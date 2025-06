F1: Russell vyhral VC Kanady, Norris mal kolíziu s Piastrim

Britský pretekár George Russell na Mercedese vyhral v nedeľu VC Kanady seriálu F1. Na druhom mieste skončil úradujúci majster sveta Max Verstappen (Red Bull) z Holandska a pódium doplnil Russellov taliansky tímový kolega Kimi Antonelli. Lídrom celkového poradia je naďalej Austrálčan Oscar Piastri na McLarene, ktorý obsadil štvrté miesto po kolízii s britským tímovým kolegom Landom Norrisom. Preteky sa skončili pod safety carom.





Russell dosiahol štvrtý triumf v kariére a premiérový v tejto sezóne. Naposledy stál na najvyššom stupienku v novembri na VC Las Vegas. Verstappen stiahol šesť bodov z Piastriho náskoku. Osemnásťročný Antonelli zaznamenal prvé pódium v kariére a zároveň sa stal prvým Talianom na „bedni“ od októbra 2009, keď obsadil Jarno Trulli na Toyote druhé miesto na VC Japonska. Pódium je zároveň prvé dvojité pre Mercedes od spomínaného Vegas, keď doplnil double sedemnásobný majster Lewis Hamilton. Štvrtému Piastrimu je v celkovom hodnotení stále najbližšie tímový kolega Lando Norris so stratou 22 bodov. V Pohári konštruktérov prišlo k zmene na druhom mieste, kde je Mercedes namiesto Ferrari.Russell ťažil z vydarenej kvalifikácie a na štarte si dokázal pokryť pole position. V úvodných kolách sa spolu s druhým Verstappenom vzdialili súperom, ale Brit vedenie udržal a postupne si vybudoval mierny náskok. Štart naopak nevyšiel tretiemu Piastrimu, pred ktorého sa dostal pred sekciou zákrut tri a štyri. Talian sa postupne doťahoval aj na Verstappena, ten však pri náznaku prvého súboja na zadnej rovinke začal zastávky v boxoch. Mercedes okamžite reagoval a úradujúceho majstra pokryl. Ďalšiu sériu začal Holanďan v 32. kole a tento raz zareagoval Mercedes zastávkou Antonelliho, ktorému len tesne nevyšiel overcut.K stretu rozličných stratégií a dráme prišlo 15 kôl pred koncom. Do tempa sa dostali McLareny, ktoré stáli v boxoch neskôr, Piastri však nedokázal predbehnúť Anotnelliho. Na Austrálčana sa tak nalepil tímový kolega Norris a trojica išla niekoľko kôl spolu vo vysokom tempe. To sa zmenilo 4 kolá pred cieľom, keď zviedli McLareny tesný súboj na zadnej rovinke a na tej cieľovej bol Norris netrpezlivý. Na tímového kolegu to skúsil zľava, čím neodhadol nedostatok miesta, prišiel o predné krídlo i zavesenie kolesa a skončil v múre. Bol to jediný incident na úzkom a rýchlom okruhu, kde preteky bežne sprevádza výjazd safety caru. Ten vyšiel aj v nedeľu a jazdci dokrúžili do cieľa za ním. Zaujímavá situácia nastala napriek tomu medzi Russellom a Verstappenom - vedúci jazdec brzdil za bezpečnostným vozidlom, Holanďan si nedal pozor a predstihol ho, čo Russell okamžite hlásil tímu ako priestupok. Veratappen má momentálne jedenásť trestných bodov a len jeden mu chýba k dištancu na ďalšie preteky.Najlepšiu šestku doplnilo Ferrari v poradí Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Jeho tím bol na podobnej stratégii ako McLaren, v závere však nenaskočil na vysoké tempo. Siedmy skončil po vydarenej kvalifikácii veterán Fernando Alonso a získal prvé body v sezóne. Z dobrej soboty ťažil aj bodujúci Nico Hülkenberg na Sauberi, ktorý dokázal držať v pretekoch tempo aj s poprednými tímami. Netradičná jednozastávková stratégia napokon vyniesla body pre deviateho Estebana Ocona na Haase a desiateho Carlosa Sainza (Williams).