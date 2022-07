Djokovič zdolal Kyrgiosa a získal vo Wimbledone 21. grandslamový titul

Srbský tenista Novak Djokovič siedmykrát v kariére triumfoval vo Wimbledone. Ako nasadená jednotka a obhajca prvenstva zdolal vo finále Austrálčana Nicka Kyrgiosa 4:6, 6:3, 6:4 a 7:6 (3). Djokovič si pripísal 21. grandslamové víťazstvo a v historickej tabuľke sa na druhom mieste odpútal od Rogera Federera. Má o jedno menej ako Rafael Nadal, ktorý nemohol nastúpiť na semifinále s Kyrgiosom pre zranenie brušného svalstva.



Djokovič na turnaji veľkej štvorky uspel prvýkrát pod dohľadom iného trénera ako Mariána Vajdu. Na tráve All England Clubu uspel štvrtýkrát v sérii. Siedmym titulom vyrovnal Američana Petea Samprasa a Brita Williama Renshawa, ktorý víťazil na turnaji v 19. storočí. V historickom poradí je pred ním už iba Roger Federer s ôsmimi prvenstvami. Nenasadený Kyrgios neuspel pri svojej premiérovej účasti v grandslamovom finále.

Srbský tenista Novak Djokovič (vľavo) si podáva ruku s porazeným Austrálčanom Nickom Kyrgiosom po jeho výhre vo finále dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 10. júla 2022.

Foto: TASR/AP

Od úvodu obaja hráči kvalitne podávali. Jedinou výnimkou bol piaty gem, v ktorom sa Kyrgios dostal k jediným dvom brejkbalom. Druhý dokázal využiť a získal úvodné dejstvo vo svoj prospech. Najvyššie nasadený hráč sa k prvej možnosti získať podanie súpera dostal až vo štvrtej hre druhého setu a hneď ju využil. Dôležitý súboj sa odohral v deviatom geme. Kyrgios viedol pri podaní súpera 40:0 a celkovo mal až štyri príležitosti znížiť na 4:5. Djokovič však všetky brejkbaly odvrátil, potom premenil hneď svoj prvý setbal a vyrovnal pomer setov na 1:1.

Srbský tenista Novak Djokovič oslavuje so svojím tímom po jeho výhre nad Austrálčanom Nickom Kyrgiosom vo finále dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 10. júla 2022.

Foto: TASR/AP

Austrálčan hneď v úvodnom geme tretieho dejstva pustil Srba k dvom brejkbalom. Situáciu síce zvládol, ale za stavu 4:4 potom Djokovič dokázal využiť jedinú možnosť na isk súperovho podania. V nasledujúcom geme nezaváhal pri svojom podaní a viedol 2:1 na sety. Vo štvrtom sete sa ani jeden hráč nedostal k brejkbalu a rozhodnúť musel tajbrejk. V ňom Djokovič dominoval a obhájil titul na londýnskej tráve.

Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu (vpravo) odovzdáva srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi trofej po jeho výhre nad Austrálčanom Nickom Kyrgiosom vo finále dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 10. júla 2022.

Foto: TASR/AP





"Nedokážem ani vyjadriť, čo tento turnaj pre mňa znamená. Je pre mňa srdcovou záležitosťou. Pamätám si ako som sledoval Petea Samprasa a mojím detským snom bolo zažiť to, čo on," zaspomínal si Djokovič na svoj vzor, ktorého vyrovnal v počte triumfov vo Wimbledone. Američan získal tituly v rokoch 1993-1995 a 1997-2000. "Bol to pre mňa sen a teraz je pre mňa cťou, že tu stojím s touto trofejou. Som veľmi šťastný, že tu môžem byť a že sa mi opäť podarilo vyhrať," poďakoval sa srbský tenista priamo na kurte.



Nenasadený Kyrgios odohral vyrovnaný duel s turnajovou jednotkou, no po stretnutí priznal, že mu už v závere dochádzali sily. "Po takomto výkone potrebujem dovolenku. Možno sa ešte niekedy do finále dostanem, ale teraz o tom vôbec nepremýšľam," vyhlásil unavený Austrálčan. Výkon súpera ocenil aj Djokovič. "Si jeden z najlepších hráčov na tomto povrchu a gratulujem tebe a tvojmu tímu za to, čo si v posledných dňoch predvádzal. Rešpektujem teba, tvoj talent a to, akým si hráčom. Všetko sa pre teba uberá správnym smerom a určite sa ešte vo veľkých zápasoch uvidíme. Som rád, že sa zlepšil aj náš osobný vzťah," odkázal Austrálčanovi, ktorý sa na stranu Djokoviča postavil v čase, keď ho pred Australian Open zadržali miestne orgány a ako nezaočkovaného ho vyhostili z krajiny ešte pred štartom turnaja.

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Nick Kyrgios (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)