|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Natália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2025
F1: McLaren obhájil Pohár konštruktérov, na VC Singapuru 2025 zvíťazil Russell
Spolu s austrálskym kolegom Oscarom Piastrim už zabezpečili svojmu tímu úspešnú obhajobu triumfu v Pohári konštruktérov.
Zdieľať
Brit George Russell z tímu Mercedes zvíťazil na Veľkej cene Singapuru, osemnástych pretekoch seriálu MS F1. Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí finišoval Brit Lando Norris vo farbách McLarenu. Spolu s austrálskym kolegom Oscarom Piastrim už zabezpečili svojmu tímu úspešnú obhajobu triumfu v Pohári konštruktérov.
Celých 62 kôl odjazdilo všetkých 20 monopostov. McLaren potreboval k zisku trofeje 13 majstrovských bodov a jeho jazdci sa hneď v úvode postarali o vzruch. Norris štartoval na piatej pozícii a začal výborne, keď sa s agresívnym prístupom dostal až na 3. priečku pred kolegu a rivala v boji o majstrovský titul Piastriho. Z prvého miesta odštartoval Russell, ktorý si pozíciu pred druhým Verstappenom po štarte postrážil.
Úradujúci štvornásobný majster sveta z Holandska ako jediný zo špice odštartoval na najmäkšej sade pneumatík a ako prvý z jazdcov na vrchných priečkach zamieril v 20. kole do boxov. Norris dostal od tímu možnosť výberu a rozhodol sa, že chce zamieriť k mechanikom pred Piastrim. Austrálčan išiel z prvej sedmičky do boxov ako posledný a stál viac ako 5 sekúnd, ale zastávky v boxovej uličke napokon poradím na predných pozíciách nezamiešali. Problémy mali aj mechanici Astonu Martin, na čo doplatil Fernando Alonso, ktorý vypadol z bodovanej desiatky, no dokázal sa do nej vrátiť.
Verstappen zatiaľ sťahoval stratu na Russella, ale pribrzdilo ho zaváhanie a zozadu sa začal na neho tlačiť Norris. Poradie na pódiu sa už však nemenilo a prvýkrát v Singapure na ňom stál Russell, ktorý si pripísal piate kariérne víťazstvo. McLarenu stačilo tretie miesto Norrisa a 4. priečka Piastriho na spečatenie úspešnej obhajoby v Pohári konštruktérov. Medzi jazdcami naďalej vedie Piastri, druhý v šampionáte Norris na neho stiahol 3 body a aktuálne stráca 22 bodov.
Komisári po pretekoch dodatočne potrestali Lewisa Hamiltona za opakované porušovanie pravidiel o traťových limitoch päťsekundovou penalizáciou, po ktorej sedemnásobný šampión F1 klesol zo siedmej na ôsmu priečku.
Do konca šampionátu zostáva ešte šesť súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 19. októbra v Austine.
hlasy /zdroj: Nova Sport/:
Zak Brown, výkonný riaditeľ tímu McLaren: „Úžasné. Úžasný tím tu na okruhu, úžasný tím v továrni. Všetci urobili skvelú prácu. Je to skvelé, že sme dokázali triumfovať v Pohári konštruktérov dvakrát za sebou po takej dlhej dobe (od roku 1991 - pozn.). Obaja jazdci jazdia výborne celú sezónu, nevyhráte Pohár konštruktérov bez dvoch úžasných pretekárov. Ako môžete vidieť, nechávame ich pretekať a dúfame, že ešte nejaké víťazstvá pridáme.“
Andrea Stella, šéf tímu McLaren, víťaza Pohára konštruktérov: „Neuveriteľná emócia, chcem sa s ňou podeliť s tímom a poďakovať mu za úžasnú prácu. Podarilo sa nám to šesť veľkých cien pred koncom, čo vyzerá úžasne. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme pokračovali vo víťaznej sérii aj po zmene pravidiel v roku 2026. Vieme, že to bude náročné, ale pôjdeme po tom naplno.“
George Russell, víťaz: „Cítim sa úžasne. Som vďačný celému tímu, celý víkend robil skvelú prácu. Nevieme presne, odkiaľ tento výkon prišiel, ale som šťastný. Od kvalifikácie som sa cítil v aute výborne a bol som trochu nervózny na štarte, keď som videl Maxa na mäkkej sade pneumatík, ale úvod bol výborný a natiahol som náskok.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Štartoval som na špinavej časti trati a chceli sme skúsiť niečo iné, čo úplne nevyšlo. Snažil som sa čo najdlhšie vydržať na mäkkých pneumatikách, ale celé preteky boli náročnejšie, ako som dúfal. Sú veci, ktoré musíme pochopiť. Napriek tomu som mal dostatočné tempo na druhé miesto, na viac sme asi nemali.“
Lando Norris, 3. miesto: „Boli to náročné preteky. Max nerobil chyby, dal som do toho všetko. Bol som blízko, mal som pár šancí, ale bolo veľmi náročné predbehnúť ho, čo je škoda, lebo tempo bolo silné. Som však šťastný, získal som dve pozície, zvíťazili sme v Pohári konštruktérov.“
Veľká cena Singapuru 2025 (62 kôl, 1. kolo: 4927 m, celkovo: 306,28 km):
1. George Russell (V.Brit./Mercedes) 1:40:22,367 h, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +5,430 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +6,066, 4. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +8,146, 5. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +33,681, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +45,996, 7. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +80,667, 8. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +85,251, 9. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +93,527, 10. Carlos Sainz (Šp./Williams), 11. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls), 12. Juki Cunoda (Jap./Red Bull), 13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 14. Alex Albon (Thaj./Williams), 15. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls), 16. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 17. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), 18. Esteban Ocon (Fr./Haas), 19. Pierre Gasly (Fr./Alpine), Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) všetci +1 kolo
Celkové poradie (po 18 z 24 pretekov):
1. Piastri 336 bodov, 2. Norris 314, 3. Verstappen 273, 4. Russell 237, 5. Leclerc 173, 6. Hamilton 125, 7. Antonelli 88, 8. Albon 70, 9. Hadjar 39, 10. Hülkenberg 37, 11. Alonso 36, 12. Sainz 32, 13. Stroll 32, 14. Lawson 30, 15. Ocon 28, 16. Gasly 20, 17. Cunoda 20, 18. Bortoleto 18, 19. Bearman 16, 20. Colapinto 0, 21. Jack Doohan (Austr./Alpine) 0
Pohár konštruktérov:
1. McLaren 650 bodov, 2. Mercedes 325, 3. Ferrari 298, 4. Red Bull Racing 290, 5. Williams 102, 6. Racing Bulls 72, 7. Aston Martin 68, 8. Kick Sauber 55, 9. Haas 46, 10. Alpine 20
Prečítajte si tiež
Strelkyňa Vadovičová s ďalším zlatom na ME 2025, Malenovský strieborný
F1: Russell s prekvapujúcou pole position v kvalifikácii na VC Singapuru