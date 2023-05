Vaculík si triumfom na plochej dráhe v Žarnovici vybojoval účasť na GP Challenge

Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík triumfoval na pretekoch v Žarnovici a vybojoval si účasť na augustovej GP Challenge vo Švédsku. Pred domácimi fanúšikmi triumfoval v štyroch z piatich jázd.





"Veľmi sa teším z tohto víťazstva. Nebolo to však také ľahké, ako by sa mohlo zdať. V športe je adrenalín, pracujú aj emócie a v pretekoch pred domácich publikom sú vždy veľké očakávania," poznamenal po pretekoch.Miestenku na kvalifikačné preteky MS 2024 do Švédska si zo žarnovických pretekov vybojovali štyria najlepší, okrem Vaculíka aj Poliak Szymon Wozniak, Američan Luke Becker a Dán Frederik Jakobsen. Na GP Challenge budú aj s ďalšími pretekármi súperiť o tri miesta v seriáli MS 2024. Okrem Žarnovice sa kvalifikačné preteky súbežne uskutočnili aj v talianskom Lonigu. V pondelok 29. mája sa bude pretekať v nemeckom Abensbergu a v maďarskom Debrecíne.V sezóne 2023 účinkuje v seriáli MS 17 pretekárov, no iba najlepší šiesti si automaticky vybojujú účasť na šampionáte aj pre nasledujúci ročník. Ostatní si ju musia zabezpečiť v pretekoch GP Challenge, prípadne sa spoliehať na tzv. voľnú kartu, ktorú udeľujú organizátori šampionátu. Vaculík je po druhých pretekoch svetového šampionátu priebežne na 7. mieste.

výsledky:



1. Martin Vaculík (SR) 14 bodov (2-3-3-3-3), 2. Szymon Wozniak (Poľ.) 13 (3-2-3-2-3), 3. Luke Becker (USA) 12 (3-3-2-3-1), 4. Frederik Jakobsen (Dán.) 12 (2-2-3-3-2), 5. Robert Lambert (V. Brit.) 12 (2-2-3-3-2), 6. Max Fricke (Aus.) 11 (3-2-2-1-3), 7. Bartosz Smektala (Poľ.) 9 (3-1-1-2-2), 8. Filip Hjemland (Švéd.) 8 (2-3-2-0-1)