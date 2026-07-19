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19. júla 2026
Nočné prekvapenie na Tour de France. Spánok prerušili dopingoví kontrolóri, Pogačar a Vingegaard zúrili
Výkonný riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike Richard Plugge povedal, že v noci mali kontroly aj ďalšie tímy. Líder Tour de France Tadej Pogačar a jeho hlavný rival Jonas Vingegaard v nedeľu 19. júla ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - Výkonný riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike Richard Plugge povedal, že v noci mali kontroly aj ďalšie tímy.
Líder Tour de France Tadej Pogačar a jeho hlavný rival Jonas Vingegaard v nedeľu 19. júla potvrdili, že ich uprostred noci navštívili antidopingoví kontrolóri, len niekoľko hodín pred kľúčovou horskou etapou. Tá sa začala o 13:20 h.
Štvornásobný víťaz zo Slovinska aj dvojnásobný bývalý šampión z Dánska boli v noci "terčom útokov" predstaviteľov Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) vo svojich hoteloch.
"Spal som štyri hodiny. Boli tam aj o 05:00 h ráno. Ale vždy chodím spať neskoro. Bol to pre mňa veľký šok, že som spal len štyri hodiny. Mal som veľmi dlhé ráno. Nemohol som znova zaspať, tak som si oddýchol, počúval staré hity Eminema a uvaril si kávu, dal som si veľa kofeínu. Bol som pripravený začať deň, ale určite nebolo príjemné zobudiť sa uprostred sladkých snov," prezradil Pogačar pred začiatkom 15. etapy z Champagnole v Jure do Plateau de Solaison v Alpách.
Počas aktuálnej edície Tour de France strávil viac ako 10 dní v žltom drese lídra, čo znamená, že bol testovaný na konci každej z týchto etáp, vrátane soboty 18. júla. "A tiež prichádzajú náhodne ráno počas Tour. Teraz si vybrali noc," hromžil hviezdny slovinský cyklista.
Vingegaardova kontrola prišla niekoľko hodín pred Pogačarovou, ale tiež ho prebudila zo spánku. "ITA mi nedovolila veľa spať. Spal som veľmi dobre, ale potom mi o 02:00 h niekto zaklopal na dvere," priblížil.
"Bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Samozrejme, je dobré, že testujú, ale keď to ovplyvňuje výkon alebo váš spánok, nemyslím si, že je to dobré," priznal s tým, že sa obával len toho, že nebol jediným jazdcom, na ktorého sa zamerali.
"Musí to byť rovnaké pre všetkých, ale o druhej hodine ráno to nie je najpríjemnejšie. Trvalo mi asi 40 minút, kým som sa vrátil do svojej izby. Stále sa cítim dobre, ale nebola to najlepšia noc," dodal Vingegaard.
Výkonný riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike Richard Plugge povedal, že v noci mali kontroly aj ďalšie tímy. "Je dobré, že náš šport je a zostáva na vrchole antidopingového boja," doplnil s tým, že aj tak bolo "nepríjemné" čeliť takýmto nočným kontrolám.
Uskutočnili sa len niekoľko hodín pred začiatkom 183,9 km dlhej horskej etapy so štyrmi kategorizovanými stúpaniami. Tá sa končí na brutálne náročnej 11 km dlhej Plateau de Solaison s priemerným sklonom deväť percent.
Slovinec Pogačar momentálne vedie nad Vingegaardom v celkovom poradí o štyri a pol minúty, zatiaľ čo ďalších päť jazdcov je do 1 minúty a 20 sekúnd od Dána.
Jeho tímový kolega Matteo Jorgenson zúril: "Požiadali ma, aby som si svoj názor na túto vec nechal pre seba, ale toto je úplný nedostatok rešpektu voči jazdcom. Veľmi sa zameriavame na regeneráciu. To je nesmierne dôležité, najmä medzi dvoma najťažšími horskými etapami na tejto Tour. A potom vás zobudia o 02:00 ráno. To ma naozaj naštvalo," doplnil 27-ročný Američan.
Zdroj: SITA.sk - Nočné prekvapenie na Tour de France. Spánok prerušili dopingoví kontrolóri, Pogačar a Vingegaard zúrili © SITA Všetky práva vyhradené.
Líder Tour de France Tadej Pogačar a jeho hlavný rival Jonas Vingegaard v nedeľu 19. júla potvrdili, že ich uprostred noci navštívili antidopingoví kontrolóri, len niekoľko hodín pred kľúčovou horskou etapou. Tá sa začala o 13:20 h.
Štvornásobný víťaz zo Slovinska aj dvojnásobný bývalý šampión z Dánska boli v noci "terčom útokov" predstaviteľov Medzinárodnej testovacej agentúry (ITA) vo svojich hoteloch.
"Spal som štyri hodiny. Boli tam aj o 05:00 h ráno. Ale vždy chodím spať neskoro. Bol to pre mňa veľký šok, že som spal len štyri hodiny. Mal som veľmi dlhé ráno. Nemohol som znova zaspať, tak som si oddýchol, počúval staré hity Eminema a uvaril si kávu, dal som si veľa kofeínu. Bol som pripravený začať deň, ale určite nebolo príjemné zobudiť sa uprostred sladkých snov," prezradil Pogačar pred začiatkom 15. etapy z Champagnole v Jure do Plateau de Solaison v Alpách.
Kratšia regenerácia
Počas aktuálnej edície Tour de France strávil viac ako 10 dní v žltom drese lídra, čo znamená, že bol testovaný na konci každej z týchto etáp, vrátane soboty 18. júla. "A tiež prichádzajú náhodne ráno počas Tour. Teraz si vybrali noc," hromžil hviezdny slovinský cyklista.
Vingegaardova kontrola prišla niekoľko hodín pred Pogačarovou, ale tiež ho prebudila zo spánku. "ITA mi nedovolila veľa spať. Spal som veľmi dobre, ale potom mi o 02:00 h niekto zaklopal na dvere," priblížil.
"Bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Samozrejme, je dobré, že testujú, ale keď to ovplyvňuje výkon alebo váš spánok, nemyslím si, že je to dobré," priznal s tým, že sa obával len toho, že nebol jediným jazdcom, na ktorého sa zamerali.
Náročná etapa
"Musí to byť rovnaké pre všetkých, ale o druhej hodine ráno to nie je najpríjemnejšie. Trvalo mi asi 40 minút, kým som sa vrátil do svojej izby. Stále sa cítim dobre, ale nebola to najlepšia noc," dodal Vingegaard.
Výkonný riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike Richard Plugge povedal, že v noci mali kontroly aj ďalšie tímy. "Je dobré, že náš šport je a zostáva na vrchole antidopingového boja," doplnil s tým, že aj tak bolo "nepríjemné" čeliť takýmto nočným kontrolám.
Uskutočnili sa len niekoľko hodín pred začiatkom 183,9 km dlhej horskej etapy so štyrmi kategorizovanými stúpaniami. Tá sa končí na brutálne náročnej 11 km dlhej Plateau de Solaison s priemerným sklonom deväť percent.
Slovinec Pogačar momentálne vedie nad Vingegaardom v celkovom poradí o štyri a pol minúty, zatiaľ čo ďalších päť jazdcov je do 1 minúty a 20 sekúnd od Dána.
Jeho tímový kolega Matteo Jorgenson zúril: "Požiadali ma, aby som si svoj názor na túto vec nechal pre seba, ale toto je úplný nedostatok rešpektu voči jazdcom. Veľmi sa zameriavame na regeneráciu. To je nesmierne dôležité, najmä medzi dvoma najťažšími horskými etapami na tejto Tour. A potom vás zobudia o 02:00 ráno. To ma naozaj naštvalo," doplnil 27-ročný Američan.
Zdroj: SITA.sk - Nočné prekvapenie na Tour de France. Spánok prerušili dopingoví kontrolóri, Pogačar a Vingegaard zúrili © SITA Všetky práva vyhradené.
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