MS v Tokiu - finále: Americké atlétky suverénne triumfovali na 4x400 m v rekorde šampionátu
Zlato pre USA zariadili Isabella Whittakerová, Lynna Irbyová-Jacksonová, Aaliyah Butlerová a majsterka sveta z Tokia na hladkej štvorstovke Sydney McLaughlinová-Levroneová.
Zdieľať
Americké atlétky potvrdili pozíciu jednoznačných favoritiek a na šampionáte v Tokiu s prehľadom zvíťazili v štafete 4x400 metrov. Vo finále prekonali časom 3:16,61 min o jednu desatinu rekord šampionátu, ktorý mali ešte zo Stuttgartu 1993 na konte ich reprezentačné kolegyne.
Zlato pre USA zariadili Isabella Whittakerová, Lynna Irbyová-Jacksonová, Aaliyah Butlerová a majsterka sveta z Tokia na hladkej štvorstovke Sydney McLaughlinová-Levroneová. Striebro získali Jamajčanky (3:19,25) a bronz Holanďanky na záverečnom úseku s víťazkou 400 m prek. Femke Bolovou (3:20,18).
MS v Tokiu - finále:
Ženy
4x400 m: 1. USA (Isabella Whittakerová, Lynna Irbyová-Jacksonová, Aaliyah Butlerová, Sydney McLaughlinová-Levroneová) 3:16,61 min - rekord šampionátu, svetový výkon roka, 2. Jamajka (Dejanea Oakleyová, Stacey-Ann Williamsová, Andrenette Knightová, Nickisha Pryceová) 3:19,25; 3. Holandsko (Eveline Saalbergová, Lieke Klaverová, Lisanne De Witteová, Femke Bolová) 3:20,18, 4. Belgicko 3:22,15, 5. Poľsko 3:22,91, 6. Nórsko 3:23,71, 7. Francúzsko 3:24,08, 8. Taliansko 3:25,00
