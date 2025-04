LIGA MAJSTROV: Arsenal chce na úkor obhajcu prvé semifinále od 2009

Odvety štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov odštartujú v utorok od 21.00 SELČ súboje Aston Villy proti Parížu Saint. Germain a Borussie Dortmund s FC Barcelona. O deň neskôr rozohrajú v rovnakom čase dvojzápas aj Inter Miláno proti Bayernu Mníchov a najväčšiu pozornosť púta zrejme duel medzi Realom Madrid a Arsenalom, do ktorého idú hostia za stavu 3:0.





Arsenal sa stretol minulý týždeň s Realom v najprestížnejšej klubovej súťaži prvýkrát od roku 2006, keď spolu hrali osemfinále. „Kanonierov“ potiahol v Londýne dvojgólový Declan Rice a triumf poistil Mikel Merino. Do odvety na Santiago Bernabeu sa ani jeden tím nenaladil veľmi pozitívne - Madrid po dramatickom priebehu vyhral 1:0 nad Deportivom Alaves, ktoré bojuje o udržanie sa. Arsenal zas zaváhal proti jedenástemu Brentfordu a remizoval 1:1. „Gunners“ sa chcú dostať do semifinále LM prvýkrát od sezóny 2008/09, Madridčania v ňom nechýbali štyri ročníky za sebou a v tom súčasnom obhajujú titul.Postupujúci nastúpi proti lepšiemu z dvojice Aston Villa a Paríž Saint. Germain, pričom staronový francúzsky majster ide do Birminghamu za stavu 3:1 vo svoj prospech. Oprieť sa môže o bilanciu 17 výher v uplynulých 18 zápasoch vo všetkých súťažiach, pričom o viac ako gól prehral v tejto sezóne len raz v októbri v ligovej fáze LM na pôde Arsenalu (0:2). Tréner anglického zástupcu Unai Emery verí, že jeho tím je schopný predviesť obrat. Päťdesiattriročný kouč pôsobil v minulosti v Parku Princov a práve pod jeho vedením vypadol tím v osemfinále 2016/17 po úvodnej výhre 4:0 nad Barcelonou. „Máme možnosť a príležitosť pokúsiť sa čeliť PSG a pokúsiť sa o obrat. Samozrejme, bude to náročné, ale doma sa musíme cítiť silní a pripraviť sa na zápas čo najlepšie,“ povedal Emery podľa francúzskych médií.Na druhej strane „pavúka“ zaujal Inter Miláno, ktorý vyhral na pôde Bayernu Mníchov 2:1. Tréner talianskeho tímu Simone Inzaghi však varuje pred predčasnou eufóriou – podľa jeho slov čaká tím „bitka od prvej do poslednej minúty“, ktorú nemožno podceniť. V sobotnom ligovom zápase proti Cagliari (3:1) šetril niekoľko kľúčových hráčov. Otáznik zatiaľ visí nad ľavou stranou . Federico Dimarco, ktorý bol proti Cagliari vystriedaný, je už takmer úplne fit, no Carlos Augusto zanechal v Mníchove dobrý dojem a pripísal si aj asistenciu. Na strane Bayernu by mal tréner Vincent Kompany opäť nasadiť takmer identickú zostavu ako v prvom zápase – očakáva sa, že minimálne deväť hráčov z úvodnej jedenástky z Allianz Arény nastúpi aj v Miláne. Otázniky sú najmä v strede poľa, kde je po zotavení späť v hre aj Aleksandar Pavlovič.Ak v utorok nedôjde k totálnemu kolapsu na pôde Borussie Dortmund, tréner Hansi Flick nasmeruje FC Barcelona do semifinále Ligy majstrov a zároveň za návratom medzi užšiu európsku elitu po turbulentnej dekáde v Katalánsku. Z domáceho duelu si odniesol tím jasnú výhru 4:0 a v tomto kalendárnom roku ťahá šnúru 24 duelov bez prehry. V semifinále by stál proti PSG alebo Aston Ville a ako líder La Ligy by bola zrejm považovaný za favorita. Od zisku titulu v Lige majstrov v Berlíne v roku 2015 sa Barcelona prebojovala do semifinále len raz – v sezóne 2018/19, ktorá však pre klub zostáva bolestivou spomienkou. Po víťazstve 3:0 v prvom zápase podľahla Liverpoolu 0:4 na Anfielde a vypadla. O rok neskôr nasledoval ďalší debakel, keď vo štvrťfinále prehrala 2:8 s Bayernom Mníchov, ktorý viedol práve Hansi Flick. Tréner Borussie Niko Kovač pred odvetou priznal, že mužstvo si chce napraviť reputáciu. „Bez iskry nádeje by to nemalo význam. Naším cieľom je zápas vyhrať – či už 1:0 alebo 2:1. Hráme doma a chceme dať našim fanúšikom darček.“ Skeptickejší bol športový riaditeľ vlaňajších finalistov Lars Ricken, ktorý v roku 1997 skóroval vo víťaznom finále Ligy majstrov proti Juventusu: „Na postup do semifinále potrebujeme najväčší zázrak v dejinách Borussie Dortmund.“

štvrťfinále Ligy majstrov 2024/25 - odvetné zápasy



utorok 15. apríla:



21.00 FC Aston Villa - Paríž St. Germain /rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.)/



(prvý zápas: 1:3)



21.00 Borussia Dortmund - FC Barcelona /rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)/



(prvý zápas: 0:4)







streda 16. apríla:



21.00 Inter Miláno - Bayern Mníchov /rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.)/



(prvý zápas: 2:1)



21.00 Real Madrid - FC Arsenal /rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)



(prvý zápas: 0:3)