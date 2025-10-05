|
Pondelok 6.10.2025
Meniny má Natália
|Denník - Správy
05. októbra 2025
Strelkyňa Vadovičová s ďalším zlatom na ME 2025, Malenovský strieborný
Vadovičová potvrdila pohodu už v kvalifikácii, v ktorej dokázala zdolať svoju hlavnú súperku na európskom šampionáte Ukrajinku Irinu Ščetnikovú.
Zdieľať
Slovenskí reprezentanti Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský pokračujú v zbieraní medailí na majstrovstvách Európy v parastrelectve v chorvátskom Osijeku. Vadovičová získala prvé individuálne zlato na tomto podujatí v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x20 rán. Malenovský nezostal bez cenného kovu ani v tretích pretekoch, v rovnakej disciplíne si vybojoval striebro.
Vadovičová potvrdila pohodu už v kvalifikácii, v ktorej dokázala zdolať svoju hlavnú súperku na európskom šampionáte Ukrajinku Irinu Ščetnikovú. Vo finále to však bola oveľa väčšia dráma, napokon päťnásobná paralympijská víťazka rozhodla o zisku zlata dvoma záverečnými ranami a o 3,4 bodu zdolala Nemku Nataschu Hiltropovú. Aj z tretích pretekov na ME tak má medailu, v piatok si vybojovala bronz vo vzduchovej puške v stoji a v sobotu získala zlato v tímovej súťaži vo vzduchovej puške v stoji mix.
„V takomto počasí som už dávno nestrieľala, ešte nám do toho aj pršalo, ale našťastie nefúkal vietor. Nemka mi zobrala v tejto disciplíne zlato na paralympijských hrách v Paríži, plus Švédka, ktorá je v tomto kráľovná a jedna z tých najlepších, a, samozrejme Irina, takže konkurencia bola veľmi dobrá. Strieľalo sa mi dobre, už nebol na mňa taký tlak a do finále som išla strieľať s takou pohodou. Mala som väčšie problémy vydržať zimu, ako sa sústrediť na nejaký stres. Menilo sa svetlo, na to si bolo treba dávať pozor,“ vyjadrila sa Vadovičová pre paralympic.sk.
Malenovský obsadil v kvalifikácii tretie miesto a výborne odštartoval aj finále. V druhej polovici eliminačných pretekov však bol nad jeho sily Francúz Jean-Louis Michaud, na ktorého stratil v konečnom súčte 2,9 bodu. Spolu s Vadovičovou má na konte po treťom dni tri cenné kovy, spoločne vybojovali prvenstvo v tímovej súťaži mix a individuálne získal zlato vo vzduchovej puške v stoji.
„Na zimu som sa celkom dobre pripravil. Finále hodnotím super, sedelo mi to. Dobre sa mi strieľalo, nefúkal vietor. Zvládli sme to a som maximálne spokojný. Francúz išiel polohu v stoji neskutočne, tá je najťažšia. Chvíľu sme spoločne zdieľali prvé miesto, ale aj potom išiel výborne a dnes bol neporaziteľný. Veľmi sa teším aj zo striebra, pretože je to veľmi náročná disciplína. Je to zatiaľ celkovo nad plán, sedí to a dobre sa nám zatiaľ strieľa. Tvrdá práca počas roka sa vyplatila,“ povedal Malenovský k ďalšiemu cennému kovu a doterajšiemu účinkovaniu na ME.
V akcii ešte boli zo Slovákov nevidiaci strelci, vo vzduchovej puške v stoji obsadil Marek Sloboda siedmu priečku a tesne za pódiovým umiestnením skončil na štvrtom mieste Viliam Holenda. Majsterkou Európy v tejto disciplíne sa stala Poľka Barbara Helena Moskalová.
ME 2025 v parastrelectve - finále:
ľubovoľná malokalibrovka 3x20 rán
muži: 1. Jean-Louis Michaud (Fr.) 461,3 b, 2. Radoslav MALENOVSKÝ (SR) 458,4, 3. Kasper Hjorth Lousdal (Dán.) 446,3
ženy: 1. Veronika VADOVIČOVÁ (SR) 459,0 b, 2. Natascha Hiltropová (Nem.) 456,6, 3. Anna Bensonová (Švéd.) 447,1
vzduchová puška v stoji
mix: 1. Barbara Helena Moskalová (Poľ.) 218,8 b, 2. Maria Sonia Riverová Fernandezová (Šp.) 214,3, 3. Ager Solabarrieta Txakartegi (Šp.) 196,9, 4. Viliam HOLENDA 173,4, ..., 7. Marek SLOBODA (obaja SR) 109,0
