), Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber)



Priebežné poradie (po 4 z 24 pretekov):



1. Verstappen 77 b, 2. Perez 64, 3. Leclerc 59, 4. Sainz 55, 5. Norris 37, 6. Piastri 32, 7. Russell 24, 8. Alonso 24, 9. Hamilton 10. Stroll 9, 11. Cunoda 7, 12. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 13. Hülkenberg 3, 14. Magnussen 1, 15. Albon, 16. uan-jü, 17. Ricciardo, 18. Ocon, 19. Gasly, 20. Bottas, 21. Sargeant všetci 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 141 b, 2. Ferrari 120, 3. McLaren 69, 4. Mercedes 34, 5. Aston Martin 33, 6. Racing Bulls 7, 7. Haas 4, 8. Williams, 9. Kick Sauber, 10. Alpine všetci 0