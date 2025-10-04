Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

04. októbra 2025

F1: Russell s prekvapujúcou pole position v kvalifikácii na VC Singapuru


Úvodná časť prebehla bez výraznejších komplikácií, napokon až v samotnom závere prišiel predčasný koniec Gaslyho pre technický problém.



F1: Russell s prekvapujúcou pole position v kvalifikácii na VC Singapuru

Brit George Russell na Mercedese sa stal prekvapujúcim víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Singapuru seriálu majstrovstiev sveta F1. So stratou takmer dvoch desatín sa umiestnil na druhej pozícii úradujúci svetový šampión Holanďan Max Verstappen s Red Bullom. Tretí vyštartuje v nedeľných pretekoch líder šampionátu Austrálčan Oscar Piastri na McLarene.


Russell si najlepšie načasoval formu a vyladenie auta, už úvodným meraným časom bol na priebežnom prvom mieste a svoj kvalifikačný čas dokázal ešte druhým pokusom o sedem tisícin vylepšiť. Pre 27-ročného Brita to bola siedma kariérna pole position. „V piatok to bol ťažký deň z mnohých dôvodov, ale som rád, že sme sa vrátili a urobili dobrý výsledok. Vedel som, že auto má potenciál. Je tak úžasné byť na pole position,“ uviedol Russell v televíznom rozhovore po kvalifikácii.

Úvodná časť prebehla bez výraznejších komplikácií, napokon až v samotnom závere prišiel predčasný koniec Gaslyho pre technický problém. Okrem neho nepokračovali v kvalifikačných bojoch Bortoleto, Stroll, Colapinto a Ocon. V druhej časti sa vyhol výraznejšej nehode Leclerc, ale napokon sa prebojoval medzi najlepšiu desiatku. Naopak nepodarilo sa postúpiť Cunodovi, Lawsonovi, Sainzovi, Albonovi a Hülkenbergovi.

kvalifikácia na VC Singapuru:

1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 1:29,158 min., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,182 s, 3. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,366, 4. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,379, 5. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,428, 6. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,530, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,626, 8. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,688, 9. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +0,710, 10. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,797


