01. apríla 2026

NHL: Hviezdami mesiaca marec sa stali Kučerov, Karlsson a Zacha


Ruský útočník napriek tomu, že vynechal dva zápasy v marci, bol najproduktívnejší hráč za minulý mesiac.



Hviezdami uplynulého mesiaca v zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning, obranca Erik Karlsson z Pittsburghu Penguins a center Pavel Zacha z Bostonu Bruins. Mená ocenených zverejnila v stredu oficiálna webová stránka profiligy.


Ocenenie pre prvú hviezdu získal Kučerov. Ruský útočník napriek tomu, že vynechal dva zápasy v marci, bol najproduktívnejší hráč za minulý mesiac. Bodoval v 11-tich stretnutiach zo 14-tich, nazbieral v nich dokopy 26 bodov za deväť gólov a 17 asistencií. Celkovo sa v ligovej produktivite vyšplhal so 121 bodmi na druhé miesto a atakuje lídra Connora McDavida (125).

Honor druhej hviezdy mesiaca patrí Karlssonovi. Skúsený Švéd bol v sledovanom období s 24 bodmi (9+15) v 17 vystúpeniach najproduktívnejší obranca a druhý najproduktívnejší hráč súťaže po Kučerovovi. S deviatimi gólmi v jednom mesiaci pokoril klubový rekord medzi zadákmi, keď prekonal zápis Paula Coffeyho z decembra 1990 (8).

Treťou hviezdou sa stal Zacha, ktorý bol s 13 gólmi v 16 marcových dueloch najlepším strelcom mesiaca. Český center v nich získal 22 bodov (13+9). Aj vďaka nemu si Boston stále drží pozíciu s prvou voľnou kartu vo Východnej konferencii.

