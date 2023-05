MS v hokeji 2023: Kanaďania získali 28. titul, vo finále zvíťazili nad Nemeckom 5:2

Kanadskí hokejisti získali na 86. majstrovstvách sveta zlaté medaily. V nedeľnom finále v Tampere zvíťazili nad Nemeckom 5:2, keď o svojom triumfe rozhodli troma gólmi v tretej tretine.



V Nokia Arene sa úvod viac vydaril Nemcom, ktorých poslal v 8. minúte do vedenia John-Jason Peterka. Kanaďania sa postupne dostali do tempa a ešte v prvej tretine vyrovnali po rýchlom prečíslení zásluhou Samuela Blaisa. Druhý gól Nemecka strelil v 34. minúte Daniel Fischbuch, no v presilovke odpovedal úspešným tečom Lawson Crouse. V tretej časti favorit vystupňoval tlak a strhol víťazstvo na svoju stranu, keď sa druhýkrát v zápase presadil Blais, následne z brejku aj kapitán Tyler Toffoli a triumf spečatil do prázdnej bránky Scott Laughton.



Kanaďania postúpili z druhého miesta rižskej B-skupiny, v ktorej zdolali Slovákov 2:1 po nájazdoch a prehrali so Švajčiarmi (2:3) i Nórmi (2:3 sn). Formu však perfektne načasovali na vyraďovaciu časť, v ktorej pokorili obhajcu titulu Fínsko (4:1), potom aj tím z druhej spoluorganizátorskej krajiny Lotyšsko (4:2) a na záver aj Nemecko. Do finále MS sa prebojovali štvrtýkrát za sebou, napravili si chuť po minuloročnom finále, keď v tej istej aréne podľahli domácemu Fínsku (3:4 pp). Titul získali po dvoch rokoch, na MS 2021 v Rige zdolali v súboji o zlato "Suomi" 3:2 pp.



Krajina javorového listu vybojovala 28. zlato na MS a v počte titulov sa osamostatnila na prvom mieste historického poradia, keď sa odpútala od Ruska (ZSSR, SNŠ - 27). Vedie aj historickú tabuľku v počte medailí, v zbierke ich má dokopy 53 (28-16-9).



Nemci síce nevystúpili až na vrchol, ale aj tak dosiahli obrovský úspech. Z medaily na MS sa tešia po dlhých 70 rokoch, na šampionáte v Zürichu a Bazileji v roku 1953 získali striebro. Do svojej zbierky pridali celkovo piaty cenný kov z MS (0-3-2), okrem toho majú tri medaily zo ZOH (0-1-2). Nemci tak prehrali druhé veľké finále v priebehu piatich rokov, na ZOH 2018 v Pjongčangu tesne nestačili na Olympijských športovcov Ruska.



Bronzové medaily si zo šampionátu odniesli Lotyši. Tí v súboji o 3. miesto v Tampere zdolali USA 4:3 po predĺžení a získali historicky prvý cenný kov na veľkom podujatí.

MS finále MS /Tampere/:



Kanada - Nemecko 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)



Góly: 11. Blais (Krebs, Neighbours), 38. Crouse (Krebs, Weegar), 45. Blais (Glass), 52. Toffoli, 59. Laughton (Quinn, Crouse) - 8. Peterka (Seider, M. Müller), 34. Fischbuch (Kastner, Seider). Rozhodovali: Björk (Švéd.), MacFarlane - Briganti (obaja USA), Hynek (ČR), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.470 divákov.



Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph - Fantilli, Glass, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone

Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner - Tiffels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Fischbuch, Kastner, Noebels - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka

Kanaďania začali nervózne, puky im odskakovali z hokejok, kopili nepresnosti a aktivitu v úvode prenechali Nemcom. Prvú nebezpečnú pozíciu si vytvoril Stachowiak, ktorý z medzikružia trafil Montembeaulta. Favorit nebral hrozbu vážne a logicky pykal. V 8. min využil zlé kanadské striedanie Seider, ktorý vysunul na ľavom krídle Peterku a ten namieril presne k vzdialenejšej žŕdke - 0:1. Kouč Tourigny si vybral trénerskú výzvu pre ofsajd, no neuspel, takže Nemci si okrem gólovej radosti užili ešte aj presilovku. Kanada sa v početnej nevýhode ubránila, čo ju nakoplo. Hneď po vypršaní trestu využil rýchle prečíslenie Blais, ktorému pripravil gól ako na podnose Krebs - 1:1. Hra nabrala spád, útoky sa striedali na oboch stranách, na tej nemeckej minul v sľubnej pozícii J. Müller, na druhom konci klziska sa neujala dorážka Glassa.



Aj úvod 2. tretiny patril Nemcom, ktorí dostali možnosť opäť hrať presilovku. V nej riadne zamestnali Montembeaulta, "horelo" pred ním najmä po dorážkach Sturma. Až po tomto momente sa zámorský tím prebral. Zvýšil početnosť streľby, začal páliť zo všetkých pozícií. Nebezpečná bola strela Middletona a prihrávka pred bránku od McBaina, následne Weegara vychytal Niederberger a neuspeli ani Krebs s Neighboursom. Ako blesk z čistého neba potom prišiel gól Nemecka, keď sa po nenápadnej akcii presadil Fischbuch - 1:2. Vzápätí mohol zvýšiť náskok Kahun, ktorý zakončil zblízka bekhendom iba do kanadského brankára. Obhajcovia striebra potom v prvej presilovke zavreli súpera. Delovky Toffoliho, dorážky Carconeho i koncovka Weegara ešte nepriniesli úspech, ale šikovný teč Crousea po strieľanej prihrávke Krebsa už áno - 2:2.



Dramatický zápas vygradoval v tretej tretine. Kanaďania zjednodušili hru, začali vyššie napádať a dohrávať osobné súboje. Výsledkom ich snahy bol systematický tlak a Nemci pod náporom nakoniec kapitulovali. Glass po výbornom forčekovaní dostal puk pred Niederbergera a Blais ho bekhendom upratal do siete - 3:2. A hneď mohla Kanada viesť o dva góly, Lucic opečiatkoval pravú žŕdku. Nemci sa snažili odpovedať, ale favorit ich nepúšťal do šancí. Dôležitý moment prišiel v 52. minúte, keď Noebels spackal prečíslenie, čo využil Toffoli, ktorý na opačnej strane potiahol útok a z brejku prestrelil Niederbergera - 4:2. Nemci už nenašli sily na odpoveď. V závere odvolali brankára a skúsili to v šestici, no zápas už nedokázali zdramatizovať. Naopak, Laughton gólom do prázdnej bránky stanovil na konečných 5:2 pre Kanadu, ktorá tak mohla po záverečnej siréne oslavovať.