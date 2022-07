F1: Leclerc si na Veľkej cene Rakúska pripísal piaty triumf, Sainzovi horel monopost

Monacký pretekár F1 Charles Leclerc z tímu Ferrari vyhral v nedeľu Veľkú cenu Rakúska. Na druhom mieste skončil úradujúci majster sveta Max Verstappen na Red Bulle. Ten priebežne vedie aj celkové poradie. Pódium doplnil Brit Lewis Hamilton, ktorý ťažil z poruchy motora Leclercovho tímového kolegu Carlosa Sainza. Monačan vybojoval svoje tretie prvenstvo v sezóne a piate v kariére.





Leclerc mal lepší reakčný čas už na štarte a na Verstappena sa po niekoľkých kolách výrazne dotiahol. Predbehol ho v štvrtej zákrute a úradujúci majster sveta reagoval zastávkou v boxoch. "Undercut" mu vyšiel a s prehľadom sa dostal naspäť do vedenia, keď naňho Leclerc strácal po svojej zastávke zhruba tri sekundy. Prítlak na predných kolesách RB18 však nebol ideálny a Monačan ho predstihol aj druhýkrát. V 49. kole musel ísť k svojim mechanikom druhýkrát, no pred Verstappena sa dostal aj do tretice."Naozaj dobré preteky – mali sme rýchlosť a kvalitné súboje s Maxom. V závere bol problém s plynovým pedálom, no som šťastný, že som vyhral," uviedol po pretekoch Leclerc v rozhovre pre oficiálnu webstránku F1. Prvým triumfom od VC Austrálie sa posunul na priebežné druhé miesto v celkovom hodnotení. "Toto víťazstvo som potreboval, v predchádzajúcich pretekoch to nešlo a aj s tímom sme chceli ukázať, že na to stále máme."Záver pretekov zdramatizovala Sainzova porucha – jeho motor vypovedal službu na výjazde z tretej zákruty a o chvíľu monopost zachvátili plamene. Niektorí jazdci, vrátane oboch favoritov na výhru, využili následný virtuálny safety car na tretiu zastávku v boxoch. Boj o prvenstvo tak mohol pokračovať, no jazdec Red Bullu sa nedokázal dotiahnuť bližšie ako na rozdiel dvoch sekúnd napriek Leclercovmu problému. "Náročný deň, trápili sme sa na každej zmesi pneumatík. Druhé miesto je však stále dobrý výsledok. Skvelé, že sem prišlo tak veľa fanúšikov, mohol som im dať víťazstvo," opísal svoje preteky Verstappen.Hamilton štartoval až z ôsmej priečky, no vyťažil z problémov svojich súperov. Sergia Pereza vyradil George Russell, keď ho poslal v prvom kole do štrku, za čo dostal päťsekundový trest. Sedemnásobný šampión tak musel na ceste za pódiom predbehnúť len Kevina Magnussena z Haasu a Estebana Ocona z Alpine. "Nečakané. Včerajšok bol náročný rovnako ako aj celý víkend, nakoniec sme ale získali dobré body. Ďakujem tímu, že dokázali dať po piatku dohromady môj monopost," povedal Hamilton.Na svoj bodový debut nadviazal Magnussenov tímový kolega Mick Schumacher, ktorý prišiel do cieľa šiesty a zaknihoval najlepší výkon v kariére. Chuť si vylepšili v McLarene, keď dosiahli tretie dvojité body v sezóne a zabojoval aj Fernando Alonso z Alpine. Ten po štarte z devätnástej pozície vyjazdil jeden bod za desiate miesto.

VC Rakúska (71 kôl, 1 kolo: 4,318 km, spolu: 306,6 km)



1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:24:24,312 h, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1,532 s, 3. Lewis Hamilton +41,217, 4. George Russell (obaja V.Brit./Mercedes) +58,972, 5. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:08,436 m, 6. Mick Schumacher (Nem./Haas), 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren), 8. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 9. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren), 10. Fernando Alonso (Šp./Alpine), 11. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo), 12. Alexander Albon (Thaj./Williams), 13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 14. Kuan-jü Čou (Čín./Alfa Romeo), 15. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri), 16. Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri), 17. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) všetci +1 kolo, nedokončili: Carlos Sainz (Šp./Ferrari), Nicolas Latifi (Kan./Williams), Sergio Perez (Mex./Red Bull)



priebežné poradie (po 11 z 22 pretekov):



1. Verstappen 208 b, 2. Leclerc 170, 3. Perez 151, 4. Sainz 133, 5. Russell 128, 6. Hamilton 109, 7. Norris 64, 8. Ocon 52, 9. Bottas 46, 10. Alonso 29, 11. Magnussen 22, 12. Ricciardo 17, 13. Gasly 16, 14. Vettel 15, 15. Schumacher 12, 16. Cunoda 11, 17. Čou 5, 18. Albon, 19. Stroll obaja 3, 20. Latifi 0, 21. Nico Hülkenberg (Nem./Aston Martin) 0



pohár konštruktérov:



1. Red Bull 359, 2. Ferrari 303, 3. Mercedes 237, 4. McLaren, 5. Alpine obaja 81, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. AlphaTauri 27, 9. Aston Martin 18, 10. Williams 3