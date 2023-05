F1: Na VC Monaka 2023 zvíťazil Verstappen a zvýšil náskok na čele

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Monaka, šiestych pretekoch seriálu MS F1 a zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Druhý prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu, tretí finišoval Francúz Esteban Ocon z Alpine.



Verstappen triumfoval spôsobom štart - cieľ, keď vyťažil zo svojej pole position. Stupne víťazov kopírovali výsledky kvalifikácie, Ocon obsadil tretíkrát v kariére pódiovú priečku. Pre 25-ročného Verstappena to bolo štvrté víťazstvo v sezóne a 39. v kariére. Výrazne ním navýšil náskok na čele priebežného poradia pred tímovým kolegom Sergiom Perezom, ktorý v Monaku obsadil nebodovanú priečku v druhej desiatke. Ich tím Red Bull je naďalej na čele Pohára konštruktérov. Výbornú formu v sezóne 2023 potvrdil druhým miestom Alonso, ktorý predtým štyrikrát obsadil tretiu priečku.



Víťaz kvalifikácie Verstappen si na štarte postrážil prvé miesto a pred druhým Alonsom a tretím Oconom nezaváhal. Do boxov takmer okamžite zašiel Verstappenov tímový kolega Perez, ktorý štartoval z 20. miesta. Verstappen si na úzkej trati Monte Carla pomerne rýchlo vytvoril dvojsekundový náskok na Alonsa a bez problémov sa držal na čele. V 11. kole sa Sainz pokúsil zaútočiť na Ocona, no po kontakte si poškodil predné krídlo. Pozície pretekárov boli dlho stabilizované bez náznakov predbiehacích manévrov. V 35. kole vrazil Perez do Magnussena a doplatil na to zničeným predným krídlom. Náskok Verstappena na Alonsa naďalej rástol a tretiu priečku si držal Ocon. Zápletku pretekov pridal dážď, ktorý sa zintenzívnil od 53. kola. Pretekári po viacerých problémoch s udržaním monopostu na trati siahli k výmenám pneumatík, pričom zvolili najmä zelené zmesi do prechodných podmienok. Alonso najskôr prekvapujúco zvolil pneumatiky do sucha, no tie na viacerých príliš mokrých úsekoch trate nefungovali a následne znovu prezul. Vďaka výraznému náskoku nedoplatil na dve zastávky v krátkom slede a zaradil sa za Verstappena. Za stabilizovanou trojicou sa zoradili Mercedesy Hamiltona a Russella, no ten dostal 5-sekundovú penalizáciu za nebezpečný výjazd z boxov. Trestu sa nevyhol ani Hülkenberg, ktorý pôvodnú penalizáciu neabsolvoval správne a dostal ďalšiu. Po 57. kole odstúpil Stroll, ktorý na mokrej trati vrazil do bariéry. Viac šťastia mal Cunoda, ktorý tiež neudržal monopost na trati a skončil vo výbehovej zóne. Pretekári si svoje pozície do konca pretekov postrážili, nepokúšali sa o riskantné manévre a Verstappen napokon triumfoval s vyše 27-sekundovým náskokom.



Nasledujúce preteky F1 sú na programe už o týždeň 4. júna, keď sa na okruhu v Barcelone uskutoční Veľká cena Španielska. V kalendári sezóny 2023 pôvodne figurovalo 23 pretekov, no pre zaplavený región z nich vypadla VC Emilia Romagna v Taliansku.

hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Sú to pre nás ďalšie výborné body do hodnotenia šampionátu. Z môjho pohľadu boli tieto preteky vydarené, hoci to na mokrej trati nebolo ľahké. Pri mojom kontakte s bariérou som mal aj šťastie."

Fernando Alonso, 2. miesto: "Pred pretekmi sme si vraveli, že na štarte nepôjdeme do súboja s Maxom, keďže tam bola krátka vzdialenosť a bol by to risk. Uprednostnili sme stratégiu. Druhé miesto je pre nás veľmi dobrý výsledok. Bolo naozaj ťažké pretekať v premenlivých podmienkach. Na mokrej trati sme na žiadnom úseku nevedeli ísť naplno a pri brzdení sme museli byť veľmi citliví. Prekvapilo ma, že v takých náročných podmienkach neboli žiadne incidenty a ani safety car. Za to klobúk dolu pred všetkými."

Esteban Ocon, 3. miesto: "Dúfam, že toto je prvý z mnohých úspechov nášho tímu."

VC Monaka (78 kôl, 1 kolo: 3,337 km km, spolu: 260,3 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +27,921 s, 3. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +36,990, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +39,062, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +56,284, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1:01,890 min., 7. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:02,362, 8. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +1:03,391, 9. Lando Norris (V. Brit./McLaren), 10. Oscar Piastri (Aus./McLaren), 11. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo), 12. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri), 13. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo), 14. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) všetci + 1 kolo, 15. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri), 16. Sergio Pérez (Mex./Red Bull), 17. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 18. Logan Sargeant (USA/Williams) všetci + 2 kolá



nedokončili: Kevin Magnussen (Dán./Haas), Lance Stroll (Kan./Aston Martin)



Priebežné poradie: 1. Verstappen 144 bodov, 2. Perez 105, 3. Alonso 93, 4. Hamilton 69, 5. Russell 50, 6. Sainz 48, 7. Leclerc 42, 8. Stroll 27, 9. Ocon 21, 10. Gasly 14, 11. Norris 12, 12. Hülkenberg 6, 13. Piatri 5, 14. Bottas 4, 15. Čou Kuan-jü 2, 16. Cunoda 2, 17. Magnussen 2, 18. Albon 1, 19. De Vries 0, 20. Sargeant 0



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 249 bodov, 2. Aston Martin 120, 3. Mercedes 119, 4. Ferrari 90, 5. Alpine 35, 6. McLaren 17, 7. Haas 8, 8. Alfa Romeo 6, 9. Alphatauri 2, 10. Williams 1