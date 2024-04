NHL: Slafkovský si pripísal asistenciu, Montreal prehral s Torontom 2:4

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu v zámorskej NHL pripísal na konto asistenciu. Montreal však prehral doma s Torontom 2:4. Slafkovský strávil na ľade 18:54 minút, na bránku Maple Leafs vyslal jednu strelu a zaznamenal mínusový bod. V akcii boli aj Erik Černák (Tampa Bay), Šimon Nemec (New Jersey) a Martin Pospíšil (Calgary), ale do štatistík sa nezapísali. Kapitán Ottawy Brady Tkachuk zaznamenal v zápase s New Jersey až 16 hitov, čím atakoval rekord NHL Zdena Cháru.





Slafkovský zaznamenal 29. asistenciu a 45. bod v sezóne, keď v druhej tretine našiel krásnym pasom z otočky kapitána Nicka Suzukiho a ten bez prípravy počas presilovej hry znížil na 1:4. Dvadsaťročný Slafkovský bol na ľade aj pri druhom zásahu Canadiens, keď necelé dve minúty pred koncom prostrednej časti znížil opäť v presilovke na konečných 2:4 Cole Caufield. Všetkých šesť gólov padlo v druhej tretine, Maple Leafs viedli za necelých osem minút druhej časti 4:0. Druhý gól Toronta strelil najlepší kanonier súťaže Auston Matthews, pre ktorého to bol 64. zásah v sezóne a zároveň 100. bod. Matthewsa delí už len jeden gól od vyrovnania najlepšieho zápisu spomedzi aktívnych hráčov, Alexander Ovečkin dal 65 gólov v sezóne 2007-08. Matthews sa na stobodovú métu dostal druhýkrát v kariére, v sezóne 2021-22 nazbieral 106 bodov (60+46). Dvakrát dosiahli v drese Maple Leafs túto hranicu okrem Matthewsa len Darryl Sittler a Doug Gilmour. “Auston nie je hráč, ktorý sa príliš zaujíma o body a míľniky. Ako sme už viackrát povedali, máme vyššie tímové ciele a verím, že táto sezóna bude úspešná. Auston je špeciálny hráč a sme šťastní, že ho máme,” povedal pre nhl.com Mitch Marner, ktorý zaznamenal vo svojom prvom zápase od 7. marca (zranenie dolnej časti tela) asistenciu. Torontu pomohol k víťazstvu Iľja Samsonov 24 zákrokmi, v bránke Montrealu začal Sam Montembeault, ale po tom ako inkasoval štyri góly z 12 striel ho vystriedal Cayden Primeau. “Strácali sme príliš veľa pukov a tak kvalitný tím ako Toronto to dokázalo potrestať. Mali sme veľmi zlý vstup do druhej tretiny,” povedal Suzuki. Toronto už má istú účasť v play off a pred duelom bolo jasné aj to, že Canadiens si o Stanley Cup nezahrajú. Slafkovský zaznamenal mínusový bod, jednu strelu a rozdal päť hitov.Hráči New Jersey v zostave s Nemcom zvíťazili v Ottawe 4:3. Slovenský obranca strávil na ľade 19:14 minút a mal dva strelecké pokusy. Gólom a dvoma asistenciami prispel k triumfu hostí obranca Brendan Smith. Devils ukončili sériu troch prehier a ešte živia nádej na postup do play off, na Pittsburgh strácajú päť bodov. Okrem Smitha skórovali aj kapitán Nico Hischier, Ondřej Palát a Erik Haula, v bránke podržal tím Jake Allen (25 zákrokov). “Celý zápas chytal výborne a najviac nás podržal pri záverečnom tlaku, keď predviedol neskutočné zákroky,” povedal Palát na adresu Allena. Senators prehrali tretí duel za sebou a definitívne stratili šancu na postup do play off. Kapitán “senátorov” Brady Tkachuk zaznamenal 16 hitov a už len jeden ho delil od vyrovnania rekordu NHL, ktorý drží Zdeno Chára. Bývalý slovenský obranca zaznamenal 17 hitov 3. novembra 1999 ešte ako hráč New Yorku Islanders. “Brady je najlepší silový útočník v lige,” povedal jeho spoluhráč Jake Sanderson.Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Edmontonom 2:4. O zisku dvoch bodov pre Oilers rozhodol v 51. minúte v presilovej hre Evan Bouchard. Skóre v “bitke o Albertu” otvoril 16 sekúnd pred prvou sirénou v presilovke Leon Draisaitl, pre ktorého to bol 40. gól v sezóne. Dve asistencie zaznamenal Connor McDavid, na konte ich má už 99. Víťazstvo “olejárov” spečatil gólom do prázdnej bránky Ryan Nugent-Hopkins. Flames sa presadili dvakrát v presilovke, na 1:2 znížil svojim 30. gólom v sezóne Jegor Šarangovič a na 2:2 vyrovnal Nazem Kadri. Víťazstvo Edmontonu vychytal Calvin Pickard (34 zákrokov). Pospíšil bol na ľade 13 minút a 41 sekúnd, mal štyri strely a dva hity.San Jose vďaka hetriku Williama Eklunda uspelo v dueli proti St. Louis 3:2 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný švédsky útočník skóroval krátko po tom, ako Sharks ubránili oslabenie a po úniku prekonal Joela Hofera. Bol to jeho prvý hetrik v NHL. “Je to neskutočné, zomkli sme sa a ukázali sme veľkú bojovnosť,” povedal Eklund. Prvé víťazstvo v kariére NHL vychytal vo svojom treťom zápase Devin Cooley, keď zlikvidoval 34 striel. Sharks vyhrali len druhý z posledných 13 duelov, oba proti Blues. “Žraloci” v troch uspeli vo všetkých troch vzájomných zápasoch so St. Louis v tejto sezóne so skóre 12:3. Blues majú už len minimálnu šancu na postup do play off a všetko nasvedčuje tomu, že druhý rok za sebou skončia sezónu po základnej časti.Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v sobotu nad Tampou Bay 5:4. V drese "bleskov" odohral 15:30 minút slovenský obranca Erik Černák, ktorý si do štatistík zapísal jeden plusový bod a rozdal štyri bodyčeky. Penguins potiahol dvoma gólmi a jednou asistenciou ruský útočník Jevgenij Malkin. Tri body zaznamenali aj Erik Karlsson (0+3) a Michael Bunting (1+2). Kapitán Sidney Crosby otvoril skóre a tretíkrát v 19 sezónach dosiahol na métu 40 gólov."Tučniaci" viedli po dvoch tretinách 4:1, no trojgólový náskok stratili v priebehu desiatich minút. Plný bodový zisk pre domácich napokon zachránil v 55. minúte Bunting. Za hostí nazbierali tri asistencie Nikita Kučerov a Victor Hedman. Pittsburgh získal dôležité body v boji o play off, vo Východnej konferencii sa “tučniaci” posunuli na miesto druhej voľnej karty, čo je posledná postupová ôsma priečka. Lightning už majú istú účasť v play off. “Ešte to bude zaujímavé, verím, že sa napokon do play off dostaneme,” povedal Bunting. Penguins natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy a majú rovnako 83 bodov ako Philadelphia, ale odohrali o zápas menej ako Flyers. Napríjemnou udalosťou duelu v Pittsburghu bolo zranenie 46-ročného rozhodcu Stevea Kozariho, ktorý sa v strede klziska nešťastne zrazil v tretej tretine s obrancom “bleskov” Haydnom Fleurym a z ľadu ho po dlhom ošetrení odniesli na nosidlách. Zápas nedohral ani Fleury. “Nepozerá sa na to dobre, stalo sa to mimo hry, takže nie všetci sme to videli. ‘Fleur’ bol trochu otrasený a ostal v šatni, bol to nešťastný incident. Verím, že obaja chlapi budú OK,” povedal tréner Tampy Jon Cooper.Philadelphia bola dlho na postupovej pozícii do play off, ale pred koncom základnej časti sa dostala do veľkej krízy. Flyers podľahli v Columbuse 2:6 a utrpeli siedmu prehru za sebou. Všetkých šesť gólov Blue Jackets strelili obrancovia a vyrovnali rekord NHL, ktorý zo 4. decembra 1992 drží Washington Capitals. Po dva góly strelili Zach Werenski a Damon Severson, skórovali aj Erik Gudbranson a Nick Blankenburg. Za “letcov” skórovali Olle Lycksell a Adam Ginning, pre oboch to bol prvý gól v NHL. “Mali sme šance, ale nedokázali sme ich premeniť. V poslednom čase s tým máme problém, naopak jednoducho inkasujeme,” povedal tréner Flyers John Tortorella.Na postupovom mieste vo Východnej konferencii sa drži New York Islanders, ktorí zdolali Nashville 2:0 a natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Semjon Varlamov zaznamenal 41 zákrokov a pripísal si tretí shutout v sezóne. “Chytal neuveriteľne, dodal nám veľké množstvo sebavedomia. Odohrali sme štyri zápasy za šesť dní, nebolo to jednoduché a občas sa aj prejavila únava, ale dnes nás podržal brankár,” povedal tréner “ostrovanov” Patrick Roy. Góly víťazov strelili Noah Dobson a Kyle Palmieri, Islanders majú pred Pittsburghom dvojbodový náskok.Jesper Boqvist rozhodol v predĺžení o víťazstve Bostonu nad Floridou 3:2, Bruins natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy a upevnili si prvé miesto v Atlantickej divízii. Pred druhou Floridou majú päťbodový náskok. V riadnom čase skórovali Charlie Coyle a Charlie McAvoy, Linus Ullmark chytil 28 striel. Panthers prehrali s Bostonom všetky štyri vzájomné zápasy v tejto sezóne a celkovo z posledných 12 duelov vyhrali len tri. Góly “panterov” strelili Matthew Tkachuk a Aleksander Barkov. “Páčilo sa mi ako sme hrali. Som spokojný s výkonom, sklamaný z výsledku,” povedal tréner Floridy Paul Maurice. Boqvist strelil svoj prvý gól v predĺžení v kariére.Chicago zdolalo Dallas 3:2 a ukončilo Stars osemzápasovú víťaznú sériu, čo bol ich klubový rekord. V bránke Blackhawks žiaril Petr Mrázek, ktorý chytil 42 striel, góly Chicaga strelili Connor Bedard, Anreas Athanasiou a Seth Jones. “Petr sa postavil na hlavu tak ako počas celej sezóny,” povedal Jones na adresu svojho brankára. Za Dallas skórovali Roope Hintz a Jamie Benn.Významný krok k postupu do play off spravili hokejisti Los Angeles, ktorí sa po víťazstve nad Vancouverom 6:3 vyšvihli na tretie miesto v Pacifickej divízii. Dva góly strelil Adrian Kempe, Drew Doughty a Kevin Fiala mali bilanciu 1+1. Cam Talbot zaznamenal 39 úspešných zákrokov, Kings vyhrali tretí duel za sebou.

NHL - sumáre:



Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)



Góly: 5. Crosby (Rust, Karlsson), 27. Malkin (Karlsson, Bunting), 35. Letang, 37. Malkin (Bunting), 55. Bunting (Malkin, Karlsson) - 33. Stamkos (Hedman, Kučerov), 41. Paul (Eyssimont, Chaffee), 48. Duclair (Kučerov, Hedman), 51. Stamkos (Hedman, Kučerov). Brankári: Nedeljkovic - Vasilevskij, strely na bránku: 28:34.







Boston Bruins - Florida Panthers 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 6. McAvoy (Heinen, Zacha), 36. Coyle (Marchand, Pastrňák), 63. Boqvist - 1. Tkachuk (Tarasenko, Forsling), 46. Barkov (Reinhart, Forsling). Brankári: Ullmark - Bobrovskij, strely na bránku: 29:30.







Chicago Blackhawks - Dallas Stars 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)



Góly: 25. Bedard (Kurashev, Foligno), 26. Athanasiou (Reichel, Kaiser), 29. Jones (Donato, Entwistle) - 36. Hintz (Heiskanen, Pavelski), 56. Benn (Heiskanen, Tanev). Brankári: Mrázek - Wedgewood, strely na bránku: 17:44.







Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)



Góly: 9. Kaprizov (Zuccarello), 16. Kaprizov (Zuccarello, Faber) - 3. Namestnikov (Iafallo), 12. Connor (Monahan, DeMelo), 34. Iafallo (Dillon, Namestnikov), 50. Barron (Samberg, Namestnikov). Brankári: Fleury - Hellebuyck, strely na bránku: 27:25.







San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:2 pp (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 35. Eklund (Thrun, Granlund), 37. Eklund (Zetterlund, Bordeleau), 64. Eklund (Kunin) - 44. Kyrou (Bučnevič, Thomas), 58. Schenn (Thomas, Perunovich). Brankári: Cooley - Hofer, strely na bránku: 25:36.







Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)



Góly: 13. Gudbranson (Pyyhtiä, Danforth), 19. Severson (Werenski, Gaudreau), 29. Severson (Gaudreau, Nylander), 36. Blankenburg (Jiříček, Texier), 50. Werenski (Voronkov), 52. Werenski (Meyer, Malatesta) - 35. Lycksell (Hathaway), 56. Ginning (Cates, Attard). Brankári: Greaves - Ersson, strely na bránku: 33:39.







Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)



Góly: 30. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Matheson), 39. Caufield (Matheson, Suzuki) - 23. Domi (Ljubuškin, Rielly), 23. Matthews (Bertuzzi), 28. Knies (Nylander, Brodie), 28. McMann (Marner). Brankári: Montembeault (28. Primeau) - Samsonov, strely na bránku: 26:30.







Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)



Góly: 21. Sanderson (Batherson, Giroux), 44. Giroux (Sanderson, Batherson), 55. Tkachuk - 4. Haula (J. Hughes, Smith), 13. Palát (L. Hughes, Holtz), 17. Smith (Bratt), 32. Hischier (Bratt, Smith). Brankári: Forsberg (17. Korpisalo) - Allen, strely na bránku: 28:28.







New York Islanders - Nashville Predators 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 30. Dobson (Reilly, Barzal), 59. Palmieri (Romanov). Brankári: Varlamov - Lankinen, strely na bránku: 30:41.







Calgary Flames - Edmonton Oilers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Góly: 24. Šarangovič (Kuzmenko, Huberdeau), 48. Kadri (Šarangovič, Kuzmenko) - 20. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 24. Brown (Janmark, Ryan), 51. Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid), 60. Nugent-Hopkins. Brankári: Markstrom - Pickard, strely na bránku: 35:27.







Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)



Góly: 3. Kempe (Kopitar, Doughty), 6. Doughty (Arvidsson, Kempe), 23. Laferriere (Spence, Fiala), 29. Fiala (Kopitar, Anderson), 51. Moore (Danault), 58. Kempe - 11. Boeser (Pettersson, Cole), 48. Joshua (Miller, Hronek), 53. Blueger (Zadorov). Brankári: Talbot - DeSmith, strely na bránku: 29:42.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:54 0 1 1 -1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 15:30 0 0 0 +1 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:41 0 0 0 0 4 0



Šimon Nemec (New Jersey) 19:14 0 0 0 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







tímy s istou účasťou v play off:



Východná konferencia:



New York Rangers, Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning







Západná konferencia:



Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers